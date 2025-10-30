Nissan ASSB 2028: Pin thể rắn tăng gấp đôi tầm, sạc nhanh Nissan xác nhận cell ASSB đạt mục tiêu, hướng tới sản xuất năm tài chính 2028; gấp đôi mật độ năng lượng, sạc còn một phần ba thời gian, mục tiêu 75 USD/kWh.

Nissan cho biết cell pin thể rắn toàn phần (ASSB) nguyên mẫu đã đạt các mục tiêu hiệu suất cần thiết cho thương mại hóa, gồm mật độ năng lượng gấp đôi trên cùng thể tích và khả năng chấp nhận công suất sạc cao hơn, giúp rút ngắn thời gian sạc xuống còn một phần ba so với pin lithium-ion hiện nay. Hãng đặt mục tiêu sản xuất hàng loạt trong năm tài chính 2028.

ASSB của Nissan: bước tiến hiệu suất và ý nghĩa với EV

So với pin lithium-ion truyền thống, ASSB của Nissan có mật độ năng lượng gấp đôi trên cùng thể tích. Điều này cho phép xe điện đi xa hơn mà không cần tăng kích thước bộ pin. Nhờ chịu được công suất sạc cao hơn, thời gian sạc ước chỉ còn một phần ba, hứa hẹn cải thiện trải nghiệm sử dụng và giảm thời gian chờ tại trạm sạc.

Nissan ra mắt nguyên mẫu ASSB từ năm 2022 và duy trì lộ trình thương mại hóa vào năm tài chính 2028. Việc các cell đã đạt mục tiêu hiệu suất là một cột mốc quan trọng để chuyển sang giai đoạn sản xuất quy mô lớn.

Vì sao pin thể rắn có lợi thế?

ASSB sử dụng chất điện phân rắn thay cho dung dịch lỏng, qua đó loại bỏ nhiều phản ứng phụ không mong muốn và duy trì ổn định ở nhiệt độ cao. Kiến trúc này mở rộng không gian lựa chọn vật liệu cho cực âm/cực dương, giúp kỹ sư dễ tối ưu hiệu suất tổng thể, bao gồm mật độ năng lượng, độ an toàn và độ bền.

Điện cực khô và vai trò của LiCAP Technologies

Để đạt bước tiến hiệu suất, Nissan hợp tác với LiCAP Technologies (Mỹ) trong công nghệ điện cực. Điểm nhấn là quy trình “điện cực khô”, loại bỏ công đoạn sấy khô trong sản xuất – một khâu tiêu tốn năng lượng và chi phí. Cách tiếp cận này giúp tiềm giảm chi phí và phát thải, nhưng đòi hỏi kiểm soát quy trình chính xác.

LiCAP cung cấp chất kết dính dạng sợi cho cực dương (cathode), cho phép ion di chuyển hiệu quả hơn mà không phủ kín bề mặt vật liệu hoạt tính. Nhờ đó, có thể tạo nên điện cực chất lượng cao – yếu tố then chốt để đạt hiệu suất vượt trội ở pin thể rắn.

Từ cell đến pin hoàn chỉnh: lộ trình sản xuất hàng loạt

LiCAP chưa có kinh nghiệm vận hành dây chuyền quy mô lớn, trong khi Nissan cho biết đã vận hành dây chuyền thử nghiệm từ tháng 1 năm nay để hoàn thiện công nghệ sản xuất hàng loạt. Mục tiêu kế tiếp là chuyển từ sản xuất cell đơn lẻ sang chế tạo toàn bộ pin, đảm bảo tính lặp lại về chất lượng và hiệu suất để đáp ứng yêu cầu của ngành ôtô.

Ngoài rút ngắn thời gian sạc và tăng tầm vận hành, Nissan đặt mục tiêu cắt giảm chi phí xuống 75 USD/kWh – thấp hơn khoảng 30% so với mức trung bình toàn cầu năm 2024. Nếu đạt được, ASSB có thể giúp các mẫu EV tầm xa với thời gian sạc ngắn có mức giá cạnh tranh hơn.

Động lực chuỗi cung ứng và cạnh tranh công nghệ

Các hãng xe Nhật Bản gia tăng đầu tư nhằm giảm phụ thuộc nguồn cung pin từ Trung Quốc – quốc gia nắm khoảng 70% thị phần toàn cầu. Theo lộ trình công bố: Toyota hợp tác Idemitsu Kosan và dự kiến sản xuất hàng loạt pin thể rắn sớm nhất từ năm tài chính 2027; Honda đầu tư 43 tỷ Yen (281 triệu USD) để xây dựng một trong những dây chuyền ASSB lớn nhất, hướng tới thương mại hóa vào cuối thập kỷ.

Bên ngoài Nhật Bản, cuộc đua diễn ra quyết liệt: tại Mỹ, QuantumScape (liên kết với Volkswagen) dự kiến khởi động sản xuất hàng loạt vào năm 2026 với công suất thường niên 5 GWh; ở Trung Quốc, SAIC Motor lên kế hoạch sản xuất pin thể rắn ngay trong năm tới.

Tác động tiềm năng với sản phẩm EV

ASSB đạt mật độ năng lượng cao cho phép nhà sản xuất thu gọn kích thước, hoặc giữ kích thước tương đương để gia tăng đáng kể quãng đường di chuyển. Khả năng sạc công suất cao giúp tối ưu thời gian dừng sạc, mở ra cơ hội thiết kế hệ thống sạc nhanh đơn giản hơn trên xe. Với định hướng chi phí 75 USD/kWh, ASSB còn có thể cải thiện cấu trúc giá của các mẫu EV chủ lực.

Tuy vậy, để hiện thực hóa trên quy mô công nghiệp, công nghệ cần vượt qua nhiều thách thức về sản xuất: tính đồng đều của điện cực khô ở khổ lớn, giao diện điện cực–điện phân rắn, và độ bền theo chu kỳ. Dây chuyền thử nghiệm mà Nissan vận hành từ tháng 1 là bước chuẩn bị cần thiết để giải bài toán quy mô.

Bảng tóm tắt mục tiêu và tiến độ chính

Hạng mục Thông tin Trạng thái cell Đạt mục tiêu hiệu suất cần thiết cho thương mại hóa Mật độ năng lượng Gấp đôi trên cùng thể tích (so với pin lithium-ion) Thời gian sạc Còn khoảng một phần ba so với pin lithium-ion Quy trình sản xuất Điện cực khô; hợp tác công nghệ với LiCAP Technologies Mục tiêu chi phí 75 USD/kWh Lộ trình sản xuất Năm tài chính 2028; dây chuyền thử nghiệm vận hành từ tháng 1

Kết luận: bước đệm cho thế hệ EV sạc nhanh, tầm xa

Với việc xác nhận các cell ASSB đạt mục tiêu hiệu suất, Nissan tiến thêm một bước trên lộ trình thương mại hóa vào năm tài chính 2028. Sự kết hợp chất điện phân rắn và quy trình điện cực khô – cùng đóng góp vật liệu từ LiCAP – giúp hãng đồng thời hướng tới ba đích đến quan trọng: tầm xa, sạc nhanh và chi phí cạnh tranh. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, khả năng chuyển giao từ cell thử nghiệm sang pin hoàn chỉnh sản xuất hàng loạt sẽ là chìa khóa quyết định tốc độ xuất hiện của xe điện trang bị ASSB trên thị trường.