Thứ Tư, 5/11/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:

Ninh Bình vs SLNA 18h00 5/11: Ưu thế nghiêng chủ nhà

CTVX05/11/2025 05:51

Vòng 10 V-League 2025/26, Ninh Bình tiếp SLNA 18h00 ngày 5/11. Chủ nhà cần thắng để giữ ngôi đầu khi CAHN kém 1 điểm; SLNA hòa 3/4 trận gần nhất 1-1.

Ninh Bình bước vào cuộc tiếp đón SLNA với mục tiêu rõ ràng: ba điểm để củng cố ngôi đầu V-League 2025/26. Sau trận hòa 1-1 trước Becamex TP.HCM, đội chủ nhà cần lời đáp cho bài toán dứt điểm, trong khi SLNA của HLV Văn Sỹ Sơn tiếp tục triết lý thi đấu chặt chẽ và thực dụng để kiếm điểm.

Ninh Bình vs SLNA: Sức mạnh nghiêng về 1 bên 734755
Ninh Bình hứa hẹn sẽ có trận đấu áp đảo trước SLNA

Thông tin trận đấu

Thời gian18h00 ngày 5/11/2025
Địa điểmSVĐ Ninh Bình
Giải đấuV-League 2025/26
Kênh trực tiếpFP T Play, VTV5

Bối cảnh và động lực

Trận hòa 1-1 trước Becamex TP.HCM phơi bày giới hạn lớn nhất của Ninh Bình thời điểm này: chuyển hóa ưu thế thế trận thành bàn thắng. Dù kiểm soát tốt, đội bóng Cố đô vẫn để tuột hai điểm. Với việc CAHN bám sát và chỉ kém 1 điểm, đồng thời còn 1 trận chưa đá, áp lực phải thắng của Ninh Bình là rất rõ ràng.

Ở chiều ngược lại, SLNA dưới tay HLV Văn Sỹ Sơn kiên định với cách tiếp cận an toàn. Ba trong bốn trận gần nhất kết thúc 1-1 phản ánh lựa chọn ưu tiên sự chắc chắn, chắt chiu từng điểm số cho cuộc đua trụ hạng. Làm khách trước một ứng viên vô địch đang vào phom, mục tiêu khả dĩ của SLNA vẫn là giữ cấu trúc vững vàng và tận dụng khoảnh khắc.

Góc chiến thuật: kiểm soát vs kỷ luật

Ninh Bình nhiều khả năng tiếp tục xây dựng thế trận chủ động với nhịp luân chuyển bóng cao, tìm khoảng trống ở hành lang và khu vực trước vòng cấm. Vấn đề nằm ở khâu ra quyết định trong 1/3 cuối sân: cần tốc độ xử lý tốt hơn, dứt khoát hơn để “kết liễu” sớm thay vì kéo dài thế trận, như chính bài học từ trận hòa gần nhất.

Vai trò của các trụ cột được nhấn mạnh: Hoàng Đức duy trì phong độ ổn định sẽ là điểm tựa cho khả năng cầm nhịp và mở khóa tuyến giữa đối thủ. Trên nền tảng đó, Ninh Bình cần tăng cường chất lượng ở pha bóng cuối cùng để biến áp lực thành bàn thắng – chìa khóa mở ra chiến thắng và giữ thế chủ động trong cuộc đua đỉnh bảng.

Với SLNA, ưu tiên vẫn là khối đội hình kỷ luật, giảm thiểu khoảng trống giữa các tuyến và bảo vệ khu trung lộ. Một trận đấu “kiên nhẫn” – phòng ngự chặt, hạn chế sai số, trông chờ những pha chuyển trạng thái – là kịch bản hợp lý khi làm khách trước đối thủ chất lượng hơn và có lợi thế sân nhà.

Thống kê đáng chú ý

  • Ninh Bình hòa 1-1 trước Becamex TP.HCM ở vòng gần nhất.
  • CAHN đang kém Ninh Bình 1 điểm và còn 1 trận chưa đá.
  • SLNA hòa 3/4 trận gần nhất, cùng tỷ số 1-1.
  • Lợi thế sân nhà và lực lượng đồng đều giúp Ninh Bình được đánh giá cao hơn.

Đội hình dự kiến

Ninh Bình

Văn Lâm, Marcelino, Thanh Thịnh, Bảo Toàn, Quang Nho, Thành Trung, Đức Chiến, Hoàng Đức, Thanh Bình, Geovane, Daniel.

SLNA

Văn Bình, Văn Huy, Justin, Văn Cường, Mạnh Quỳnh, Quang Vinh, Nam Hải, Khắc Ngọc, Bá Quyền, Văn Lương, Olaha.

Kịch bản then chốt

Nếu Ninh Bình cải thiện khả năng tận dụng cơ hội, thế trận áp đảo cộng lợi thế sân nhà đủ để họ bứt lên. Ngược lại, sự phung phí có thể kéo trận đấu về đúng quỹ đạo mà SLNA mong muốn: nhịp độ thấp, ít khoảng trống, và một kết quả chia điểm nữa.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Sông Lam Nghệ An sẽ sử dụng chiến thuật nào khi đối đầu với Ninh Bình FC?

Sông Lam Nghệ An sẽ sử dụng chiến thuật nào khi đối đầu với Ninh Bình FC?

Những con số thống kê cặp đấu Ninh Bình FC và Sông Lam Nghệ An

Những con số thống kê cặp đấu Ninh Bình FC và Sông Lam Nghệ An

Đinh Viết Tú vô lê, Thể Công Viettel thắng Thanh Hóa 1-0

Đinh Viết Tú vô lê, Thể Công Viettel thắng Thanh Hóa 1-0

Điểm tin: Đình Bắc tố đồng đội, Kim Sang-sik hát Quốc ca

Điểm tin: Đình Bắc tố đồng đội, Kim Sang-sik hát Quốc ca

V-League vòng 9: CAHN thắng 2-0, áp sát Ninh Bình

V-League vòng 9: CAHN thắng 2-0, áp sát Ninh Bình

Đọc tiếp

Sông Lam Nghệ An sẽ sử dụng chiến thuật nào khi đối đầu với Ninh Bình FC?

Sông Lam Nghệ An sẽ sử dụng chiến thuật nào khi đối đầu với Ninh Bình FC?

Những con số thống kê cặp đấu Ninh Bình FC và Sông Lam Nghệ An

Những con số thống kê cặp đấu Ninh Bình FC và Sông Lam Nghệ An

Đinh Viết Tú vô lê, Thể Công Viettel thắng Thanh Hóa 1-0

Đinh Viết Tú vô lê, Thể Công Viettel thắng Thanh Hóa 1-0

Điểm tin: Đình Bắc tố đồng đội, Kim Sang-sik hát Quốc ca

Điểm tin: Đình Bắc tố đồng đội, Kim Sang-sik hát Quốc ca

V-League vòng 9: CAHN thắng 2-0, áp sát Ninh Bình

V-League vòng 9: CAHN thắng 2-0, áp sát Ninh Bình

Xem thêm Quốc tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Quốc tế
      Ninh Bình vs SLNA 18h00 5/11: Ưu thế nghiêng chủ nhà

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO