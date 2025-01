Tôn giáo - Tín ngưỡng Những tuổi xông đất, xông nhà năm 2025 cho tuổi Dậu giúp may mắn cả năm Chủ nhà tuổi Dậu chọn người xông đất 2025 như thế nào là thắc mắc của rất nhiều người khi Tết Ất Tỵ đang cận kề. Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây của Báo Nghệ An để tìm được câu trả lời cho những thắc mắc này bạn nhé!

Chủ nhà tuổi Đinh Dậu 1957 chọn người xông nhà, xông đất 2025

Tuổi xông đất, xông nhà năm 2025

Tuổi tốt nên chọn Tuổi xấu nên tránh Tân Sửu 1961 (Tốt)

Qúy Sửu 1973 (Tốt)

Đinh Tỵ 1977 (Tốt)

Bính Thìn 1976 (Khá)

Canh Thân 1980 (Khá)

Mậu Thìn 1988 (Khá)

Kỷ Tỵ 1989 (Khá)

Canh Tý 1960 (Khá)

Mậu Thân 1968 (Khá)

Kỷ Dậu 1969 (Khá) Nhâm Thìn 1952 (Xấu)

Bính Dần 1986 (Xấu)

Đinh Mão 1987 (Xấu)

Ất Hợi 1995 (Xấu)

Canh Thìn 2000 (Xấu)

Ất Dậu 1945 (Xấu)

Nhâm Thân 1992 (Xấu)

Qúy Tỵ 1953 (Xấu)

Canh Tuất 1970 (Xấu)

Đinh Mùi 1967 (Xấu)

Gia chủ tuổi Kỷ Dậu 1969 năm 2025

Tuổi tốt nên chọn Tuổi xấu nên tránh Kỷ Sửu 1949 (Khá)

Tân Sửu 1961 (Khá)

Giáp Thìn 1964 (Khá)

Đinh Tỵ 1977 (Khá)

Ất Tỵ 1965 (Khá)

Đinh Dậu 1957 (Khá)

Bính Thìn 1976 (Khá)

Ất Sửu 1985 (Khá)

Bính Thân 1956 (Trung bình)

Canh Tý 1960 (Trung bình) Nhâm Dần 1962 (Xấu)

Qúy Mùi 2003 (Xấu)

Tân Hợi 1971 (Xấu)

Nhâm Thìn 1952 (Xấu)

Tân Mão 1951 (Xấu)

Kỷ Hợi 1959 (Xấu)

Giáp Thân 2004 (Xấu)

Qúy Tỵ 1953 (Xấu)

Ất Dậu 1945 (Xấu)

Đinh Mùi 1967 (Xấu)

Tuổi xông đất hợp Tân Dậu 1981 năm 2025

Tuổi tốt nên chọn Tuổi xấu nên tránh Kỷ Sửu 1949 (Khá)

Qúy Sửu 1973 (Khá)

Bính Thân 1956 (Khá)

Tân Sửu 1961 (Khá)

Giáp Thìn 1964 (Khá)

Ất Tỵ 1965 (Khá)

Canh Thân 1980 (Khá)

Mậu Thìn 1988 (Khá)

Kỷ Tỵ 1989 (Khá)

Đinh Sửu 1997 (Khá) Giáp Dần 1974 (Xấu)

Mậu Dần 1998 (Xấu)

Canh Thìn 2000 (Xấu)

Ất Mão 1975 (Xấu)

Đinh Hợi 1947 (Xấu)

Kỷ Mão 1999 (Xấu)

Tân Tỵ 2001 (Xấu)

Canh Tuất 1970 (Xấu)

Qúy Hợi 1983 (Xấu)

Nhâm Thân 1992 (Xấu)

Tuổi xông nhà xông đất 2025 cho gia chủ Quý Dậu 1993

Tuổi tốt nên chọn Tuổi xấu nên tránh Tân Sửu 1961 (Tốt)

Đinh Tỵ 1977 (Khá)

Bính Thìn 1976 (Khá)

Canh Tý 1960 (Khá)

Kỷ Dậu 1969 (Khá)

Mậu Thân 1968 (Khá)

Canh Ngọ 1990 (Khá)

Đinh Sửu 1997 (Khá)

Bính Tuất 1946 (Trung bình)

Qúy Sửu 1973 (Trung bình) Canh Dần 1950 (Xấu)

Mậu Tuất 1958 (Xấu)

Đinh Dậu 1957 (Xấu)

Giáp Thìn 1964 (Xấu)

Bính Ngọ 1966 (Xấu)

Nhâm Tý 1972 (Xấu)

Nhâm Tuất 1982 (Xấu)

Bính Tý 1996 (Xấu)

Tân Tỵ 2001 (Xấu)

Nhâm Ngọ 2002 (Xấu)

Tuổi xông đất 2025 hợp cho gia chủ Ất Dậu 2005

Tuổi tốt nên chọn Tuổi xấu nên tránh Qúy Sửu 1973 (Tốt)

Canh Thân 1980 (Tốt)

Mậu Thìn 1988 (Khá)

Canh Dần 1950 (Khá)

Ất Sửu 1985 (Khá)

Kỷ Tỵ 1989 (Khá)

Mậu Tuất 1958 (Khá)

Nhâm Tý 1972 (Khá)

Tân Dậu 1981 (Khá)

Canh Thìn 2000 (Khá) Đinh Hợi 1947 (Xấu)

Đinh Mùi 1967 (Xấu)

Nhâm Dần 1962 (Xấu)

Bính Thân 1956 (Xấu)

Qúy Tỵ 1953 (Xấu)

Tân Mùi 1991 (Xấu)

Mậu Dần 1998 (Xấu)

Giáp Thân 2004 (Xấu)

Mậu Tý 1948 (Xấu)

Bính Ngọ 1966 (Xấu)

Cách chọn người xông nhà, xông đất 2025 cho tuổi Dậu

Xông đất đầu năm là một trong những phong tục Việt Nam không thể thiếu vào sáng mùng 1 Tết. Phong tục này mang lại bình an, may mắn và thịnh vượng cả năm cho gia đạo. Do đó, gia chủ tuổi Dậu nên chọn người có tuổi xông đất phù hợp với tuổi bản thân và năm 2025, xét ở 3 phương diện: Thiên Can, Ngũ Hành và Địa Chi.

Cầu tài lộc dồi dào, làm ăn kinh doanh phát đạt: Chọn các tuổi Canh Tý 1960, Quý Dậu 1993.

Cầu công việc thuận lợi, dễ thăng quan tiến chức, học hành tấn tới, thi cử đỗ đạt: Chọn các tuổi Mậu Ngọ 1978, Ất Hợi 1995, Canh Thìn 2000, Tân Mão 2011.

Cầu riêng cho môi giới, buôn bán bất động sản thuận lợi: Chọn các tuổi Quý Sửu 1973, Quý Tỵ 2013.

Cầu quý nhân vượng, gặp nhiều may mắn, được người tốt trợ giúp lúc khó khăn: Chọn các tuổi Ất Mùi 1955, Ất Tỵ 1965, Mậu Thìn 1988.

Cầu cưới hỏi, hôn nhân tốt đẹp, sinh con thuận lợi, thêm người thêm của: Chọn các tuổi Tân Hợi 1971, Giáp Tý 1984, Đinh Mão 1987, Mậu Dần 1998.

Cầu chăn nuôi trồng trọt thuận lợi, đất đai điền sản không ngừng gia tăng: Chọn các tuổi Bính Dần 1986, Giáp Tuất 1994, Đinh Sửu 1997, Kỷ Mão 1999, Bính Tuất 2006, Mậu Tý 2008, Mậu Tuất 2018.

Ngoài ra, gia chủ tuổi Dậu cần lưu ý không chọn người có tuổi xông đất xung khắc trong nhóm Tứ Hành Xung. Bởi họ mang năng lượng xấu và đem những điều không may mắn đến gia đạo của bạn.

Những lưu ý khi xông đất đầu năm 2025

Ngoài tìm tuổi xông đất cho tuổi Dậu thì cần lưu ý một số điều sau khi đi xông đất đầu năm:

Nếu đến nhà người khác vào dịp đầu năm, nên tránh mặc quần áo màu trắng hoặc màu đen vì chúng là những màu sắc mang ý nghĩa buồn bã, tang thương.

Ngoài ra, những người có tuổi không hợp với chủ nhà, có tiền sử phạm tội, sự nghiệp không thành công, đạo lý kém cũng không nên đi xông đất vì sẽ mang lại điềm xấu cho gia đình.

Thường thì nam giới sẽ phù hợp hơn để xông đất bởi vì nam giới có nhiều khí dương hơn. Khí dương sẽ giúp cho nhà cửa thêm sinh khí và may mắn. Còn phụ nữ thường có nhiều khí âm hơn, khí âm sẽ làm cho nhà cửa u ám và bất lợi.