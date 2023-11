Những tấm gương giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Năm nay, Nghệ An có 30 giáo viên đạt giải thưởng "Giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu" cấp tỉnh năm 2023. Họ không chỉ là những điểm sáng trong công tác chuyên môn mà còn là người đồng hành tận tâm, sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ học sinh, sinh viên phát triển toàn diện.

Thầm lặng nâng bước học trò

Bằng giọng hát đầy cảm xúc và lối trình diễn tự nhiên, cuốn hút, tại Hội thi “Hát dân ca trong trường học” tỉnh Nghệ An diễn ra vào tháng 5 vừa qua, cô học trò nhỏ Quang Thị Bảo An đến từ Trường tiểu học Châu Cường (huyện Quỳ Hợp) đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả. Ít ai biết rằng, phía sau tiết mục xuất sắc ấy là cả một quá trình An được cô giáo Lương Thị Thìn (sinh năm 1988) đồng hành tập luyện và hướng dẫn cho từng câu hát.

Chính cô Thìn đã cùng với em biểu diễn trên sân khấu hai tiết mục gồm bài dân ca Thái “Theo lời Bác dạy” và bài “Mời trăng” dân ca Thổ. Hai tiết mục này đã đạt giải A chung cuộc Hội thi, góp phần làm dày thêm bảng thành tích của khối học sinh tiểu học đến từ huyện Quỳ Hợp.

Cô Lương Thị Thìn (sinh năm 1988) đã có hơn 13 năm gắn bó với vai trò giáo viên âm nhạc, Tổng phụ trách Đội tại địa bàn miền núi huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đó chỉ là một trong số rất nhiều kỷ niệm mà cô Lương Thị Thìn – giáo viên âm nhạc, Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Châu Cường (huyện Quỳ Hợp) đã trải qua trong hành trình 13 năm gắn bó với nghề giáo. Cô cho biết, kể từ năm 2010 cô bắt đầu công tác tại Trường tiểu học Châu Lý 2, cho đến cuối năm 2021 thì chuyển công tác về trường Tiểu học Châu Cường. Đây là hai ngôi trường nằm trên địa bàn khó khăn của huyện Quỳ Hợp với phần đa dân số là bà con đồng bào dân tộc Thái. Bản thân cô cũng là một người con của đồng bào Thái, vì vậy, được gắn bó và khơi dậy tình yêu với âm nhạc cũng như các hoạt động Đội trong lòng các em học sinh thực sự là một hành trình ngập tràn niềm vui.

Sau nhiều nỗ lực, cô Lương Thị Thìn đã đón nhận nhiều thành quả đáng ghi nhận. Ảnh tư liệu: Thanh Quỳnh

Nhiều cô cậu học trò ngày nào còn nhút nhát nhưng khi được tiếp lửa đã "tỏa sáng" trong nhiều chương trình, hội thi khối tiểu học cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh. Về phía cô Lương Thị Thìn, vừa qua đã vinh dự là 1 trong 15 Tổng phụ trách Đội đón nhận bằng khen của Trung ương Đoàn tại Trại Huấn luyện Kim Đồng năm 2023; là một trong 30 giáo viên được Công đoàn ngành Giáo dục khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong Kỳ thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2022 cùng nhiều bằng khen, giấy khen các cấp. Đó là sự ghi nhận quý giá để cô tiếp tục cống hiến trên con đường mà mình đã chọn.

Cùng với đội ngũ những giáo viên có bề dày kinh nghiệm và thời gian công tác trong nghề, nhiều giáo viên Tổng Phụ trách Đội dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng cũng đã sớm khẳng định năng lực, sự nhiệt huyết trong công việc. Tiêu biểu trong số đó, cô Phạm Thị Lan - Giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Tô Bá Ngọc (xã Minh Thành, huyện Yên Thành) cũng là một trong những giáo viên được nhiều đồng nghiệp, học sinh quý mến.

Tiết mục xếp chữ đầy ấn tượng của các em học sinh Trường Tiểu học Tô Bá Ngọc (xã Minh Thành, huyện Yên Thành) chào mừng ngày 20/11. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sinh năm 1994, cô Phạm Thị Lan gắn bó với vai trò là giáo viên Tổng phụ trách đội từ năm 2017. Trong 6 năm qua, cô luôn chủ động tham mưu với Ban Giám hiệu nhà trường xây dựng nhiều phong trào, mô hình đội viên thiết thực, hiệu quả. Nhờ vậy, công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi của Trường Tiểu học Tô Bá Ngọc luôn đạt nhiều giải thưởng cao và được đánh giá là Liên đội vững mạnh của huyện Yên Thành trong thời gian qua.

Riêng cá nhân cô Phạm Thị Lan đã được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Huy hiệu “Phụ trách giỏi” cấp Trung ương và Huy hiệu Thanh niên Tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII năm 2023. Cô cũng là cá nhân được đón nhận nhiều bằng khen của Tỉnh đoàn Nghệ An trong việc "Học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Cô Phạm Thị Lan đã được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Huy hiệu “Phụ trách giỏi” cấp Trung ương. Ảnh tư liệu: Thanh Quỳnh

Chính sự hào hứng của các em học sinh là nguồn động lực lớn và bồi đắp thêm tình yêu nghề cho bản thân tôi. Những nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt các em học sinh, sự tự tin của các em khi tham gia các hoạt động văn nghệ là những nguồn năng lượng để tôi thêm nỗ lực trong công việc. Tôi luôn mong mỗi ngày đến trường của các em là một ngày vui, mong các em nhỏ được trau dồi thêm nhiều kỹ năng sống, đặc biệt là sự tự tin về bản thân mình. Cô Phạm Thị Lan - giáo viên Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học Tô Bá Ngọc

Năm nay, toàn tỉnh Nghệ An có 10 giáo viên Tổng phụ trách Đội tiêu biểu được Tỉnh đoàn tuyên dương, khen thưởng. Họ không chỉ là người cô, người thầy mà còn là người bạn đồng hành được học trò yêu mến.

Đối với bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên toàn tỉnh có 10 điển hình được Tỉnh đoàn tuyên dương lần này. Có những giáo viên ở địa bàn miền núi nhưng đã có nhiều thành tích nổi bật như cô Phùng Thị Hòa (sinh năm 1992) - giáo viên Trường THCS Châu Bình, huyện Quỳ Châu; cô Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1988) - giáo viên Trường THPT Lê Lợi, huyện Tân Kỳ...

Thầy Hồ Xuân Thọ (1992) - Trường THCS Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai đoạt Huy chương Vàng bộ môn Bơi lội tại Đại hội thể dục thể thao Tỉnh Nghệ An lần thứ IX. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bên cạnh làm tốt công tác chuyên môn, nhiều giáo viên tại các khối học trên còn đạt được nhiều thành tích cá nhân ấn tượng. Đơn cử như thầy Hồ Xuân Thọ (1992) - Trường THCS Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai đã có sáng kiến kinh nghiệm về “Biện pháp phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh” rất hữu ích đối với địa phương vùng biển. Sáng kiến này đã đạt giải cấp trường và cấp Thị xã. Ngoài ra, thầy còn đoạt Huy chương Vàng ở nội dung 50m tự do môn bơi lội tại Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX và tích cực tham gia các chương trình đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ học sinh nghèo tại các địa bàn vùng núi của tỉnh.

Thầy Đào Danh Thành - giáo viên Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học - THCS Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn) đã vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ công tác cũng như là chỗ dựa tinh thần cho các em học sinh. Ảnh tư liệu: Nhân vật cung cấp

Điểm tựa vững vàng của sinh viên

Giây phút đứng trên bục vinh quang đón nhận Bằng khen khi đạt giải Nhì cuộc thi khởi nghiệp Startup Kite Nghệ An 2022, cô sinh viên đồng bào dân tộc Thổ Vũ Thị Thu Hiền (lớp Trung cấp Tin học Văn phòng K15, Trường Cao đẳng Việt – Đức ) luôn nhớ đến sự đồng hành, hướng dẫn tận tình mà thầy Nguyễn Hồng Phúc đã dành cho mình. Hiểu được hoàn cảnh còn nhiều khó khăn của gia đình Hiền, thầy Phúc đã luôn động viên, giúp đỡ để em có chỗ dựa vững vàng trong suốt các kỳ học; giúp em duy trì thành tích cao khi đã đạt học bổng 4 kỳ liên tiếp.

Nhiều năm qua, thầy Nguyễn Hồng Phúc (sinh năm 1997) - là giảng viên Khoa Cơ khí, Bí thư Liên chi đoàn Cơ khí – Xây dựng – Khoa học cơ bản của Trường Cao đẳng Việt – Đức được xem là "ông đỡ" mát tay khi nỗ lực tìm kiếm cơ hội cho sinh viên tham gia các cuộc thi quan trọng.

Thầy Nguyễn Hồng Phúc (sinh năm 1997) - giảng viên Khoa Cơ khí, Bí thư Liên chi đoàn Cơ khí – Xây dựng – Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Việt – Đức hướng dẫn sinh viên trong một tiết học. Ảnh tư liệu: Thanh Quỳnh

Từ kinh nghiệm của bản thân khi đã từng đạt các giải cao như giải Nhất Hội thi “Thiết bị dạy nghề tự làm toàn quốc lần thứ VII năm 2022”, Giải Nhất Hội thi thiết bị dạy nghề tỉnh Nghệ An năm 2022 ; Giải dự án tiềm năng và được chứng nhận cam kết đầu tư vì đã có dự án khởi nghiệp xuất sắc tại vòng chung kết cuộc thi Techfesh Open Nghệ An 2023..., thầy Nguyễn Hồng Phúc đã thực sự lan tỏa niềm đam mê học tập và nghiên cứu khoa học tới các em sinh viên.

Thầy Phúc cũng là người dẫn dắt nhiều phong trào sinh viên tình nguyện của trường về với các bản làng khó khăn của tỉnh. Qua việc tham gia vào các dự án tình nguyện, sinh viên không chỉ học được kiến thức trong sách vở mà còn được trải nghiệm cuộc sống thực tế, hiểu sâu hơn về trách nhiệm của bản thân với cộng đồng, xã hội.

Không chỉ là "ông đỡ" mát tay cho sinh viên, bản thân thầy Nguyễn Hồng Phúc cũng đã đạt nhiều thành tích quan trọng cấp tỉnh và cấp trung ương. Ảnh tư liệu: Nhân vật cung cấp

Cùng với thầy Phúc, nhiều giảng viên tiêu biểu khác như: cô Nguyễn Thị Huyền - Bí thư Đoàn Viện Công nghệ Hóa sinh Môi trường, Trường Đại học Vinh; cô Nguyễn Thị Lan Anh - Bí thư liên chi đoàn khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An; thầy Đào Tất Thắm - Bí thư Liên chi đoàn Khoa cơ khí Động lực, Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh... cũng là những giảng viên xuất sắc được Tỉnh đoàn biểu dương lần này. Họ đều là những cá nhân đã gặt hái được nhiều thành tích trong quá trình giảng dạy, hỗ trợ sinh viên, triển khai các hoạt động tình nguyện.

Những giảng viên này không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn tạo ra một môi trường học tập và phát triển cá nhân tích cực, đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện của sinh viên.

Cô Nguyễn Thị Huyền - Bí thư Đoàn Viện Công nghệ Hóa sinh Môi trường, Trường Đại học Vinh là một giảng viên trẻ có năng lực, nhiệt huyết trong dẫn dắt, đồng hành cùng sinh viên. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ghi nhận những cống hiến của thầy, cô trong thời gian qua, 30 giáo viên đạt giải thưởng "Giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu" cấp tỉnh năm 2023 sẽ được Tỉnh đoàn Nghệ An tuyên dương, khen thưởng vào chiều ngày 16/11 tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn./.