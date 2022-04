Những trải nghiệm không thể bỏ qua ở miền di sản sinh thái Con Cuông

CÁC DU TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA

Khu di chỉ khảo cổ học hang Thẳm Hoi

Nằm cách thị trấn Con Cuông khoảng 4km đi về hướng Đông, cách Quốc lộ 7A khoảng 600m đi về hướng Nam, Thẳm Hoi là một hang đá vôi có chiều dài 27,74m, rộng 21,35m và cao 5,50m. Cửa hang bị chắn ở giữa bởi nhiều tảng đá tạo thành một bình phong tự nhiên. Lòng hang rộng rãi, khô ráo, tạo điều kiện thuận lợi cho người nguyên thủy cư trú.

Di chỉ được các nhà khảo cổ học phát hiện lần đầu tiên vào năm 1967, tiếp tục được khai quật vào năm 1972. Toàn bộ bộ sưu tập từ di vật đá, xương, vỏ nhuyễn thể, đến di cốt người, mộ táng... đều mang đặc trưng cơ bản đánh dấu sự có mặt của văn hóa Hòa Bình trên đất Nghệ An nói chung, ở huyện Con Cuông nói riêng. Trong bản đồ di chỉ khảo cổ học thời tiền sử ở Việt Nam, hang Thẳm Hoi trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn.

Đền Khe Sặt



Đền Khe Sặt (khối 3, thị trấn Con Cuông) thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang. Trải qua nhiều thăng trầm, đền đã được các cấp chính quyền và Nhân dân phục hồi, xây dựng thêm các hạng mục. Kỷ niệm ngày mất của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang (16,17 tháng Chạp) và ngày Rằm, mùng Một Âm lịch hàng tháng, nhân dân thường đến thắp hương tưởng nhớ ngài. Hiện nay, đền Khe Sặt trở thành điểm sinh hoạt tâm linh của đông đảo nhân dân và du khách thập phương khi đến với Con Cuông.

Bia Ma Nhai

Từ thị trấn Con Cuông đi về phía Tây khoảng 300m, đến xã Chi Khê, du khách sẽ mục sở thị Ma nhai kỳ công bi văn (còn gọi là bia Thành Nam ). Di tích sừng sững song tồn với núi Thành Nam gần 700 năm nay là chứng tích kể về chiến công của quân dân nhà Trần chống giặc Ai Lao cướp phá nơi miền biên viễn. Đại Việt sử ký toàn thư có ghi: Thượng hoàng Trần Minh Tông sai Nguyễn Trung Ngạn khắc bia đá ghi lại chiến công gọi là “Ma nhai kỷ công bi văn”. Văn bia với nét chữ khoáng đạt, to bằng bàn tay, in sâu hơn một tấc, đã khắc 14 dòng, 155 chữ lên vòm núi trước cửa hang.

Đền Cửa Lũy

Di tích lịch sử đền Cửa Lũy nằm ở xã Yên Khê. Ngôi đền linh thiêng nép mình cạnh cầu Khe Diêm nên còn được gọi là đền Khe Diêm. Hàng tháng, vào các ngày mồng Một và Rằm, nhân dân xung quanh vùng thường đến cửa đền thắp hương cầu an, cầu phúc cho gia đình. Đền không rõ thời gian xây dựng, tuy nhiên theo lời kể của các bậc cao niên thì đền có cách đây hàng trăm năm, được khôi phục lại năm 1994. Xung quanh ngôi đền có nhiều giai thoại kể lại, đến nay vẫn chưa có cứ liệu chính xác nhưng theo tìm hiểu mới nhất, có thể đền thờ Đức Ngài Trương Công Hán. Ông là Tù trưởng người Thái ở kẻ Trắng, Chom Phục, Thọ Sơn, huyện Anh Sơn. Ngài là người có công rất lớn trong việc phò Bình Định Vương Lê Lợi (thế kỷ XV) đánh thành Trà Lân.

Ngôi nhà cụ Vi Văn Khang

Di tích lịch sử ngôi nhà cụ Vi Văn Khang. Ảnh: Thành Cường

Di tích lịch sử ngôi nhà cụ Vi Văn Khang nằm bên bờ sông Giăng, nay thuộc bản Thái Hòa, xã Môn Sơn. Ngôi nhà do bố đẻ cụ Vi Văn Khang xây dựng từ năm 1919 theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Thái, trên vùng đất rộng khoảng 1.000m2.. Năm 1931, được các đồng chí Lê Xuân Đào (Trưởng ban Tài chính của Xứ ủy Trung Kỳ), Lê Mạnh Duyệt và Nguyễn Hữu Bình (Đặc phái viên của Tỉnh ủy Nghệ An ) tuyên truyền, vận động, giác ngộ, cụ Vi Văn Khang hăng say tham gia hoạt động cách mạng. Vào tháng 4/1931, tại ngôi nhà này, Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam ở xã Môn Sơn được thành lập, gồm 5 người, ông Vi Văn Khang là Bí thư Chi bộ. Đây là chi bộ đầu tiên ở miền núi vùng cao Nghệ An. Cũng tại ngôi nhà, cơ sở đảng đã bí mật in tài liệu, truyền đơn, đem đi rải khắp các bản làng. Ngôi nhà cụ Vi Văn Khang trở thành đầu mối liên lạc giữa cách mạng miền xuôi và miền ngược, giữa phong trào của đồng bào Kinh với các dân tộc miền núi Nghệ An.