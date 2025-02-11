Ninh Bình hòa 1-1, HLV Albadalejo nói về cuộc đua V-League Hoà 1-1 trước Becamex TP HCM, Ninh Bình giữ mạch 33 trận bất bại nhưng chỉ hơn CAHN 1 điểm và đá nhiều hơn 1 trận; HLV Albadalejo nhắc không mặc định 3 điểm ở trận bù.

Ninh Bình bị cầm hoà 1-1 trên sân nhà trước Becamex TP HCM trong trận đấu họ được kỳ vọng sẽ thắng. Bàn mở tỷ số đến từ chấm penalty, nhưng đội chủ nhà không bảo toàn được lợi thế và nhận bàn gỡ ở cuối hiệp 2. Mạch 33 trận bất bại – cột mốc được nhắc đến như kỷ lục châu Á – vẫn còn, song ngôi đầu V-League đứng trước áp lực lớn khi khoảng cách với CAHN chỉ là 1 điểm và Ninh Bình đá nhiều hơn 1 trận.

Ninh Bình chỉ còn hơn CAHN 1 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận

Khoảnh khắc then chốt: lợi thế sớm, hụt hơi cuối trận

Trận đấu đi theo kịch bản lý tưởng cho Ninh Bình khi họ vượt lên từ chấm 11 m. Tuy nhiên, việc không tìm được bàn thứ hai khiến thế trận luôn mong manh. Đến cuối hiệp 2, Becamex TP HCM trừng phạt sai số hiếm hoi của đội chủ nhà, ấn định tỷ số 1-1. Hai điểm đánh rơi trong bối cảnh cạnh tranh sít sao có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền ở nhóm đầu.

Phân tích chuyên môn: kiểm soát có, dứt điểm thì chưa

HLV trưởng Gerard Albadalejo mô tả Ninh Bình "kiểm soát trận đấu gần như hoàn toàn" nhưng vẫn không thắng. Trọng tâm vấn đề nằm ở chất lượng pha bóng cuối – từ lựa chọn dứt điểm đến độ quyết đoán trong vòng cấm. Khi bàn thắng duy nhất đến từ penalty, điều đó cho thấy lối lên bóng có nhịp nhưng thiếu đường chuyền hoặc cú sút đủ sắc để kết liễu trận đấu.

Ở những trận như vậy, một bàn dẫn trước đòi hỏi sự lạnh lùng trong quản trị nhịp độ: khi nào tăng tốc để tìm bàn thứ hai, khi nào giảm nhịp để bào mòn đối thủ. Ninh Bình làm tốt phần kiểm soát nhưng khoảng trống giữa "kiểm soát" và "kết liễu" chưa được khỏa lấp – một chi tiết nhỏ có thể quyết định cả cuộc đua dài hơi.

Tác động tới cuộc đua V-League: ngôi đầu lung lay

Hoàng Đức và các đồng đội vẫn đứng trên CAHN nhờ hơn 1 điểm, nhưng Ninh Bình đã đá nhiều hơn 1 trận. Nếu CAHN thắng trận bù vòng 4 gặp HAGL (trận hoãn vì lịch AFC Champions League Two), ngôi đầu sẽ đổi chủ. Dù vậy, HLV Albadalejo nhấn mạnh sự tỉnh táo khi đánh giá cục diện.

Ông nói: "CAHN vẫn còn một trận chưa đấu với HAGL và chúng tôi cần xem liệu họ có giành được chiến thắng hay không. Hiện tại, CAHN đang có phong độ tốt, nhưng trong bóng đá, chúng ta không được phép coi thường bất kỳ đối thủ nào. Không nên mặc định rằng CAHN sẽ thắng những trận chưa đấu đó."

HLV Gerard Albadalejo không hài lòng khi Ninh Bình bị cầm hòa

Thông điệp từ khu kỹ thuật: tập trung vào điều mình kiểm soát

Thuyền trưởng người Tây Ban Nha thẳng thắn: "Chúng tôi sẽ tập trung giải quyết từng trận đấu của mình. CAHN có con đường của họ, chúng tôi có con đường của riêng mình. Các đội khác cũng vậy, mỗi đội đều phải tự viết nên câu chuyện của riêng mình. Nhiệm vụ cốt lõi của chúng tôi là tập trung nhìn vào những gì Ninh Bình làm tốt và những gì chúng tôi cần phải cải thiện."

Ông cũng bộc bạch cảm xúc sau trận: "Tôi cảm thấy xấu hổ khi không thể giành được chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Có nhiều vấn đề khiến Ninh Bình không thể tìm ra cách giải quyết đối thủ và giành chiến thắng. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu gần như hoàn toàn nhưng lại thiếu đi những cú dứt điểm quyết đoán để ghi bàn".

Những con số chọn lọc

Tỷ số: Ninh Bình 1-1 Becamex TP HCM (bàn mở tỷ số từ penalty).

Mạch bất bại: 33 trận – được ghi nhận là kỷ lục châu Á.

Cục diện: Ninh Bình hơn CAHN 1 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Trận bù đáng chú ý: CAHN gặp HAGL (hoãn do lịch AFC Champions League Two).

Bức tranh lớn: đường dài cần bản lĩnh trong vòng cấm

Điểm tựa lớn nhất của Ninh Bình lúc này là nền tảng tổ chức giúp họ áp đặt được nhịp độ. Nhưng để giữ vững – hoặc đòi lại – ngôi đầu, đội bóng cần chuyển hoá tốt hơn những pha kết thúc, đặc biệt trước các đối thủ chủ động kéo trận đấu về biên độ thấp. Ở đường đua mà sai số được tính bằng từng điểm số, nâng chất các quyết định trong 1/3 cuối sân sẽ là khác biệt giữa một trận hoà đáng tiếc và một chiến thắng đủ lạnh lùng.