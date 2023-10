Những quốc gia nào ở châu Âu cấm thiết bị 5G từ các nhà sản xuất thiết bị viễn thông hàng đầu Trung Quốc?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đức đã trở thành quốc gia châu Âu mới nhất đề xuất lệnh cấm sử dụng thiết bị 5G do Huawei và ZTE của Trung Quốc sản xuất, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia.