Những nuối tiếc khi Sông Lam Nghệ An thanh lý hợp đồng với Trọng Hoàng

(Baonghean.vn) - Trọng Hoàng đã có nhiều cống hiến to lớn cho Sông Lam Nghệ An trong quá khứ và cả hiện tại. Vì thế, sự ra đi của “người không phổi” đã để lại nhiều nuối tiếc cho người hâm mộ xứ Nghệ.

Kinh nghiệm của Trọng Hoàng rất quan trọng đối với đội bóng xứ Nghệ. Ảnh: Chung Lê

Những nuối tiếc khi Trọng Hoàng ra đi

Những ngày cuối năm Quý Mão, người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ đón nhận tin buồn khi chứng kiến cựu tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Trọng Hoàng một lần nữa phải nói lời chia tay với đội bóng quê hương để ra đi tìm bến đỗ mới. Anh vừa mới bị câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An thanh lý, cho dù vẫn chưa kết thúc thời hạn hợp đồng.

Có thể dễ dàng hiểu rằng, trong thâm tâm của lão tướng sinh năm 1989 rất muốn ở lại để cống hiến cho đội bóng quê hương đến cuối sự nghiệp. Tuy nhiên, có lẽ vì lý do nguồn tài chính eo hẹp mà đội chủ sân Vinh đã phải nói lời chia tay với cầu thủ hiện được cho là biểu tượng của Sông Lam Nghệ An.

Nhớ lại ngày trở về với đội bóng quê hương Trọng Hoàng đã từng chia sẻ: “Đối với cá nhân Hoàng, Sông Lam Nghệ An không chỉ là nơi mình đang thi đấu, mà đó còn là niềm tự hào của quê hương, là ngôi nhà, là gia đình mà mình đã gắn bó từ thuở nhỏ. Vì vậy, được khoác trên mình chiếc áo vàng thân thuộc là niềm vinh dự, tự hào, hạnh phúc, một sự gần gũi mà không đâu có được”.

Có thể khẳng định, Trọng Hoàng trở về là để đóng góp cho đội bóng nơi đã nuôi dưỡng anh trưởng thành. Và trên thực tế trong 2 mùa giải đã qua cựu tuyển thủ Việt Nam đã chơi bóng bằng tất cả sự nhiệt huyết cho Sông Lam Nghệ An.

Nhiều nuối tiếc khi Trọng Hoàng phải nói lời chia tay SLNA. Ảnh: Đức Anh

Những cống hiến của Trọng Hoàng cả trong quá khứ lẫn hiện tại cho đội bóng xứ Nghệ là không phải bàn cãi. Và vì thế rất nhiều cổ động viên đã không khỏi nuối tiếc khi phải chứng kiến màn chia tay không mong muốn của Trọng Hoàng. Với người hâm mộ xứ Nghệ dù Trọng Hoàng có đi đâu thì cũng sẽ luôn được mọi người yêu thương và ủng hộ.

Sau khi biết được thông tin Trọng Hoàng phải tìm bến đỗ mới, trên khắp không gian mạng nhiều người đã bày tỏ nỗi buồn với những dòng bình luận: “Chúng tôi vẫn luôn luôn yêu mến và kính trọng em. Thật tiếc khi em muốn trở về để cống hiến và giải nghệ tại đội bóng quê hương, nhưng không thể thực hiện được ước mơ đó. Dù sao trong tim người hâm mộ xứ nghệ, ai cũng yêu mến em, chúc em luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn”.

Hay một công dân mạng chia sẻ rằng: “Trọng Hoàng là cầu thủ luôn được cổ động viên yêu quý, bởi sự mẫu mực cả trong và ngoài sân cỏ. Phải nói rằng Sông Lam Nghệ An rất cần có Trọng Hoàng trong thời điểm hiện tại”.

Vẫn biết rằng người hâm mộ sẽ có nhiều nuối tiếc với Trọng Hoàng, nhưng khi phải thi đấu cho một đội bóng mà không ghi nhận sự cống hiến của mình thì việc ra đi có lẽ sẽ tốt hơn cho “người không phổi”.

Những khó khăn của SLNA khi mất đi Trọng Hoàng

Quay ngược lại thời gian của 2 năm trước, mùa giải 2022, Trọng Hoàng chính thức hồi hương, nhưng phải đến gần cuối mùa giải cầu thủ này mới được ra sân trong màu áo Sông Lam Nghệ An do dính phải chấn thương thoát vị đĩa đệm trước đó.

Bằng đẳng cấp và kinh nghiệm, mùa giải 2023, Nguyễn Trọng Hoàng đã dìu dắt các cầu thủ trẻ vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, để đưa Sông Lam Nghệ An cập bến an toàn. Tính riêng ở V.League 2023, Nguyễn Trọng Hoàng đã ra sân thi đấu 17/18 trận với 1.356 phút cho Sông Lam Nghệ An.

Tuy nhiên, tại mùa giải 2023/2024, Trọng Hoàng tiếp tục dính chấn thương, vì vậy trải qua 8 vòng đấu đầu tiên tại V.League năm nay, hậu vệ sinh năm 1989 mới chỉ thi đấu 1 trận. Hiện chấn thương của Trọng Hoàng đã bình phục và có thể thi đấu khi V.League 2023/2024 trở lại.

Sông Lam Nghệ An sẽ gặp nhiều khó khăn khi chia tay Trọng Hoàng. Ảnh: Xuân Thủy

Chứng kiến màn thể hiện của Sông Lam Nghệ An sau 8 vòng đấu đầu tiên của mùa giải có thể thấy đội bóng này thiếu hụt đi những cầu thủ có đủ kinh nghiệm để giúp Sông Lam Nghệ An giành được kết quả khả quan.

Minh chứng rõ nét nhất, thể hiện ở trong các trận đấu thuộc vòng 2, 4 và 7. Ở các cuộc đọ sức đó, Sông Lam Nghệ An với một tập thể toàn những cầu thủ non trẻ đã để đối phương ghi bàn thắng ở những phút bù giờ và đành ngậm ngùi đánh mất điểm số vô cùng đáng tiếc. Trong đó đáng chú ý ở trận đấu thuộc vòng 7, đội chủ sân Vinh đã để thua ở phút 9 1 khi hậu vệ phải Vương Văn Huy mắc sai lầm.

Có thể khẳng định, dù đã qua thời kỳ đỉnh cao, nhưng với kinh nghiệm có được sau nhiều năm chinh chiến, Trọng Hoàng sẽ là điểm tựa cả về mặt chuyên môn, lẫn tinh thần cho các đàn em trong đội hình của Sông Lam Nghệ An.

Chia tay “người không phổi”, sẽ mang đến “cơn đau đầu” không hề nhẹ cho ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ. Giờ đây người hâm mộ chỉ còn biết hy vọng các cầu thủ trẻ sớm trưởng thành để giúp Sông Lam Nghệ An tránh khỏi nỗi lo rớt hạng./.