Những thành phố bên sông nổi tiếng thế giới

Sông Seine (Paris, Pháp)

Sông Seine dài khoảng 700km, chảy qua nhiều khu vực hành chính của Pháp, nổi tiếng nhất là đoạn chảy qua thành phố Paris.

Sông Seine chảy qua 10 trong số 20 quận của Paris. Có hàng chục cây cầu bắc ngang sông Seine trong địa phận thủ đô nước Pháp. Mỗi cây cầu mang một vẻ đẹp riêng.

Dọc bờ sông có rất nhiều công trình nổi tiếng như tháp Eiffel (bờ Tây), nhà thờ Đức Bà (bờ Đông), quảng trường Concorde, bảo tàng Louvre, vườn Tuileries... Quần thể kiến trúc đôi bờ sông Seine đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Sông Neva (St Petersburg, Nga)

Sông Neva dài 74km, chảy từ hồ Ladoga qua eo đất Karelia và thành phố St Petersburg (Nga) vào vịnh Phần Lan. Đoạn chảy qua St Petersburg dài 28km.

Quần thể kiến trúc bên bờ sông Neva được xây dựng bắt đầu từ thế kỉ 17-18, thể hiện ước mơ của Tsar Peter I Đại đế về một thành phố bên sông vừa thuận tiện về thủy lợi, vừa hài hòa về kiến trúc.

Trong số các công trình kiến trúc nổi tiếng đang soi bóng xuống dòng Neva, có 3 địa danh thu hút sự quan tâm rất lớn của khách du lịch là cung điện Mùa Đông, cung điện Mùa Hè và thánh đường Isaacs.

Sông Danube (Vienna, Áo)

Sông Danube là sông dài thứ hai ở châu Âu (sau sông Volga ở Nga). Sông bắt nguồn từ vùng Rừng Đen của Đức và chảy qua rất nhiều quốc gia châu Âu. Trong đó, đoạn sông chảy qua Áo, cụ thể là thủ đô Vienna được đánh giá là đẹp và nên thơ nhất.

Sông Danube chia thành phố Vienna thành hai nửa. Một nửa là Vienna cổ kính và mang nhiều giá trị lịch sử, nửa còn lại là Vienna trẻ trung, năng động, hiện đại.

Các công trình nổi tiếng của Vienna nằm bên bờ sông Danube bao gồm Thánh đường Stephen, Cung điện Schönbrunn... Nằm giữa hai nhánh sông Danube tại thành phố Vienna là đảo Danube – một khoảng đất rộng lớn để cư dân thành phố và khách du lịch tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời.

Sông Thames (London, Anh)

Dòng sông Thames thơ mộng chảy qua thủ đô nước Anh rất nổi tiếng và từ lâu đã trở thành biểu tượng của London.

Bên bờ sông Thames là khung cảnh yên bình và êm ả, với các công trình kiến trúc vừa cổ kính vừa hiện đại như tháp đồng hồ Big Ben, vòng quay London Eye, cầu tháp London, lâu đài Windsor, trường Eton - một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất Anh Quốc, nhà thờ St Paul, bảo tàng Tate Modern, nhà hát Shakespeare’s Globe...

Sông Hoàng Phố (Thượng Hải, Trung Quốc)

Sông Hoàng Phố nằm ở nhánh hạ lưu Trường Giang, trong nội thành Thượng Hải (Trung Quốc). Đây không chỉ là dòng sông mẹ của Thượng Hải, mà còn là hình ảnh thu nhỏ, là hình ảnh đặc trưng đại diện cho thành phố này.

Sông Hoàng Phố với 9 đường hầm dưới đáy sông chia đôi Thượng Hải thành 2 bờ Đông - Tây. Bờ Đông hoa lệ, hiện đại và bờ Tây cổ kính, uy nghiêm.

Các địa danh nổi tiếng gắn với sông Hoàng Phố bao gồm cầu Dương Phố, cầu Nam Phố và Đài phát thanh truyền hình Đông Phương Minh Châu.

Hai cây cầu như 2 con rồng lớn lượng ngang sông Hoàng Phố, ở giữa là ngọn tháp Đông Phương Minh Châu tạo thành bức họa “Nhị Long Hí Châu”.

Sông Hudson (phía đông tiểu bang New York ở Hoa Kỳ) là một con sông dài 315 dặm (507 km).

Dòng sông này bắt nguồn từ các khối núi Adirondack thuộc Upstate New York và chảy về phía Nam qua thung lũng Hudson đến vịnh Thượng New York nằm giữa thành phố New York và thành phố Jersey, cuối cùng chảy vào Đại Tây Dương ở cảng New York. Tại đầu phía Nam, sông Hudson đóng vai trò là ranh giới chính trị giữa các bang New Jersey và bang New York. Xa hơn về phía Bắc, dòng sông là ranh giới địa phương giữa một số quận ở New York...