Những 'ông giáo' ngoại quốc đón Tết cổ truyền ấm áp trên đất Nghệ An

Với thầy giáo Lee, Việt Nam và Hàn Quốc cùng có một nét chung đó là ăn Tết theo lịch âm. Tuy nhiên, nếu như Hàn Quốc thường chỉ có 1 tuần để chuẩn bị thì người Việt Nam rất trọng Tết cổ truyền và mọi người sắm sửa đón Tết rất sớm. Năm nay ở lại Nghệ An, thầy Lee may mắn được tham dự lễ hội Xuân và được tìm hiểu những nét văn hóa truyền thống của Việt Nam như nặn tò he. Ảnh: Đức Anh