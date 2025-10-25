Nissan Leaf 2026: Hatchback điện 30.000 đô la đáng tiền Pin 75 kWh, 214 mã lực, 303 dặm (~488 km) và sạc nhanh 150 kW 10–80% trong 35 phút. Android Automotive OS với Google Built-In, giá từ 29.990 đô la.

Nissan Leaf 2026 đặt lại tiêu chuẩn cho xe điện phổ thông với mức giá khởi điểm 29.990 đô la (~750 triệu VNĐ), pin 75 kWh, công suất 214 mã lực và phạm vi 303 dặm (~488 km). Tốc độ sạc nhanh DC tối đa 150 kW giúp nạp 10–80% trong khoảng 35 phút, trong khi hệ điều hành Android Automotive OS tích hợp Google Built-In mang đến trải nghiệm kết nối liền mạch. Đây là một bước tiến rõ rệt của Leaf hướng tới mục tiêu “EV cho số đông” mà Nissan theo đuổi hơn một thập kỷ.

Theo InsideEVs, các biên tập viên nhận định Leaf 2026 là “sự tái sinh lớn” của mẫu xe; trong đó Mack Hogan gọi đây là “một bước tiến lớn”, còn Suvrat Kothari mô tả là “tuyệt vời một cách đáng ngạc nhiên”. Thông tin minh bạch: Nissan cho mượn xe Leaf để trải nghiệm trong một tuần.

1761018005257.png

Bức tranh 30.000 đô la và công thức EV của Nissan

Từ thế hệ đầu, Leaf được định vị là xe điện giá hợp lý trong bối cảnh chi phí pin cao. Ở bản 2026, công thức ấy được hoàn thiện: phạm vi tăng, công nghệ cập nhật và ít đánh đổi hơn so với trước đây. Với tầm giá dưới 30.000 đô la, Leaf hiện là một trong những mẫu EV hiếm hoi cân bằng được hiệu quả vận hành, tiện nghi và chi phí sở hữu.

Thiết kế nhỏ gọn, ưu tiên tính hằng ngày

Leaf 2026 tiếp tục là một hatchback nhỏ gọn, dễ xoay trở và đỗ xe trong đô thị – tính thực dụng thường bị bỏ qua ở thị trường ưa chuộng SUV. Tỷ lệ thân xe gọn gàng cho cảm giác gần gũi với các hatchback năng động như Mazda 3. Màu Seabreeze Blue Pearl giúp mẫu xe nổi bật, trong khi tổng thể thiết kế hiện đại nhưng không phô trương.

Cabin hai tông màu, Google Built-In vận hành mượt

Bên trong, Leaf 2026 gây bất ngờ về cảm quan tổng thể. Một số chi tiết nhựa cứng và nút bấm đơn giản vẫn hiện diện, nhưng phiên bản Platinum+ với phối màu hai tông tạo cảm giác cao cấp hơn tầm giá. Điểm nhấn là nền tảng Android Automotive OS tích hợp Google Built-In: giao diện quen thuộc, phản hồi nhanh, tối ưu dẫn đường và điều khiển giọng nói.

Hệ thống quản lý sạc thông minh cho phép theo dõi thời gian, công suất và tình trạng pin theo thời gian thực – hỗ trợ người dùng lập kế hoạch sạc nhanh hiệu quả, hiếm gặp ở mức giá này.

FWD và 214 mã lực: đủ nhanh, mượt và cân bằng

Leaf 2026 dẫn động cầu trước – cấu hình ít phổ biến với EV do mô-men tức thời. Tuy vậy, chiếc xe vận hành ổn định, mượt mà và cho cảm giác lái vui vẻ theo phong cách hatchback. Công suất 214 mã lực và mô-men xoắn 355 Nm không “bắt dính lưng” như một số mẫu hiệu năng cao, nhưng cân đối cho nhu cầu đi lại hằng ngày, đặc biệt trong đô thị.

Sạc nhanh 150 kW, hai cổng NACS và J1772

Điểm kỹ thuật đáng chú ý là bố trí cổng sạc kép: bên trái là NACS cho sạc nhanh DC, bên phải là J1772 cho sạc AC Cấp độ 2. Thiết kế nhìn lạ mắt nhưng vận hành ổn định: dùng DC khi đi xa, AC khi sạc tại nhà. Sạc nhanh tối đa 150 kW rút ngắn thời gian 10–80% còn khoảng 35 phút, cải thiện so với 45 phút của bản cũ dùng pin 60 kWh.

Ở tầm giá, hiệu suất sạc và phạm vi của Leaf 2026 được đánh giá là cạnh tranh, ngang ngửa Chevy Bolt EV mới và được cho là nhỉnh hơn Kia EV3/EV4 khi các mẫu này ra mắt.

An toàn và công nghệ: tập trung kết nối, ADAS chưa công bố

Nền tảng Android Automotive OS với Google Built-In là trọng tâm trải nghiệm công nghệ trên Leaf 2026. Nguồn dữ liệu không nêu chi tiết các gói hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) hay xếp hạng an toàn, vì vậy chưa thể đưa ra kết luận về các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go hay các hệ thống tương tự.

Thông số kỹ thuật chính

Hạng mục Thông số Kiểu thân xe Hatchback điện Dẫn động Cầu trước Pin 75 kWh Công suất cực đại 214 mã lực Mô-men xoắn 355 Nm Phạm vi hoạt động 303 dặm (~488 km) Sạc nhanh DC Tối đa 150 kW Thời gian sạc nhanh 10–80% khoảng 35 phút Cổng sạc NACS (DC) và J1772 (AC Cấp độ 2) Hệ điều hành Android Automotive OS, Google Built-In Giá khởi điểm 29.990 đô la (~750 triệu VNĐ)

Giá bán và định vị: SV+ là điểm rơi giá trị

Nissan cung cấp ba cấu hình: bản tiêu chuẩn 29.990 đô la (~750 triệu VNĐ); SV+ 34.320 đô la (~860 triệu VNĐ) được xem là lựa chọn cân bằng trang bị – giá; và Platinum+ 41.930 đô la (~1,050 tỷ VNĐ) với tiện nghi đầy đủ. Do được sản xuất tại Nhật Bản, Leaf không đủ điều kiện ưu đãi thuế EV tại Mỹ, yếu tố có thể làm giảm sức cạnh tranh so với các mẫu được ưu đãi như Tesla Model Y.

Dù vậy, xét tổng thể hiệu năng, công nghệ và chi phí sở hữu, Leaf 2026 là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng tìm kiếm một EV hằng ngày, thực dụng và dễ tiếp cận.

Kết luận nhanh: điểm cộng và hạn chế

Điểm cộng: giá khởi điểm dưới 30.000 đô la; phạm vi 303 dặm (~488 km); sạc nhanh 150 kW cải thiện rõ rệt; nền tảng Google Built-In mượt; trải nghiệm lái cân bằng, dễ chịu.

Hạn chế: không được ưu đãi thuế EV tại Mỹ; một số chi tiết nội thất còn nhựa cứng; dẫn động cầu trước có thể chưa thỏa mãn người thích cảm giác bám đường của AWD.

Kết lại bằng nhận định của InsideEVs: Leaf 2026 mang lại cảm giác “muốn lái lại” – tín hiệu cho thấy Nissan đã đi đúng hướng với một chiếc EV đại chúng.