Những vấn đề lao động Nghệ An muốn sang Úc làm việc cần quan tâm

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Hải An

(Baonghean.vn) - Qua tìm hiểu cho thấy các lao động ở Nghệ An sang Úc chủ yếu theo diện du học, tay nghề, chủ bảo lãnh hoặc vừa du lịch, vừa làm việc, mức thu nhập đạt khá cao, tuy nhiên để sang được thị trường Úc không hề dễ dàng.

Một số lao động ở Đô Lương làm việc tại bếp ăn tại Úc. Ảnh: Cộng tác viên

Lao động thị trường Úc thu nhập cao

Đi xuất khẩu lao động Úc có rất nhiều ngành nghề khác nhau cho người lao động lựa chọn. Xuất khẩu lao động ở nước này không hề thiếu công việc gì từ lao động phổ thông (nông nghiệp, công nghiệp) cho đến những ngành nghề lao động cao hơn như (kỹ sư, kế toán, công nghệ phần mềm, máy tính…).

Tuy nhiên, sang thị trường Úc lại rất khó khăn, bởi thực tế chưa có một sự ký kết hay thoả thuận hợp tác lao động nào giữa Chính phủ Việt Nam và Australia mà chủ yếu là các công ty Việt Nam tự khai thác và tìm kiếm hợp đồng lao động sang thị trường Úc.

Qua tìm hiểu cho thấy, mấy năm vừa qua lao động Nghệ An sang thị trường Úc để lao động nhiều, cùng với đó, đồng Yên thị trường Nhật Bản rớt giá, người lao động Nghệ An có xu hướng quay sang thị trường Úc lao động nhằm kiếm thêm thu nhập cao hơn. Lao động Nghệ An sang Úc làm việc chủ yếu theo diện du học, học nghề hoặc vừa du lịch, vừa làm việc, sang thu hoạch nông sản.

Một du học sinh quê ở xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương sang du học tại một trường đại học ở bang SYDNEY (Úc) chia sẻ: Là sinh viên năm 2, quá trình sang được Úc phải đáp ứng các thủ tục rất khắt khe, như phải nạp hồ sơ và được trường đại học của Úc, bang SYDNEY chấp nhận. Các thủ tục bao gồm chứng nhận IELTS 5.5, chứng minh tài chính gia đình và phỏng vấn đạt yêu cầu để có thể được cấp VISA. Sau khi vào trường học, em tranh thủ đi làm thêm bưng bê, dọn dẹp ở nhà hàng, khách sạn, mỗi tháng cũng có thu nhập 30 triệu đồng/tháng, với mức thu nhập này cũng có thêm chi phí sinh hoạt và gửi về cho gia đình.

Anh Trần Văn T ở thị xã Cửa Lò - một lao động chuyên chăm sóc và thu hoạch trái cây tại một nông trại ở Úc cho biết thêm: Ngay cả hồi mới qua Úc tôi đã có thể kiếm được vài ba chục triệu đồng mỗi tháng. Khi có tay nghề cao, thu nhập có thể đạt 70-80 triệu đồng/tháng.

Do chưa có kinh nghiệm, người lao động mới đến có thể sẽ được sắp xếp làm những công việc nhẹ nhàng hơn so với người có thâm niên. Mức lương, theo đó, phụ thuộc vào khối lượng công việc của mỗi người. Công nhân thu hoạch chery, cà chua có thể kiếm 2 triệu đồng mỗi ngày.

Nước Úc hiện còn có những ngành nghề lương cao và thiếu nhân lực, điển hình như ngành xây dựng. Anh Trần Văn M quê ở thành phố Vinh, đang làm thợ nề tại bang Melbourne ở Úc chia sẻ: Nhu cầu thợ nề tại Úc rất dễ xin việc, tay nghề cứng có thu nhập khá cao trên 100 triệu đồng/tháng. Nếu biết thêm nghề sơn tường, đặt ống nước làm thêm có thể tăng thêm thu nhập. Ngoài ra, quản lý dự án, người giám sát công trường cũng thiếu lao động.

Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt ở Úc thì khá đắt đỏ, một tháng chi phí sinh hoạt người lao động phải bỏ ra trên 20 triệu đồng/tháng, gồm tiền ăn, tiền nhà trọ, tiền đi lại, tiền điện, nước, ga, điện thoại …

Lao động người Nghệ An trong giờ nghỉ tại Úc. Ảnh: Cộng tác viên

Tuyển dụng khắt khe

Điều kiện tuyển dụng sang Úc khắt khe hơn các quốc gia khác, theo Bộ Di trú Úc, người lao động nước ngoài làm việc tại Úc phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau: Có độ tuổi từ 18 đến 50, đã học hết cấp 3 (cấp 3 trở lên). Tùy theo đơn hàng , có yêu cầu kinh nghiệm làm việc hoặc không (sẽ đào tạo sau). Trình độ tiếng Anh tối thiểu IELTS4.5 hoặc PTE 31 điểm trở lên, chuyên viên kỹ thuật, kỹ sư phải có chứng chỉ IELTS1 và lao động tay nghề thấp phải có chứng chỉ IELTS2 (được quốc tế chính thức công nhận).

Đặc biệt, theo từng lĩnh vực riêng biệt sẽ có được các cơ quan chuyên môn khác nhau tại Úc thẩm định và phê duyệt. Vì thế, nếu xác định đi xuất khẩu lao động Úc người lao động cần chuẩn bị kỹ lưỡng từ bằng cấp, kinh nghiệm làm việc, chuyên môn không ngừng trau dồi để tăng tỷ lệ được tuyển dụng.

Xuất khẩu lao động Úc hiện có nhiều ngành nghề tuyển dụng, thời hạn visa 2 năm, 1 lần gia hạn, sau 4 năm làm việc có thể xin visa định cư. Được hưởng nhiều ưu đãi khi con cái sinh ra tại đây. Trình độ ngoại ngữ sau thời gian dài cuộc sống và công việc sẽ được cải thiện đáng kể. Theo một số lao động ở Úc cho biết: Điều kiện tuyển dụng sang Úc khắt khe hơn các quốc gia khác. Mức chi phí để được sang Úc làm việc sẽ rơi vào khoảng từ 180 đến 550 triệu VNĐ. Số tiền này sẽ dao động từng mức tùy thuộc vào dạng visa mà người lao động sử dụng.

Lao động Việt tại Úc được hướng dẫn chế biến thực phẩm. Ảnh: Cộng tác viên

Và chi phí đi xuất khẩu lao động Úc bao gồm các khoản chính như: Chi phí tư vấn, gói đánh giá chi tiết, phí đại diện toàn quyền - có thể khác nhau, bởi sẽ tùy thuộc vào người nộp đơn, loại visa… Giải ngân (khám sức khỏe/thi IELTS/phí cơ quan tại Úc/phí chính phủ/chứng nhận và dịch các tài liệu đánh giá) - có thể thay đổi tùy từng trường hợp.

Qua tìm hiểu cho thấy, mặc dù tuyển dụng khắt khe, nhưng lao động Nghệ An thời gian qua bằng mọi cách khác nhau vẫn sang được thị trường Úc khá nhiều. Chủ yếu sang Úc lao động chủ yếu theo diện du học, học nghề hoặc vừa du lịch, họ mong sang đây để có cuộc sống tốt hơn. Có khi một người sang được lại đưa người thân sang.

Bà Phạm Thị Bích Thuỷ - Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Đô Lương cho biết: Địa bàn huyện Đô Lương chủ yếu đi các thị trường Nhật, Đài Loan khá nhiều. Đối với thị trường Úc lâu nay huyện cũng không có ngành liên quan nào giới thiệu các đơn hàng sang Úc theo con đường chính thống. Người lao động ở Đô Lương thời gian qua sang Úc làm việc chủ yếu tự tìm sang theo đường cá nhân, diện du học… Người lao động cần cảnh giác trước các đường dây lừa đảo.

Bà Đặng Thị Phương Thuỷ - Phó Trưởng phòng Lao động việc làm và An toàn lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Đối với địa bàn Nghệ An hiện nay chưa có ký kết lao động giữa 2 bên để tuyển dụng lao động sang Úc. Chủ yếu các lao động đi theo hợp đồng cá nhân, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khuyến cáo người dân cảnh giác để tránh tình trạng bị các đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động sang Úc.

Chính phủ Úc vừa công bố thông qua visa nông nghiệp (visa 403), cho phép người lao động Việt Nam sang Úc làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Visa 403 là thẻ thông hành mới nhất được phát hành từ Chính phủ Úc nhằm thu hút lao động cho ngành nông nghiệp. Người sở hữu visa này có cơ hội ở lại Úc làm việc lên đến 4 năm.

Đây là cơ hội tốt cho người lao động Việt Nam nói chung, lao động Nghệ An nói riêng, mở ra cánh cửa sang Úc làm việc. Visa 403 sẽ tuyển dụng người lao động đến làm việc trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp như: trồng trọt, chăn nuôi, thu hoạch, chế biến, các dịch vụ hỗ trợ khác...

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Úc, riêng ngành trồng trọt, mỗi năm Úc thiếu khoảng 30.000 lao động; các ngành chăn nuôi, chế biến thịt, sữa, đóng gói nông sản… cũng đang thiếu nhân công trầm trọng. Vì vậy, visa 403 này sẽ là cơ hội để các nông trại, doanh nghiệp địa phương của Úc có thêm nhân công, giải quyết bài toán nhân lực vốn đang đe dọa sự phát triển của ngành nông nghiệp Úc.

Hiện nay cũng có khá nhiều đơn vị, cá nhân môi giới hoạt động mạnh để thu hút người lao động đăng ký, nhận hồ sơ, đóng phí cọc… sang Úc làm việc, trong khi nhiều thứ chưa rõ ràng, bởi vậy người có nhu cầu đi cần xem xét kỹ càng trước khi quyết định.