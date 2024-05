Niềm vui của huấn luyện viên bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An khi sắp được nâng lương

Các huấn luyện viên tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Ảnh: FBNV

Hiện nay mức lương của các huấn luyện viên tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An còn rất thấp, khiến cho nhiều huấn luyện viên rơi vào tình trạng xao động về tâm lý. Những đồng lương khiêm tốn đang khiến cho nhiều huấn luyện viên tại lò đào tạo bóng đá xứ Nghệ vơi dần sự tận hiến cho công việc “đưa đò”.

Trong khi đó, một số địa phương khác có chính sách chi trả cho các huấn luyện viên rất cao nên dẫn đến tình trạng Sông Lam Nghệ An đang đối diện với tình cảnh "chảy máu nhân tài".

Trước thực tế đó, ngày 2/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương ban hành chính sách hỗ trợ huấn luyện viên đào tạo vận động viên bóng đá trẻ tỉnh Nghệ An.

Theo đó, ngoài các chế độ huấn luyện viên được hưởng tại Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 7/11/2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu, huấn luyện viên trưởng sẽ được hỗ trợ thêm 10 triệu đồng/người/tháng, huấn luyện viên phó sẽ được hỗ trợ thêm 8 triệu đồng/người/tháng.

So với mức lương mà các huấn luyện viên đã nhận trước đây thì chế độ đãi ngộ này đã được nâng lên khá phù hợp với điều kiện thực tế hiện tại. Ngoài tiền phụ cấp do Nhà tài trợ chi trả, mỗi huấn luyện viên tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An sẽ được nhận xấp xỉ 19 triệu đồng/tháng.

Sau khi nhận được thông tin nói trên các huấn luyện viên tại lò đào tạo bóng đá trẻ xứ Nghệ đã không giấu được niềm phấn khởi. Tất cả đều cho rằng chính sách mới được ban hành sẽ động viên, khuyến khích, giúp họ yên tâm công tác, dồn tâm huyết cho đào tạo nguồn vận động viên trẻ.

Ông Lê Văn Hùng - Huấn luyện viên trưởng U13 Sông Lam Nghệ An

Tôi đã có gần 20 năm công tác tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Hiện nay bà xã của tôi cũng công tác tại đây. Cuộc sống của gia đình tôi đều phụ thuộc cả vào đồng lương từ Sông Lam Nghệ An chi trả. Do nguồn thu nhập không cao, lại phải lo chuyện con cái, vì vậy cuộc sống của tôi khá chật vật. Hiện nay gia đình vẫn phải ở nhà thuê. Khi biết được thông tin, tỉnh đồng ý với chủ trương nâng mức lương lên cho các huấn luyện viên tôi đã hết sức phấn khởi. Với mức thu nhập mới, gia đình tôi sẽ có thể tích lũy thêm chút tiền mỗi tháng và ước mơ cất được căn nhà nhỏ trong tương lai sẽ không còn là câu chuyện viễn vông.

Ông Lê Văn Hùng - Huấn luyện viên trưởng U13 SLNA. Ảnh: FBNV

Cũng sau khi nhận được thông tin nói trên, tôi và các huấn luyện viên tại trung tâm như được tiếp thêm động lực. Bản thân như có được nguồn năng lượng mới để truyền dạy nhiệt tình hơn cho các em vận động viên. Tôi nghĩ rằng, với sự quan tâm này của tỉnh Nghệ An sẽ giúp cho toàn bộ huấn luyện viên ở trung tâm yên tâm cống hiến, tận tâm với nghề. Chúng tôi sẽ cùng nhau quyết tâm đạo tạo ra những cầu thủ tài năng, mang về thành tích tốt cho bóng đá tỉnh nhà.

Ông Phan Tiến Hoài - Huấn luyện viên trưởng U17 Sông Lam Nghệ An

Ông Phan Tiến Hoài - Huấn luyện viên trưởng U17 SLNA.

Trước đây, tôi từng đã có suy nghĩ sẽ sang nước ngoài lao động với mong muốn mang đến cuộc sống tốt hơn cho gia đình. Tuy nhiên khi nghĩ đến chuyện phải xa vợ, xa con bản thân lại không đành. Giờ đây khi biết mức lương sắp tới sẽ được nâng lên, cả nhà tôi như vỡ òa trong sung sướng. Tôi lại có thể tiếp tục được làm việc, theo đuổi niềm đam mê trên chính quê hương mình.

Ông Nguyễn Xuân Vinh - Trợ lý huấn luyện viên tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An

Huấn luyện viên Nguyễn Xuân Vinh. Ảnh: NVCC

Tôi đã đến tuổi nghỉ hưu, vì thế việc tăng lương không mang nhiều ý nghĩa cho bản thân. Tuy nhiên, khi nhận được thông tin tỉnh sẽ nâng mức thu nhập cho các huấn luyện viên tôi vẫn rất vui mừng. Vui cho các đồng nghiệp, bởi tôi thấy rằng hầu như các huấn luyện viên ở trung tâm đều làm nghề với sự đam mê và luôn cống hiến hết mình cho bóng đá tỉnh nhà. Tuy nhiên, sau họ còn có cả gia đình và các huấn luyện viên trẻ vẫn phải đứng trước nỗi lo “cơm áo gạo tiền”, vì thế đôi lúc đã có những xao động về tâm lý. Giờ đây khi nhận được sự quan tâm của tỉnh ủy, các cấp chính quyền các bạn huấn luyện viên trẻ đã có thể yên tâm cống hiến.

Ông Nguyễn Huy Hoàng - Huấn luyện viên trưởng U19 Sông Lam Nghệ An

Huấn luyện viên Trưởng U19 SLNA - Nguyễn Huy Hoàng. Ảnh: Sỹ Hiếu

So với huấn luyện viên tại các trung tâm đào tạo trẻ trong cả nước, thì mức thu nhập của các huấn luyện viên tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An đang khá thấp. Điều này đã phần nào ảnh hưởng đến tinh thần nhiệt huyết của các huấn luyện viên. Tôi thấy rằng, đứng trước mức thu nhập hạn chế đó, đã có nhiều huấn luyện viên phải tìm kiếm thêm công việc để làm ngoài giờ. Điều này đã khiến họ không thể dành toàn tâm, toàn ý để "mài dũa" đôi chân, khối óc cho các cầu thủ trẻ. Ngoài ra, cũng vì chế độ đãi ngộ thấp đã có một vài huấn luyện viên phải tìm bến đỗ mới. Vì vậy tôi nghĩ rằng, việc chính sách mới ban hành sẽ góp phần động viên, khuyến khích, giữ chân được các huấn luyện viên có năng lực, trình độ, giúp họ yên tâm công tác, dồn tâm huyết cho đào tạo nguồn vận động viên trẻ.

Ông Trần Quang Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An

Hiện tại Sông Lam Nghệ An có 25 huấn luyện viên trong đó có tới 21 huấn luyện viên trẻ. Họ chủ yếu trông chờ vào đồng lương được Sông Lam Nghệ An chi trả hàng tháng. Với mức thu nhập cũ đời sống của hầu hết các huấn luyện viên tại trung tâm còn khá khó khăn. Trong khi đó, bằng cấp, trình độ chuyên môn của các huấn luyện viên tại lò Sông Lam Nghệ An được đánh giá khá cao. Dẫu vậy mức thu nhập hàng tháng của họ không chênh lệch nhiều so với đội ngũ huấn luyện viên nghiệp dư đang làm việc tại các lớp bóng đá cộng đồng. Điều này đôi lúc đã làm ảnh hưởng đến tâm lý của một số huấn luyện viên tại trung tâm.

Ông Trần Quang Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An (bên phải). Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, sau khi đón nhận thông tin, các huấn luyện viên đào tạo bóng đá trẻ sẽ được nâng mức thu nhập hàng tháng, các anh em ở trung tâm hết sức phấn khởi. Họ sẽ yên tâm gắn bó lâu dài và cống hiến cho trung tâm. Qua đây tôi thay mặt cho các huấn luyện viên gửi lời cảm ơn đến Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sở, ban, ngành, đặc biệt Sở Văn hóa và Thể thao đã hiểu, đồng cảm được với những khó khăn, vất vả của các huấn luyện viên tại trung tâm, từ đó thống nhất với chủ trương ban hành chính sách hỗ trợ huấn luyện viên đào tạo vận động viên bóng đá trẻ tỉnh Nghệ An.