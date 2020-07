Những ý kiến tâm huyết nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

Ông Nguyễn Hồ Cảnh - nguyên Hiệu phó Trường Chính trị tỉnh:

3 pho sách của cán bộ Tuyên giáo

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng nói chung, công tác tuyên giáo nói riêng ở mỗi thời điểm khác nhau, mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân khác nhau. Hay nói một cách khác công tác tuyên giáo nó mang tính đặc thù nhiều hơn là phổ biến trong từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Vì vậy để làm tốt công tác tuyên giáo trong thời điểm hiện nay đòi hỏi cán bộ làm công tác tuyên giáo phải có lượng thông tin và phương pháp cung cấp cho người nghe khác nhau.



Ngạn ngữ có câu: "Muốn nói được, viết được trong bụng phải có 3 pho sách, trong mắt phải có non sông ngàn dặm". Để có 3 pho sách đòi hỏi cán bộ tuyên giáo phải đọc, phải học, phải đi thực tế, tổng kết từ thực tế để bổ sung kho tàng lý luận, làm dày hơn" 3 pho sách của mình". Khi có 3 pho sách rồi, người cán bộ tuyên giáo cần tu dưỡng, rèn luyện bản thân mình thật trong sạch, thật khỏe mạnh để đủ sức chuyển tải thông tin đến người nghe (bởi vì người nghe thường nhìn vào người nói (cán bộ tuyên giáo) đã làm gì và làm như thế nào trước khi nghe người cán bộ tuyên giáo nói và làm theo những gì người cán bộ tuyên giáo nói.

Đối với các cấp ủy đảng cần quan tâm tuyển chọn đội ngũ báo cáo viên vừa hồng, vừa chuyên và thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng về phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ và thực hiện tốt các chế độ chính sách cho đội ngũ báo cáo viên để họ yêu nghề và yêu người hơn. Đối với báo cáo viên cần phải tâm huyết, nhiệt tình với công việc, tôn trọng người nghe, có trách nhiệm với những vấn đề có tính nguyên tắc...

Ông Ngô Đình Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Anh Sơn:

Đổi mới công tác học tập quán triệt Nghị quyết

Nhận thức sâu sắc việc học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, thời gian qua, tỉnh luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng học tập nghị quyết, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Nhận thức rõ điều đó, việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị quyết những năm gần đây được Ban Tuyên giáo Huyện ủy Anh Sơn chú trọng đổi mới theo hướng đa dạng về hình thức tổ chức, ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng.



Hàng năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức các kỳ hội nghị Báo cáo viên để thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế cùng một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho đội ngũ báo cáo viên thị xã; bí thư đảng ủy các xã, thị trấn; bí thư, Báo cáo viên đảng ủy, chi ủy khối cơ quan... Để tăng chiều sâu nội dung báo cáo tại các hội nghị, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp với một số cơ quan, ban, ngành để tuyên truyền một số chuyên đề chuyên sâu về một số lĩnh vực. Với hình thức đa dạng trong triển khai quán triệt, học tập đã giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân phần nào tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại nhưng tạo sức lan tỏa cao.Từ đó góp phần nâng cao nhận thức, sự tin tưởng của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, phản bác kịp thời các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; tạo sự ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với việc cung cấp thông tin chính thống kịp thời về những chủ trương, đường lối của Đảng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc học tập, tuyên truyền và đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống đóng vai trò hết sức quan trọng. Do vậy, cùng với việc đổi mới hình thức, đòi hỏi các báo cáo viên phải thường xuyên cập nhật thông tin, nắm bắt định hướng đúng dư luận xã hội. Đổi mới công tác tuyên truyền không chỉ là nhiệm vụ trong ngày một ngày hai mà phải được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của công tác tuyên giáo các cấp trong thời gian tới.

Bà Cao Thị Minh Nguyệt - Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Thái Hòa:

Hiệu quả câu lạc bộ Thời sự

Có thể nói việc thành lập Câu lạc bộ Thời sự ở thị xã Thái Hòa là một nét mới trong công tác tuyên truyền miệng. Thực tế gần 10 năm hoạt động của câu lạc bộ thời sự trên địa bàn thị xã Thái Hòa, chúng tôi thấy các hội viên đều có nhu cầu tiếp nhận thông tin, tham gia các kỳ sinh hoạt nghiêm túc, đảm bảo số lượng, thậm chí có một số cụ tuổi đã cao, sức khỏe yếu, những hôm thời tiết mưa gió, nắng nóng vẫn tham gia sinh hoạt rất tích cực. Sau khi tiếp thu ở thị xã, các thành viên câu lạc bộ đã tích cực tuyên truyền tại cơ sở, tạo ảnh hưởng nhất định về định hướng thông tin theo chủ trương của cấp ủy đảng, nhất là đối với các chuyên đề trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh; tuyên truyền thông tin thời sự chính thống để hội viên, cán bộ đảng viên và nhân dân nắm bắt kịp thời nâng cao kiến thức và lòng tin, cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần tạo sự ổn định xã hội.



Đặc biệt, từ năm 2019 nhận thấy hiệu quả thực tế từ Câu lạc bộ Thời sự thị xã, một số tổ chức đoàn thể thị xã đã thành lập câu lạc bộ thời sự của đơn vị mình và tổ chức hoạt động khá hiệu quả như Hội LHPN thị xã, Hội Cựu chiến binh thị xã, Thị đoàn,…

Thực tế hiệu quả từ Câu lạc bộ thời sự thị xã Thái Hòa đã trở thành vệ tinh định hướng để các tổ chức, địa phương đơn vị trên địa bàn thành lập các câu lạc bộ thời sự phù hợp với đặc thù của từng đơn vị. Hiện nay, ngoài câu lạc bộ thời sự thị xã còn có hơn 10 câu lạc bộ khác thực hiện việc tuyên truyền các thông tin thời sự, ngày càng góp phần quan trọng trong việc tăng cường công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở, giúp ổn định tư tưởng trên địa bàn thị xã.

PGS.TS. Trần Viết Thụ - Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Nghệ An:

Góp thêm nguồn tài liệu quý, bổ ích

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đã xuất bản cuốn sách Lịch sử 90 năm ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Nghệ An (1930 - 2020). Cuốn sách được biên soạn công phu, nghiêm túc, đã làm nổi bật được hoạt động của Ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Nghệ An trong suốt 90 năm qua. Ngay từ những năm trước khi thành lập Đảng, công tác tuyên giáo đã tích cực chuẩn bị tiền đề về tư tưởng chính trị, thống nhất ý chí cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.



Từ khi có Đảng, Ngành Tuyên giáo Đảng bộ Nghệ An đã làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, động viên, tập hợp các tầng lớp nhân dân đứng lên theo Đảng, góp phần vào thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam. Đồng thời nội dung cuốn sách đã tổng kết những bài học kinh nghiệm về công tác tuyên giáo, góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, khơi dậy niềm tự hào, động viên cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, nhất là đội ngũ làm công tác tuyên giáo phát huy truyền thống, tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng thời, ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ, đảng viên hoạt động trên lĩnh vực tuyên giáo trong thời kỳ đấu tranh giành và giữ chính quyền, xây dựng và bảo vệ quê hương, thực hiện đường lối đổi mới. Cũng như góp thêm nguồn tài liệu quý, bổ ích giúp cho các cấp ủy đảng, đặc biệt là các cán bộ, công chức, viên chức,... quan tâm đến lĩnh vực tuyên giáo của Đảng nghiên cứu, vận dụng,nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.