Những ứng cử viên nặng ký và màn khởi đầu chật vật tại vòng chung kết U19 Quốc gia 2023

(Baonghean.vn) - Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U19 Quốc gia 2023 đang diễn ra sôi nổi tại sân vận động Tây Ninh và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Tây Ninh. Những đội bóng được đánh giá cao đang có những trận mở màn chưa được như ý muốn.

Bảng A: U19 Hà Nội bị cầm chân

Tại bảng A, nơi có sự góp mặt của U19 Tây Ninh, U19 Khánh Hòa, U19 Hà Nội và U19 SHB Đà Nẵng. Trong số 04 đội bóng, U19 Hà Nội được đánh giá cao nhưng ở trận mở màn, các học trò huấn luyện viên Dương Hồng Sơn vấp phải sự kháng cự quyết liệt của U19 SHB Đà Nẵng khiến đại diện Thủ đô bị cầm chân với tỷ số 1-1, dù đại diện Thủ đô là những người ghi được bàn thắng trước.

Trong lịch sử giải đấu U19 Quốc gia những năm gần đây, U19 Hà Nội đều là đối thủ rất đáng gờm và đang là đội giữ kỷ lục số lần vô địch (6 lần). Những nhà đương kim vô địch sẽ phải rất cẩn trọng bởi đội chủ nhà Tây Ninh có lợi thế sân nhà, trong khi đó SHB Đà Nẵng cũng là đội thi đấu khá ấn tượng tại vòng loại. Bị cầm hòa trong trận đầu tiên có thể xem là một cú sẩy chân khiến U19 Hà Nội phải cảnh giác cao độ.

Bảng B: U19 Hoàng Anh Gia Lai "ngã ngựa"

Bảng B là nơi có mặt 2 ông lớn là U19 Hoàng Anh Gia Lai và U19 Viettel. Hai đội bóng còn lại là U19 An Giang và U19 Bình Phước dường như không phải là đối thủ của họ. Mặc dù vậy, chỉ có U19 Viettel là chứng tỏ được sức mạnh của mình với chiến thắng 4-2 trước An Giang.

Mùa giải năm nay, có thể xem U19 Viettel là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch bởi một đội hình đồng đều, thể hình và thể lực tốt. Đặc biệt, còn có sự bổ sung của những nhà vô địch U17 Quốc gia 2023 vừa qua như Công Phương.

Trong khi đó, U19 Hoàng Anh Gia Lai lại cho thấy một hình ảnh trái ngược. Đội bóng của huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh nhận trận thua sốc 2-3 trong trận đấu đầu tiên tại vòng chung kết U19 Quốc gia 2023 U19 Bình Phước. Đáng nói đó là trận thua mà U19 Hoàng Anh Gia Lai cho thấy sự non nớt khi thua trước đến 3 bàn trước khi rút ngắn được tỷ số.

Bảng C: U19 Sông Lam Nghệ An chưa vào guồng

Bảng C với sự góp mặt của U19 Becamex Bình Dương, U19 Đồng Tháp, U19 Đông Á Thanh Hóa và U19 Sông Lam Nghệ An là bảng đấu rất khó lường và dự báo vô cùng khốc liệt. Cả 4 đội bóng này đều có lực lượng và trình độ tương đương nhau. Vì vậy, không có gì bất ngờ khi U19 Sông Lam Nghệ An và U19 Đông Á Thanh Hóa cầm chân nhau với tỷ số 1-1 trong lượt trận ngày 23/4.

Sau loạt trận đấu đầu tiên, những đội bóng không tên tuổi lại đang cho thấy họ có khả năng làm nên những bất ngờ. Điển hình trong số là U19 Đồng Tháp với chiến thắng 1-0 trước U19 Becamex Bình Dương.

Với U19 Sông Lam Nghệ An, mặc dù có hiệp 1 đầy khó khăn trước U19 Thanh Hóa nhưng các học trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh vẫn được các đối thủ dành một sự tôn trọng lớn. Việc vắng mặt thủ môn số 1 Cao Văn Bình cũng là một trong những lý do khiến hàng phòng ngự U19 Sông Lam Nghệ An chưa thể chơi theo ý đồ. Trận hòa 1-1 trước U19 Thanh Hóa là dấu ấn rất rõ của Ban huấn luyện U19 Sông Lam Nghệ An trong việc thay đổi nhân sự và mang lại hiệu quả.

Nếu như ở trận đấu vừa qua, các cầu thủ U19 Sông Lam Nghệ An chưa thể hiện được đúng phong độ và thực lực của mình thì ở trận tiếp theo gặp U19 Becamex Bình Dương, người hâm mộ có thể chờ đợi màn bứt tốc và hoàn thiện hơn của các cầu thủ trẻ xứ Nghệ.

Theo thể thức thi đấu chọn ra 3 đội xếp thứ Nhất, 3 đội xếp thứ Nhì và 2 đội xếp thứ Ba có thành tích tốt nhất trong ba nhóm vào thi đấu Tứ kết, những đội bóng như U19 Hà Nội, U19 SHB Đà Nẵng tại bảng A, U19 Viettel và U19 Hoàng Anh Gia Lai tại bảng B và U19 Sông Lam Nghệ An, U19 Thanh Hóa là những đội bóng rất sáng cửa. Tuy nhiên, những đội bóng này phần lớn đều không giành được 3 điểm trọn vẹn ở lượt trận đầu tiên và cần phải nỗ lực rất nhiều trong 2 loạt trận vòng bảng tiếp theo.