Xe Những rào cản Waymo Robotaxi phải vượt qua tại New York City Waymo được cấp phép thử tối đa 8 xe tự lái tại Manhattan và Downtown Brooklyn đến hết tháng 9; triển khai thương mại quy mô lớn còn xa do yêu cầu hạ tầng sạc/bảo dưỡng và quy mô đội xe.

Waymo đã nhận giấy phép thử nghiệm một số lượng nhỏ xe tự lái tại Thành phố New York, đánh dấu bước đệm quan trọng trước khi thương mại hóa dịch vụ robotaxi tại đây. Tuy nhiên, khả năng triển khai quy mô lớn ở ít nhất hai quận trong thời gian ngắn vẫn khó xảy ra do các yêu cầu về hạ tầng bảo dưỡng, vệ sinh và sạc cho đội xe lớn.

Theo phê duyệt của Sở Giao thông (DOT), Waymo được phép thử nghiệm tối đa 8 xe tự lái tại Manhattan và khu vực trung tâm Brooklyn đến hết tháng 9 năm nay. Giai đoạn này chỉ nhằm kiểm chứng công nghệ; xe không được chở khách và sẽ luôn có tài xế an toàn ngồi sau vô lăng. Sau đợt thử, Waymo có thể nộp hồ sơ xin gia hạn.

“Khi công nghệ xe tự hành mở rộng trên toàn quốc, DOT đã đưa ra các hướng dẫn an toàn toàn diện để bảo đảm thử nghiệm an toàn, có trách nhiệm trên đường phố của chúng ta,” Ủy viên DOT Ydanis Rodriguez cho biết. “Những yêu cầu này bảo đảm việc phát triển công nghệ luôn đặt an toàn đường phố của mọi người lên hàng đầu.”

New York có cấu trúc đô thị đặc thù: các đảo kết nối bằng những cây cầu hẹp thường xuyên ùn tắc, cùng nhiều nút giao “cổ” với biên độ sai số rất thấp—một thách thức không nhỏ cho thuật toán tự hành. Bên cạnh đó, New York cũng là một trong số ít thị trường Waymo dự kiến hoạt động (cùng Washington, DC và Philadelphia) có mùa đông khắc nghiệt trong vài tháng mỗi năm, đặt thêm bài toán về cảm biến, bám đường và hoạch định đường đi trong điều kiện thời tiết xấu.

Waymo cho biết đã hoàn thành hơn 10 triệu chuyến đi tại năm thành phố lớn ở Mỹ và sở hữu hồ sơ an toàn tốt. “Chúng tôi tự hào hợp tác cùng các nhà quản lý để đặt nền móng đưa công nghệ cứu sinh này đến với người dân New York một ngày không xa, bắt đầu bằng việc nhận giấy phép đầu tiên cho phép lái tự động trong thành phố,” bà Annabel Chang, phụ trách chính sách công cấp bang và địa phương của Waymo, chia sẻ.

Ở giai đoạn thử, Waymo chỉ vận hành tại Manhattan và Brooklyn. Công ty chưa đề cập khả năng phục vụ các sân bay như LaGuardia hay JFK, cũng như chưa hé lộ thời điểm khai trương dịch vụ tính phí hay chiến lược hợp tác với các ứng dụng gọi xe như Uber.

Quy mô đội xe khởi động cũng là dấu hỏi. Kinh nghiệm các thị trường trước cho thấy Waymo cần đạt “khối lượng tới hạn” phương tiện trong một khu vực để mở app, nếu không thời gian chờ sẽ kéo dài khi nhu cầu bùng lên ban đầu. Hiện khó có khả năng Waymo đã sẵn sàng đủ số lượng robotaxi để triển khai toàn diện ở cả Manhattan lẫn Brooklyn; kịch bản này nhiều khả năng chỉ xảy ra sau khi các đợt chuyển đổi Hyundai Ioniq 5 bắt đầu.

Về mặt phương tiện, Waymo đang thu thập Jaguar I-Pace để chuyển đổi thành robotaxi và dự kiến nhiều dòng xe điện khác—including Hyundai—sẽ gia nhập đội hình trong những năm tới. Người dùng New York, khi dịch vụ chạy thật, có thể kỳ vọng trải nghiệm cabin êm ái và cao cấp hơn so với “hào quang hoài cổ” của Checker Marathon trong ký ức điện ảnh.

Nhà máy Waymo ở Arizona là mắt xích hậu cần cho chương trình chuyển đổi quy mô lớn, hỗ trợ các mẫu EV như Jaguar I‑Pace trước khi đưa vào đội xe.

Bên cạnh yêu cầu về số lượng xe, vận hành tại New York đòi hỏi dấu chân hạ tầng lớn: bãi đỗ, hệ thống sạc nhanh công suất cao, và quy trình vệ sinh—bảo dưỡng sau mỗi ca. Điều này cho thấy Waymo sẽ khởi động thận trọng tại New York thay vì “bung” ngay một đội xe lớn. Câu chuyện pháp lý cũng không kém phần đáng chú ý: Ủy ban Taxi và Limousine (TLC) đầy ảnh hưởng ở New York chắc chắn sẽ đặt câu hỏi khi xe tự lái được xem như tự động hóa thay thế việc làm của tài xế con người. Và trước cả các tranh luận đó là bài toán lợi nhuận—vẫn chưa thấy đường rõ ràng ở thời điểm này.

“Thành phố New York tự hào chào đón Waymo thử nghiệm công nghệ mới này tại Manhattan và Brooklyn, vì chúng tôi hiểu đây chỉ là bước đầu đưa thành phố tiến sâu hơn vào thế kỷ 21,” Thị trưởng Eric Adams nói. “Khi tiếp tục thúc đẩy đổi mới có trách nhiệm, chúng tôi sẽ luôn ưu tiên an toàn đường phố.”

Ưu điểm: Giấy phép thử nghiệm chính thức; hơn 10 triệu chuyến đã hoàn thành; nền tảng xe điện cao cấp (Jaguar I‑Pace) và lộ trình đa dạng hóa đội xe.

Hạn chế/Thách thức: Chỉ thử nghiệm tối đa 8 xe, không chở khách và có lái xe dự phòng; hạ tầng sạc, vệ sinh và bảo dưỡng tốn kém; đặc thù giao thông và thời tiết New York; quy mô đội xe chưa đạt “tới hạn”; chưa rõ thời điểm thương mại và đối tác; câu hỏi pháp lý và hiệu quả kinh tế.

Câu hỏi còn bỏ ngỏ: đến năm 2035, robotaxi của Waymo và các đối thủ có thể thay thế phần lớn taxi và tài xế gọi xe tại khu vực New York, hay vẫn chỉ là một dịch vụ ngách? Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào tốc độ mở rộng đội xe, chất lượng hạ tầng và khung pháp lý.