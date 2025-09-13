Chuyển đổi số Những thiết bị nào nên rút phích cắm vào ban đêm để tiết kiệm tiền điện? Nhiều gia đình có thói quen để thiết bị điện tử cắm suốt đêm, điều này tưởng chừng vô hại nhưng lại âm thầm làm tăng hóa đơn tiền điện. Các chuyên gia khuyến nghị nên rút phích cắm các thiết bị này vào ban đêm để tiết kiệm chi phí và bảo đảm an toàn.

Dù mối quan tâm của bạn là bảo vệ môi trường, giảm hóa đơn tiền điện hay cả hai, một thói quen đơn giản như rút phích cắm thiết bị nhàn rỗi có thể giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể.

Ít ai để ý rằng nhiều thiết bị điện tử vẫn “ngốn” điện ngay cả khi không sử dụng, hiện tượng này được gọi là điện chờ. Những sản phẩm như vậy thường được ví như các “thiết bị hút năng lượng”.

Ảnh minh họa.

Tất nhiên, không phải mọi thiết bị đều cần tháo ra khỏi ổ cắm. Ưu tiên trước hết nên là những thiết bị ít khi dùng đến, chẳng hạn bộ sạc pin đã lâu không hoạt động, đầu phát Blu-ray phủ bụi trong góc hay giường sưởi cho thú cưng. Với các thiết bị sử dụng thường xuyên, người dùng có thể cân nhắc chỉ cắm điện khi thật sự cần thiết, thay vì để chúng trong trạng thái chờ liên tục.

Việc rút phích cắm một hay hai thiết bị riêng lẻ có thể chỉ giúp tiết kiệm một số tiền không đáng kể nhưng nếu áp dụng đồng loạt với nhiều “thiết bị ngốn điện”, mức tiết kiệm sẽ cộng dồn và trở nên đáng kể.

Máy pha cà phê

Theo Sổ dữ liệu năng lượng tòa nhà năm 2011 của Bộ Năng lượng Mỹ, máy pha cà phê nằm trong nhóm thiết bị tiêu thụ điện nhiều nhất khi ở chế độ chờ, với mức tiêu hao trung bình tới 70 watt mỗi năm.

Nguyên nhân chính là do các tính năng tưởng chừng nhỏ bé như màn hình LCD hiển thị giờ, bộ hẹn giờ lập trình sẵn để pha trước, hay các linh kiện luôn duy trì trong trạng thái sẵn sàng hoạt động. Điều này giúp người dùng có được một tách cà phê nhanh chóng hơn, nhưng đồng thời cũng khiến hóa đơn điện tăng thêm mà ít ai nhận ra.

Máy pha cà phê nằm trong nhóm thiết bị tiêu thụ điện nhiều nhất khi ở chế độ chờ. Ảnh: Internet.

Giải pháp đơn giản là rút phích cắm ngay sau khi sử dụng, trừ khi bạn cần giữ ấm bình cà phê. Với những người thường xuyên quên, một ổ cắm hẹn giờ có thể là lựa chọn hữu ích, cho phép cài đặt thời điểm bật và tắt thiết bị tự động.

Đáng chú ý, tình trạng này không chỉ xuất hiện ở máy pha cà phê nhỏ giọt truyền thống. Các dòng máy hiện đại cũng tiêu tốn một lượng điện đáng kể. Mức tiêu thụ ở chế độ chờ của chúng khá đa dạng, nhưng những mẫu có tính năng giữ nước nóng luôn sẵn sàng để phục vụ thường tiêu tốn nhiều điện năng hơn cả.

Máy tính để bàn

Dù là một chiếc máy tính tối giản chỉ dùng để làm việc văn phòng hay một dàn PC chơi game cấu hình khủng, tất cả đều tiêu thụ điện ngay cả khi ở chế độ chờ. Thói quen để máy ở trạng thái “ngủ” thay vì tắt hẳn khiến mức tiêu hao này càng đáng chú ý. Đặc biệt, PC chơi game với các linh kiện ngốn năng lượng như GPU chuyên dụng có thể khiến điện năng tiêu thụ tăng cao hơn nhiều so với máy thông thường.

Tất cả các loại máy tính để bàn đều tiêu thụ một lượng điện nh khi ở chế độ chờ. Ảnh: Internet.

Theo ước tính, một máy tính để bàn ở chế độ chờ có thể “ngốn” số điện tương đương khoảng 23 USD mỗi năm (tương đương khoảng 600.000 đồng). Khi cộng thêm màn hình và các thiết bị ngoại vi, con số này có thể tăng thêm khoảng 30 USD (tương đương khoảng 780.000 đồng).

Cách triệt để nhất là rút phích cắm hoàn toàn khi không sử dụng, đảm bảo thiết bị không tiêu thụ điện ở chế độ chờ. Tuy nhiên, điều này có thể gây bất tiện với những ai dùng máy hằng ngày cho công việc.

Máy chơi game

Máy chơi game từ lâu được xem là một trong những thiết bị tiêu thụ điện năng nhiều nhất khi ở chế độ chờ. Với PlayStation 5, chế độ “Nghỉ” (Rest Mode) cho phép máy tự động cập nhật phần mềm, sạc tay cầm và khởi động ngay tại vị trí bạn dừng lại.

Đây là một tính năng tiện lợi, giúp trải nghiệm liền mạch hơn, nhưng đồng thời lại “ngốn” từ 3,8 đến 4,2 watt điện tùy theo phiên bản máy. Người dùng có thể giảm bớt mức tiêu thụ này bằng cách tùy chỉnh cài đặt, chẳng hạn tắt nguồn cung cấp cho cổng USB khi không cần sạc.

Máy chơi game từ lâu được xem là một trong những thiết bị tiêu thụ điện năng nhiều nhất khi ở chế độ chờ. Ảnh: Internet.

Thế hệ trước, PlayStation 4 cũng sở hữu chế độ “Nghỉ” với mức tiêu hao điện năng thấp, nhưng vẫn có thể lên tới 7,8 watt. Nếu tắt hẳn PlayStation 5, mức điện tiêu thụ sẽ giảm đáng kể vì máy không phải duy trì kết nối Internet để kiểm tra cập nhật, dù vậy, nó vẫn “rút” khoảng 0,2 watt. Các hệ máy hiện đại khác như Nintendo Switch 2 cũng vận hành theo nguyên tắc tương tự, giữ trò chơi ở trạng thái sẵn sàng và đánh đổi bằng lượng điện năng tiêu thụ ở chế độ nghỉ.

Dĩ nhiên, việc để máy ở chế độ nghỉ khi đang chơi dở mà không thể lưu lại là điều dễ hiểu. Nhưng nếu game đã được lưu, rút phích cắm là một lựa chọn khôn ngoan cho những ai muốn tiết kiệm chi phí. Xét cho cùng, một chiếc PlayStation 5 vốn đã là khoản đầu tư đắt đỏ; giảm được vài chục kilowatt giờ mỗi năm cũng là cách hợp lý để “nhẹ gánh” hóa đơn điện.

Bộ định tuyến Wi-Fi

Internet đã trở thành hạ tầng thiết yếu của đời sống hiện đại, và cũng vì vậy mà hầu hết mọi người đều để modem và bộ định tuyến Wi-Fi hoạt động suốt ngày đêm. Ít ai nhận ra rằng, những thiết bị nhỏ bé này tiêu thụ điện năng tương đương một chiếc TV 32 inch.

Thế hệ bộ định tuyến mới, từ Wi-Fi 6E đến Wi-Fi 7 mang lại băng thông rộng hơn, tốc độ cao hơn và vùng phủ sóng ổn định hơn, nhưng đổi lại cũng tiêu thụ nhiều năng lượng hơn. Tương tự, hệ thống Wi-Fi mesh, vốn phụ thuộc vào nhiều thiết bị vệ tinh đặt khắp nhà, cũng góp phần làm tăng lượng điện tiêu thụ.

Bộ định tuyến Wi-Fi tiêu thụ một lượng điện đáng kể khi để suốt ngày đêm. Ảnh: Internet

Việc sử dụng các thiết bị này hoàn toàn chính đáng, nhất là trong những ngôi nhà thông minh với bóng đèn, camera an ninh hay cảm biến IoT cần duy trì kết nối liên tục.

Tuy nhiên, nếu không có nhu cầu truy cập Internet vào ban đêm, người dùng có thể cân nhắc tắt hoặc rút phích cắm bộ định tuyến để tiết kiệm chi phí điện năng, một hành động nhỏ nhưng tích lũy lâu dài sẽ đem lại khác biệt đáng kể./.