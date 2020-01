Những trận đánh sinh tử nơi rừng già

(Baonghean) - Nhiều năm qua, lực lượng chức năng, trong đó chủ công là lực lượng phòng chống ma túy Công an tỉnh Nghệ An, đã đấu tranh thành công nhiều chuyên án, vụ án ma túy lớn ở miền tây Nghệ An. Tuy nhiên, cuộc chiến chống ma túy trên “thánh địa” này vẫn chưa bao giờ ngưng nghỉ.