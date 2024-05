'Nổ' có thể vay vốn 5 triệu USD, người phụ nữ lừa đảo nhiều tỷ đồng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Theo Xuân An (vietnamnet.vn)

Thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Văn phòng Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Phước (SN 1979, ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh Nguyễn Thị Thanh Phước. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, Nguyễn Thị Thanh Phước là đối tượng có 2 tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nhưng được tạm hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Để lừa tiền các nạn nhân, Nguyễn Thị Thanh Phước tự xưng là phó giám đốc một công ty lớn, có khả năng duyệt vay vốn được 5 triệu USD với lãi suất 0,03%/tháng.

Bằng hình thức này, Phước đã lừa được của nhiều bị hại số tiền trên 5 tỷ đồng. Sau khi biết mình bị lừa, nhiều bị hại đã tố cáo đến cơ quan công an.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đề nghị các bị hại trong vụ việc liên hệ với cơ quan công an để phục vụ điều tra.