Những thực phẩm xua tan cơn thèm thuốc lá

Mật ong: Qua quá trình nghiên cứu, các chuyên gia nhận thấy, nọc ong có tác dụng tốt để cai nghiện thuốc lá. Với những người mới nghiện thuốc lá, hãy uống hỗn hợp mật ong pha với chanh hoặc quất và nước lọc, tỷ lệ: 1 thìa cà phê mật ong + 1/2 quả quất hoặc chanh + 5 thìa nước đun sôi để nguội. Uống trước khi bạn thấy thèm hút 1 điếu thuốc lá với số lượng 5-10 cốc/ngày. Mật ong sau khi uống sẽ vào máu, lên não, giải các độc tố nicotin trong não người nghiện. Lưỡi sẽ quen dần với chất ngọt ngon của mật ong thay vì chất khét đắng của thuốc lá. Sau 10-15 ngày uống hỗn hợp trên, bạn sẽ giảm dần lượng thuốc lá hút cho đến khi cai thuốc lá hoàn toàn.

Cai thuốc lá bằng các nguyên liệu tự nhiên sẵn có là biện pháp an toàn và dễ thực hiện. Ảnh minh họa

Nước cam: Theo các chuyên gia, những người thường xuyên hút thuốc lá thường mất rất nhiều vitamin C, cơ thể của họ phải sử dụng nhiều vitamin C để chuyển hóa một số chất không tự nhiên có trong nicotin. Đó là lý do tại sao muốn bỏ thuốc lá nhanh hơn, cơ thể bạn cần hấp thụ nhiều vitamin C hơn nữa, đặc biệt là vitamin C trong các loại trái cây như cam, chanh, kiwi, cà chua… Trong quá trình bỏ thuốc, mỗi ngày một ly nước cam sẽ giúp cơ thể bạn sớm thoát khỏi sự phụ thuộc vào chất nicotin và các chất độc trong thuốc lá có trong thuốc lá.