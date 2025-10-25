Nissan Patrol thế hệ thứ 7 mới: Biểu tượng SUV của UAE SUV cỡ lớn gắn với lịch sử UAE, ra mắt tại Abu Dhabi tháng 9/2024, giá khoảng 65.000 USD, thế hệ mới không còn động cơ V8 5,6L và tiếp tục được ưa chuộng nhờ độ bền, off-road.

Nissan Patrol được nhiều người dân Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) xem là “quốc xe” nhờ sự bền bỉ, khả năng off-road trên cát và tính thực dụng cho gia đình. Thế hệ thứ 7 ra mắt tại Abu Dhabi tháng 9/2024, ở tầm giá khoảng 65.000 USD và không còn động cơ V8 5,6L như thế hệ 6.

Bài đánh giá này tập trung vào vai trò sản phẩm, các giá trị kỹ thuật then chốt và định vị của Patrol trong bối cảnh sử dụng đặc thù sa mạc và văn hóa gia đình tại UAE.

Sa mạc, gia đình và một chiếc SUV bền bỉ

Tại UAE, xe hơi là một phần văn hóa và địa vị. Giữa thế giới siêu xe, Patrol nổi lên như lựa chọn thực dụng: mạnh mẽ, bền bỉ và sẵn sàng cho địa hình cát – điều kiện địa lý chiếm phần lớn diện tích quốc gia.

Con số 4,9 người/hộ gia đình tại UAE (cao hơn mức trung bình toàn cầu 3,5) khiến một chiếc SUV cỡ lớn, tiện nghi, chở được cả nhà trở thành ưu tiên. Patrol đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày lẫn dã ngoại cuối tuần giữa sa mạc.

Ngôn ngữ thiết kế hướng tới nhiệm vụ thực dụng

Patrol là SUV cỡ lớn, tập trung vào độ bền và công năng. Trong bức tranh cạnh tranh, Toyota Land Cruiser cũng rất phổ biến tại khu vực, nhưng Patrol nắm giữ vị trí riêng nhờ tính biểu tượng tại UAE.

Phiên bản hiệu năng cao Nissan Patrol NISMO được nhắc đến rộng rãi trong cộng đồng người dùng tại UAE, cho thấy sự đa dạng trong định vị – từ thực dụng đến cá tính thể thao.

Cabin cho gia đình đông thành viên

Nguồn dữ liệu không cung cấp chi tiết bố cục hay vật liệu nội thất. Tuy nhiên, nhu cầu đi lại theo nhóm gia đình lớn tại UAE khiến không gian và sự tiện nghi là yếu tố được coi trọng khi lựa chọn Patrol.

Yếu tố dễ sử dụng hằng ngày đi kèm độ bền lâu dài là những giá trị người dùng khu vực Vùng Vịnh tìm kiếm ở một chiếc SUV cỡ lớn.

Hiệu năng và khả năng off-road trong thực tế sa mạc

Điểm mạnh của Patrol là off-road – phù hợp bề mặt cát, nơi các hoạt động dã ngoại cuối tuần rất phổ biến. Đây là lý do thực dụng giúp Patrol được tin cậy tại UAE.

Thế hệ 7 không còn động cơ V8 5,6L như thế hệ 6. Nguồn dữ liệu không nêu cụ thể cấu hình thay thế, nhưng sự thay đổi này đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược sản phẩm của Patrol.

An toàn và công nghệ: những thông tin hiện có

Nguồn dữ liệu không đề cập chi tiết hệ thống hỗ trợ lái hay xếp hạng an toàn. Với Patrol, các giá trị nổi bật trong bối cảnh UAE vẫn là độ bền, tính ổn định và khả năng vận hành địa hình.

Phiên bản NISMO được cộng đồng chú ý về mặt hình ảnh và hiệu năng, góp phần mở rộng tệp khách hàng của Patrol tại quốc gia này.

Giá và định vị trong phân khúc SUV cỡ lớn

Tại UAE, Patrol có giá khoảng 65.000 USD – hấp dẫn trong bối cảnh sử dụng đặc thù và những gì chiếc xe mang lại về độ bền, off-road và không gian.

Ngoài UAE, các mẫu SUV tương tự như Toyota Land Cruiser cũng được ưa chuộng tại Qatar và Saudi Arabia. Dù vậy, tại UAE, Patrol giữ vị thế đặc biệt như một biểu tượng văn hóa bên cạnh vai trò phương tiện.

Di sản: từ Sheikh Zayed đến ngày nay

Patrol gắn với câu chuyện lịch sử của UAE. Trong Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất, đối tác phân phối Nissan tại UAE là Abdullah bin Mohammed Al Masoud đã viết tấm séc trống để cung cấp hơn 4.000 xe, phần lớn là Patrol, phục vụ chiến dịch viện trợ Kuwait. Cử chỉ này khiến Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan – vị cha lập quốc – rất cảm kích, từ đó ông thường xuyên sử dụng Patrol.

Truyền thống ấy được các con trai của Sheikh Zayed tiếp nối, trong đó có Tổng thống đương nhiệm Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ). Ông nhiều lần tự lái Patrol đưa đón nguyên thủ khi đến thăm Abu Dhabi – thông điệp về sự giản dị và bản sắc.

Việc lãnh đạo UAE thường xuyên sử dụng Patrol, bao gồm cả bản NISMO, củng cố vị thế đặc biệt của mẫu SUV này trong đời sống hiện đại của người Emirati.

Bảng thông tin nhanh

Mục Thông tin Phiên bản/Thế hệ Thế hệ thứ 7, ra mắt 9/2024 tại Abu Dhabi Phân khúc SUV cỡ lớn Động cơ (thay đổi) Không còn V8 5,6L như thế hệ 6 Khả năng vận hành Được ưa chuộng nhờ off-road trên cát Giá tham khảo tại UAE Khoảng 65.000 USD Đối thủ/So sánh Toyota Land Cruiser (phổ biến tại Qatar, Saudi Arabia)

Kết luận: Giá trị thực dụng và biểu tượng văn hóa

Patrol không chỉ là phương tiện di chuyển tại UAE mà còn là biểu tượng gắn với lịch sử và tinh thần cộng đồng.

Ưu điểm

Độ bền và khả năng off-road phù hợp địa hình sa mạc.

Không gian và sự tiện nghi phục vụ gia đình đông thành viên.

Giá khoảng 65.000 USD cạnh tranh trong bối cảnh sử dụng thực tế.

Di sản văn hóa mạnh mẽ, được lãnh đạo UAE ưa dùng.

