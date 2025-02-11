Ninh Bình hòa 1-1 Becamex TP.HCM, Hoàng Đức tiếc nuối Hoàng Đức mở tỷ số trên chấm 11m nhưng Ninh Bình bị Becamex TP.HCM gỡ 1-1 ở phút 75. Đội bóng cố đô bất bại 9 trận, vẫn dẫn đầu V.League cách CAHN FC 1 điểm.

Khoảnh khắc quyết định đến ở phút 75: Ugochukwu Oduenyi tung cú sút xa gỡ 1-1, xóa nhòa lợi thế mà Nguyễn Hoàng Đức đã sớm tạo ra cho Ninh Bình từ chấm 11m. Trận hòa trên sân nhà không chỉ để lại sự tiếc nuối mà còn thu hẹp khoảng cách trên đỉnh bảng V.League 2025/26 xuống còn 1 điểm với CAHN FC, dù Ninh Bình đã nối dài mạch bất bại lên 9 trận.

Hoàng Đức thất vọng vì Ninh Bình chỉ có 1 điểm

Diễn biến: lợi thế sớm, cú sốc ở phút 75

Ninh Bình khởi đầu thuận lợi khi Hoàng Đức bình tĩnh thực hiện thành công quả 11m, giúp đội chủ nhà nắm nhịp trận đấu. Trong một buổi tối mà tiền vệ sinh năm 1998 vẫn là trung tâm lối chơi, đội bóng cố đô kiểm soát được thế trận phần lớn thời gian.

Nhưng hiệp hai chứng kiến sự vùng lên từ Becamex TP.HCM. Khi Ninh Bình chưa thể kết liễu trận đấu, Oguochukwu Oduenyi trừng phạt sự thiếu tập trung bằng một cú sút xa ở phút 75, đưa trận đấu về thế cân bằng.

Góc chiến thuật: trục giữa của Hoàng Đức và bài học quản trị trận đấu

Vai trò dẫn dắt của Hoàng Đức tiếp tục là điểm tựa nơi trung tuyến. Anh kết nối các tuyến và tạo nhịp cho Ninh Bình, thể hiện rõ ở tình huống mở tỷ số từ chấm phạt đền. Tuy vậy, chi tiết then chốt lại nằm ở giai đoạn cuối trận: sự “mất tập trung” như chính Hoàng Đức thừa nhận đã mở ra cơ hội cho đối thủ.

Ở cấp độ đua vô địch, quản trị nhịp độ sau khi dẫn bàn – từ xử lý bóng an toàn đến tổ chức bọc lót tuyến hai trước các pha dứt điểm từ xa – là ranh giới giữa 3 điểm và 1 điểm. Trận hòa này là lời nhắc nhở về sự chặt chẽ ở các khoảnh khắc quyết định.

Phát biểu sau trận: tiếc nuối và cam kết cải thiện

Hoàng Đức chia sẻ: “Toàn đội đã chơi rất cố gắng, nhưng đôi lúc hơi mất tập trung, để đối phương gỡ hòa. Đức rất tiếc khi chỉ có được kết quả hòa. Có lẽ sau trận đấu này, toàn đội sẽ rút kinh nghiệm để chuẩn bị tốt hơn cho các trận tới.”

Anh nhấn mạnh tinh thần tôn trọng đối thủ và sự chuẩn bị kỹ lưỡng: “Ninh Bình luôn tôn trọng mọi đối thủ. Trước mỗi trận, chúng tôi đều phân tích kỹ lối chơi của họ để có sự chuẩn bị tốt nhất.”

Tác động đến cuộc đua: ngôi đầu vẫn trong tay, khoảng cách mong manh

Kết quả 1-1 giúp Ninh Bình duy trì chuỗi 9 trận bất bại và tiếp tục giữ ngôi đầu V.League 2025/26, nhưng khoảng cách chỉ còn 1 điểm so với CAHN FC. Trong bối cảnh lịch thi đấu dày, chi tiết nhỏ như một khoảnh khắc thiếu tập trung có thể làm đổi chiều cục diện đường đua.

Sau trận, Ninh Bình còn đối mặt khó khăn khi nhận tin xấu về chấn thương của Trần Thành Trung.

Thống kê đáng chú ý

Mục Thông tin Tỷ số Ninh Bình 1-1 Becamex TP.HCM Bàn thắng Ninh Bình Nguyễn Hoàng Đức (11m) Bàn thắng Becamex TP.HCM Ugochukwu Oduenyi 75' (sút xa) Chuỗi trận của Ninh Bình 9 trận bất bại Vị thế trên BXH Dẫn đầu, hơn CAHN FC 1 điểm Ghi chú Sân nhà Ninh Bình; Trần Thành Trung chấn thương sau trận

Điểm nhấn