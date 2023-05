Những tài năng nhí toả sáng giữa thiên nhiên Eco Central Park

(Baonghean.vn) - Công an Nghệ An chuẩn bị sẵn sàng cho Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an Nhân dân lần thứ XII; Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 4/5; Tăng cường thanh tra, xử lý vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm trong mùa hè... là những nội dung nổi bật trong ngày 4/5.