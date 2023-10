Những tuyên bố ấn tượng của Tổng thống Putin về trật tự thế giới mới và chiến dịch quân sự

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Câu lạc bộ Thảo luận quốc tế Valdai diễn ra tại Sochi từ ngày 2 -5/10 với chủ đề “Đa cực công bằng: làm thế nào để đảm bảo an ninh và phát triển cho tất cả mọi người”. Một trong những điểm nhấn quan trọng là bài phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin.

Gần 4 giờ đồng hồ tham gia phát biểu tại Câu lạc bộ Thảo luận quốc tế Valdai, Tổng thống Putin đặc biệt kêu gọi xây dựng một thế giới mới, và thảo luận về hình ảnh của Nga nói riêng, và thế giới nói chung trong tương lai.

Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại Câu lạc bộ Thảo luận quốc tế Valdai. Ảnh: Rg

Về trật tự thế giới mới

“Các đồng nghiệp phương Tây của chúng tôi, đặc biệt là Mỹ, không chỉ tùy tiện thiết lập những quy tắc, mà còn dạy ai nên thực hiện chúng, và thực hiện như thế nào; ai nên cư xử như thế nào. Đây cũng là biểu hiện của tư duy thuộc địa. Lúc nào chúng ta cũng nghe thấy: "bạn phải", "bạn có nghĩa vụ", "chúng tôi đang nghiêm túc cảnh báo bạn". Dù sao thì bạn là ai? Bạn có quyền gì để cảnh báo ai đó? Cuối cùng đã đến lúc phải loại bỏ lối suy nghĩ về thời kỳ này”.

“Tôi muốn nói: Hãy lau mắt đi! Thời kỳ này đã qua lâu rồi, và sẽ không bao giờ quay trở lại”.

Về chính trị phương Tây

“Mỹ và các vệ tinh của nước này đã đặt ra mục tiêu bá quyền, nhưng ngay từ đầu Nga đã hiểu rằng, nỗ lực đó chắc chắn sẽ thất bại. Thế giới quá phức tạp và đa dạng để có thể phụ thuộc vào một kế hoạch duy nhất, ngay cả khi đằng sau nó là quyền lực, sức mạnh to lớn của phương Tây, được tích lũy qua nhiều thế kỷ cùng chính sách thuộc địa”.

“Ảnh hưởng của phương Tây trên thế giới là một kim tự tháp tài chính - quân sự khổng lồ. Nó liên tục cần nhiên liệu mới để phát triển nguồn nhân lực tự nhiên, công nghệ, con người. Vì vậy, phương Tây đơn giản là không thể dừng lại, và không có ý định làm như vậy”.

“Họ đang cố gắng thay thế luật pháp quốc tế bằng một mệnh lệnh, dựa trên những quy tắc nhất định. Trật tự nào? Những quy tắc nào? Những quy tắc này là gì? Ai đã phát minh ra chúng? Nó hoàn toàn không thể hiểu được. Chà, đây chỉ là một điều vô nghĩa. Chúng đang cố gắng gieo vào tâm thức của hàng triệu người”.

Về mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt

“Cái gọi là cuộc chiến ở Ukraine không phải do Nga khơi mào. Ngược lại, chúng tôi đang cố gắng kết thúc nó. Không phải chúng tôi đã tổ chức cuộc đảo chính ở Kiev vào năm 2014 - một cuộc đảo chính đẫm máu, vi hiến. Chúng tôi cũng không phải bên hăm dọa người dân Crimea và Sevastopol bằng những cuộc thanh lọc sắc tộc kiểu phát xít. Chúng tôi không phải bên buộc Donbass phải nghe theo mình bằng những cuộc nã pháo và ném bom. Chúng tôi không phải bên đe dọa sử dụng bạo lực chống lại những người muốn nói tiếng bản xứ của họ. Chính Kiev đã sử dụng xe tăng và pháo để tiến hành chiến tranh ở khu vực Donbass. Cuộc xung đột này, do chính quyền Kiev bắt đầu với sự hỗ trợ chủ động và trực tiếp của phương Tây, hiện đã bước sang năm thứ 10. Chiến dịch quân sự đặc biệt được tiến hành để chấm dứt điều đó”.

“Nga là quốc gia lớn nhất trên thế giới, về mặt lãnh thổ. Chúng tôi không có lợi ích gì trong việc chinh phục thêm bất kỳ lãnh thổ nào. Chúng tôi vẫn cần phải phát triển Siberia, Đông Sirberia và Viễn Đông. Đây không phải là một cuộc xung đột lãnh thổ và thậm chí không phải là việc thiết lập sự cân bằng địa chính trị trong khu vực. Vấn đề này rộng và cơ bản hơn nhiều. Chúng ta đang nói về những nguyên tắc của trật tự thế giới mới. Hòa bình lâu dài chỉ có thể được thiết lập khi mọi người cảm thấy an toàn và biết rằng ý kiến của họ được tôn trọng”.

“Chiến dịch quân sự đặc biệt của chúng ta sẽ dừng lại ở đâu? Bạn biết đấy, đây không phải là vấn đề lãnh thổ, mà là vấn đề đảm bảo an ninh cho người dân Nga và Nhà nước Nga. Đây là câu hỏi phức tạp hơn nhiều so với vấn đề lãnh thổ nào đó. Sự an toàn của những người coi nước Nga là quê hương của họ, và chúng tôi xem họ như là máu thịt là đồng bào”.

Sáu nguyên tắc của nước Nga

Thứ nhất, mong muốn được sống trong một thế giới mở, kết nối không có rào cản; Thứ hai, bảo tồn sự đa dạng quốc gia và văn hóa của thế giới, không áp đặt cách phải sống như thế nào; Thứ ba, thế giới của tương lai là thế giới của những quyết định tập thể, không phải của cá nhân; Thứ tư, xây dựng nền hòa bình lâu dài trên cơ sở tôn trọng lợi ích của mọi người - từ nước lớn đến nước nhỏ; Thứ năm, công bằng cho tất cả, đảm bảo mọi người đều có quyền tiếp cận bình đẳng các lợi ích hiện đại; Thứ sáu, bình đẳng cho tất cả các quốc gia trên thế giới.

Tổng thống Putin tập trung nhấn mạnh vào chủ đề trật tự thế giới mới, đa cực, công bằng. Ảnh: Rg

Về việc thử tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân

“Chúng tôi đã hoàn thành công việc chế tạo các loại vũ khí chiến lược hiện đại mà tôi đã từng nói đến và công bố cách đây vài năm. Chúng tôi đã thử thành công Burevestnik, một tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân và động cơ nguyên tử đã diễn ra thành công. Chúng tôi cũng đã hoàn tất quá trình phát triển tên lửa hạng nặng Sarmat. Những gì còn lại là thủ tục hành chính, chuyển sang sản xuất hàng loạt và đưa chúng vào chiến đấu. Và chúng tôi sẽ hoàn thiện những điều này trong tương lai gần”.

Về mối đe dọa hạt nhân

“Phản ứng của Nga trước một cuộc tấn công hạt nhân vào lãnh thổ của mình là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Bởi vì, kể từ thời điểm phát hiện ra tên lửa tấn công, bất kể nó đến từ đâu, từ bất kỳ đại dương nào, hay từ bất kỳ lãnh thổ nào trên thế giới, sẽ hứng chịu màn trả đũa của Nga với hàng trăm tên lửa xuất hiện, đến nỗi không một kẻ thù nào có cơ hội sống sót”.

“Chúng ta không cần phải hạ ngưỡng hạt nhân trong Học thuyết quân sự của Nga. Tại sao? Mọi thứ đều có thể thay đổi, nhưng riêng điều này, tôi thấy không cần thiết. Hiện, không có tình huống nào có thể đe dọa đến vị thế của Nga và sự tồn tại của Nhà nước Nga. Tôi nghĩ rằng, những người có đầu óc tỉnh táo và trí nhớ minh mẫn sẽ không nghĩ đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Nga”.

Phiên họp toàn thể của Câu lạc bộ Thảo luận quốc tế Valdai. Ảnh: Rg

Giới chuyên gia đánh giá về bài phát biểu của Tổng thống Putin

Các nhà bình luận trên cổng thông tin Guancha của Trung Quốc mô tả bài phát biểu của nhà lãnh đạo Nga tại Câu lạc bộ Thảo luận quốc tế Valdai là cái nhìn sâu sắc và đánh giá rõ ràng về tình hình chung. “Tổng thống Putin đang nói sự thật. Chỉ tiếc là một số người ở Mỹ và phương Tây nói chung không muốn nghe điều đó”.

Nhà khoa học chính trị, chuyên gia quốc tế, Giám đốc Viện quốc tế về các quốc gia hiện đại, Alexei Martynov gọi lối hùng biện của Tổng thống Putin là học thuật và văn minh. “Chủ đề cốt lõi trong bài phát biểu của Tổng thống Putin chính xác là khía cạnh văn minh. Theo tôi, điều cốt lõi mà tổng thống muốn truyền tải, rằng nền văn minh không phải là lãnh thổ, mà là con người. Dựa trên cách tiếp cận này, mọi thứ khác sẽ tiếp nối diễn ra”.

Vladimir Shapovalov, thành viên Hội đồng Hiệp hội Khoa học chính trị Nga, bày tỏ sự tin tưởng rằng, thông điệp của Tổng thống Putin sẽ được lắng nghe cả ở phương Tây, cũng như ở phương Đông và Nam bán cầu.

“Cần phải nhấn mạnh rằng, bài phát biểu của Tổng thống Putin được gửi tới tất cả cư dân trên thế giới, với cả công dân Nga và cả công dân phương Tây. Nếu trong mối quan hệ với các nước phương Tây, phản ứng có thể sẽ khác, thì trong mối quan hệ với các nước châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh, rõ ràng thông điệp của tổng thống sẽ nhận được sự tán thành rộng rãi. Và hơn nữa, hy vọng rằng, lời kêu gọi này sẽ được thực hiện trong việc hình thành một trật tự thế giới công bằng”.

Shapovalov lưu ý rằng các nhà lãnh đạo của phương Tây sẽ phản ứng “lo lắng và tiêu cực” trước bài phát biểu của Tổng thống Putin, nhưng nhiều người phương Tây sẽ ủng hộ quan điểm của nhà lãnh đạo Nga.

Tiberio Graziani, Chủ tịch Viện phân tích toàn cầu quốc tế đánh giá, 6 nguyên tắc địa chính trị của Nga do Tổng thống Vladimir Putin nêu lên là kim chỉ nam, là một chiếc la bàn cho một trật tự thế giới mới; sáng kiến này có thể được gọi là “Học thuyết Putin”. Theo Graziani, “Học thuyết Putin” trái ngược hẳn với chính sách bá quyền của phương Tây trong 30 năm qua.