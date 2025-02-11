Ninh Bình hòa 1-1 Becamex TP.HCM, Hoàng Đức tiếc nuối Ninh Bình hòa 1-1 Becamex TP.HCM ở vòng 9 V-League 2025/26, lỡ thời cơ bứt phá trên đỉnh bảng. Hoàng Đức tiếc 2 điểm, HLV Gerard Albadalejo nói đội thiếu quyết đoán.

Ninh Bình đánh rơi chiến thắng trên sân nhà khi hòa 1-1 với Becamex TP.HCM ở vòng 9 V-League 2025/26 diễn ra tối 1/11, qua đó lỡ cơ hội nới rộng cách biệt trong cuộc đua vô địch. Đội bóng cố đô Hoa Lư vẫn dẫn đầu với 21 điểm, nhưng khoảng cách với Công an Hà Nội chỉ còn 1 điểm và đối thủ vẫn còn một trận chưa đá. Sau trận, Nguyễn Hoàng Đức bày tỏ sự tiếc nuối, còn HLV Gerard Albadalejo thừa nhận đội thiếu quyết đoán ở khâu dứt điểm.

Hoàng Đức thể hiện sự tiếc nuối khi đội nhà không thể giành được chiến thắng. Ảnh: CLB

Khoảnh khắc vuột mất lợi thế và bài học về tập trung

Không có nhiều chi tiết chuyên môn cụ thể được công bố, song cả phát biểu của cầu thủ lẫn HLV đều cho thấy Ninh Bình đã kiểm soát phần lớn thế trận nhưng thiếu sắc bén ở pha xử lý quyết định. Theo lời Hoàng Đức, đội bóng có những thời điểm lơ là, để đối phương gỡ hòa và biến ưu thế thành kết quả hòa đáng tiếc. Với một đội dẫn đầu, những khoảnh khắc mất tập trung càng đắt giá.

Hoàng Đức: Tiếc 2 điểm vì những phút lơ là

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức thẳng thắn nhìn nhận vấn đề tinh thần và sự tập trung của đội:

"Ở trận đấu này thì đoàn đội cũng đã chơi rất là cố gắng và đánh giá tổng thể trận đấu thì đôi lúc toàn đội đã chơi hơi mất tập trung và để cho đội bạn gỡ hòa. Đức rất tiếc khi toàn đội chỉ có được một kết quả hòa.

Có lẽ là sau trận đấu này thì toàn đội sẽ rút kinh nghiệm để hướng tới trận đấu tiếp theo. Ninh Bình luôn tôn trọng các đối thủ và trước khi gặp các đối thủ thì toàn đội cũng sẽ nghiên cứu kĩ về họ".

Góc nhìn HLV Gerard Albadalejo: Kiểm soát nhiều, thiếu quyết đoán

HLV Gerard Albadalejo nhấn mạnh đội đã làm chủ phần lớn trận đấu nhưng không tìm ra lời giải ở khâu kết liễu:

"Tôi cảm thấy xấu hổ khi không thể giành được chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Có nhiều vấn đề khiến Ninh Bình không thể tìm ra cách giải quyết đối thủ và giành chiến thắng. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu gần như hoàn toàn nhưng lại thiếu đi những cú dứt điểm quyết đoán để ghi bàn".

Từ góc độ chiến thuật, đây là bài toán của "quãng ba cuối" khi quyền kiểm soát không được chuyển hóa thành cơ hội rõ rệt và bàn thắng. Tính quyết liệt trong dứt điểm, tốc độ ra quyết định ở những pha cuối cùng và quản trị nhịp độ sau khi có lợi thế là những khía cạnh Ninh Bình cần tinh chỉnh ngay.

HLV Gerard Albadalejo thừa nhận các học trò không có được phong độ tốt trong trận đấu với Becamex TP.HCM. Ảnh: CLB

Tác động tới cuộc đua vô địch V-League 2025/26

Với 21 điểm sau vòng 9, Ninh Bình vẫn giữ ngôi đầu. Tuy nhiên, Công an Hà Nội đã thu hẹp khoảng cách xuống còn 1 điểm và vẫn còn một trận chưa đá. Điều này đồng nghĩa áp lực bám đuổi sẽ lớn dần trong chặng đường tiếp theo, khi mỗi cú sảy chân trên sân nhà đều có thể đảo chiều cục diện đua tranh.

Những điểm cần cải thiện ngay

Tập trung xuyên suốt trận đấu, đặc biệt sau khi tạo lợi thế để tránh bị gỡ hòa.

Nâng chất lượng quyết định ở các pha dứt điểm, biến thời lượng kiểm soát thành bàn thắng.

Duy trì cường độ và kỷ luật chiến thuật trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Điểm nhấn trận đấu qua dữ kiện

Tỷ số: Ninh Bình 1-1 Becamex TP.HCM.

Thời điểm: Vòng 9 V-League 2025/26, tối 1/11.

Bảng xếp hạng: Ninh Bình dẫn đầu với 21 điểm.

Cách biệt: Hơn Công an Hà Nội 1 điểm, đối thủ còn một trận chưa đá.

Thông điệp từ phòng thay đồ

Phát biểu của Hoàng Đức cho thấy sự tự soi chiếu từ nội bộ: tôn trọng đối thủ, nghiên cứu kỹ lối chơi và rút kinh nghiệm ngay lập tức. Trong khi đó, thông điệp của HLV Gerard Albadalejo là yêu cầu rõ ràng về chất lượng dứt điểm và sự quyết đoán. Đó là nền tảng để Ninh Bình giữ lợi thế trong giai đoạn khốc liệt phía trước.

V-League 2025/26 còn dài, nhưng thách thức cho đội đầu bảng là không để những phút lơ là làm trôi đi các điểm số then chốt. Trước sức nóng từ nhóm bám đuổi, mỗi trận tới đây đều mang tính kiểm định bản lĩnh.