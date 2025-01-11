Ninh Bình vs Becamex TP HCM: dự báo chiến thuật lúc 18h00 Đội đầu bảng Ninh Bình FC (20 điểm) tiếp Becamex TP HCM (7 điểm) lúc 18h00 tại SVĐ Ninh Bình Arena, mang theo chuỗi 8 trận bất bại ở V-League và kỷ lục 28 trận.

18h00 hôm nay (1/11), Ninh Bình FC – đội đang dẫn đầu bảng với 20 điểm – tiếp đón Becamex TP HCM (7 điểm) tại SVĐ Ninh Bình Arena ở vòng 9 V-League 2025/2026. Chủ nhà bước vào trận với chuỗi 8 trận bất bại tại V-League, nối dài một kỷ lục gây chú ý châu Á: 28 trận không thua kéo dài từ giải hạng Nhất 2024/25 đến V.League 1 2025/26. Mục tiêu của Ninh Bình là thắng lợi tiếp theo, trong khi đội khách được dự đoán hướng tới một kết quả thực dụng.

Ninh Bình đang được đánh giá cao hơn hẳn Becamex TP HCM

Thông tin trận đấu và phát sóng

Thời gian 18h00 ngày 1/11/2025 Địa điểm SVĐ Ninh Bình Arena Giải đấu Vòng 9 V-League 2025/2026 Kênh trực tiếp FP T Play

Nhịp điều phối của Hoàng Đức, mũi nhọn Da Silva – Gustavo

Sức mạnh của Ninh Bình ở giai đoạn này được xây trên phong độ cao của “nhạc trưởng” Hoàng Đức, cộng hưởng với bộ đôi tiền đạo Da Silva – Gustavo. Bộ đôi này được đánh giá chỉ kém cặp Alan – Leonardo Artur của CAHN, tạo nên thế công nhiều lớp khi chủ nhà cần phá vỡ cấu trúc phòng ngự đối phương. Trận thắng 3-1 ngay trên sân PVF CAND ở vòng trước cho thấy Ninh Bình không chỉ kiểm soát nhịp độ mà còn đủ sắc sảo để kết liễu cơ hội.

Trong bối cảnh lợi thế sân nhà và đà bất bại kéo dài, Ninh Bình có thể tiếp tục đặt trọng tâm vào khả năng cầm bóng và luân chuyển nhanh quanh khu vực giữa sân – nơi Hoàng Đức giữ vai trò then chốt. Khi ưu thế nhịp độ được thiết lập, khoảng trống cho Da Silva – Gustavo khai thác sẽ mở ra tự nhiên.

Thách thức cho Becamex TP HCM dưới thời Đặng Trần Chỉnh

Ở phía đối diện, so sánh toàn diện về lực lượng, phong độ và lợi thế sân nhà nghiêng rõ về NBFC. Dưới thời tân HLV Đặng Trần Chỉnh, B. Bình Dương có thành tích 1 thắng, 1 hòa, 1 thua: từng tạo bất ngờ trước ĐKVĐ Nam Định nhưng lại nhanh chóng thất bại trước Hà Nội FC. Với tình hình hiện tại, việc dốc toàn lực để giành một trận hòa đã được xem là thành công lớn – tín hiệu cho thấy tập thể này vẫn còn nhiều việc phải hoàn thiện sau kỷ nguyên HLV Nguyễn Anh Đức.

Bài toán thực dụng: ưu tiên an toàn, chờ cơ hội

Với 7 điểm trong tay, sự thận trọng sẽ là lựa chọn hợp lý của Becamex TP HCM. Ưu tiên khối đội hình chặt chẽ, giảm thiểu sai số ở nửa sân nhà và tìm kiếm khoảnh khắc chuyển đổi có thể là kịch bản họ hướng tới trước sức ép từ Ninh Bình. Mục tiêu tối thiểu là kiềm tỏa nhạc trưởng Hoàng Đức để hạn chế nguồn cung bóng chất lượng cho Da Silva – Gustavo.

Thống kê đáng chú ý trước giờ bóng lăn

Ninh Bình FC: 20 điểm, dẫn đầu bảng.

Chuỗi 8 trận bất bại tại V-League, kỷ lục 28 trận không thua (từ giải hạng Nhất 2024/25 đến V.League 1 2025/26).

Vòng trước: thắng PVF CAND 3-1 trên sân khách.

Becamex TP HCM: 7 điểm.

Dưới thời HLV Đặng Trần Chỉnh (B. Bình Dương): 1 thắng, 1 hòa, 1 thua; thắng ĐKVĐ Nam Định, thua Hà Nội FC.

Đội hình dự kiến

Ninh Bình FC Becamex TP HCM Văn Lâm, Thanh Thịnh, Marcelino, Quang Nho, Bảo Toàn, Thành Trung, Đức Chiến, Hoàng Đức, Ngọc Hà, Rodrigues, Daniel. Minh Toàn, Tùng Quốc, Milos, Đình Khương, Trung Hiếu, Thanh Hậu, Hugo Alves, Văn Anh, Oduenyi, Minh Bình, Việt Cường.

Kịch bản chuyên môn có thể định hình trận đấu

Trung tuyến: vai trò điều phối của Hoàng Đức là chìa khóa cho tốc độ lên bóng của chủ nhà.

Vận hành tấn công: sự kết nối giữa tuyến giữa và bộ đôi Da Silva – Gustavo hứa hẹn tạo nên sức ép thường trực.

Mục tiêu của đội khách: tổ chức lớp phòng ngự kỷ luật, ưu tiên an toàn và tận dụng cơ hội trong các tình huống chuyển trạng thái.

Với phong độ hiện tại cùng lợi thế sân nhà, Ninh Bình có đủ nền tảng để duy trì mạch bất bại. Ở chiều ngược lại, một điểm rời Ninh Bình Arena sẽ là kết quả tích cực cho Becamex TP HCM trong bối cảnh họ còn nhiều điều cần hoàn thiện.