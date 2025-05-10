Nổ khí gas gần sân vận động ở Hải Phòng, ít nhất 2 người bị thương
Ấm lòng đội thợ sửa xe tình nguyện giúp người dân Tân Kỳ sau lũ
Cận cảnh cơ sở chế biến mỡ bẩn vừa được lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý
Khoảnh khắc xe ô tô 7 chỗ bất ngờ lao thẳng vào Chủ tịch xã ở Đắk Lắk đang làm nhiệm vụ
Công an Nghệ An tạm giữ đối tượng đánh nhân viên xe buýt, bắt quỳ gối xin lỗi
Cảnh sát giao thông giăng dây, dùng máy xúc cứu ba người bị nước lũ cuốn
Hổ xuất hiện ở gần khu dân cư, cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo
Cả làng rủ nhau mang bao tải, soi đèn đêm đi săn "lộc biển" sau bão số 10
25 phút chạy đua với "tử thần" đưa cháu bé xuất huyết não đi cấp cứu
Hà Nội ngập sâu, người dân bì bõm lội nước ngay trên sàn xe bus
Quốc lộ 1 đoạn qua Hà Tĩnh ngập sâu do lũ lớn
Đang chằng nhà chống bão, 4 người nhặt được bọc tiền lớn
6 người tử vong sau trận giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình
Một bí thư thôn bị cây đè tử vong khi đi chống bão số 10
3 công nhân tử vong, 2 người bị thương sau sự cố hầm lò
3 người trong cùng gia đình tử vong nghi do điện giật
Xôn xao clip phó hiệu trưởng bị tố "ngăn cản đưa học sinh đi viện"
Về quê tránh bão, vợ bị lũ cuốn mất tích ngay trước mắt chồng
Cháy lớn tại bãi giữ xe ở TP Hồ Chí Minh khiến nhiều người hoảng loạn bỏ chạy
Nhiều cư dân nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TP Hồ Chí Minh
Kịp thời cứu người đàn ông trong phòng khóa kín cùng 3 bình gas đã mở van
Cháy lớn thiêu rụi nhiều ki-ốt tại chợ mới ở tỉnh Bắc Ninh
Đi bắt cá ở suối, người phụ nữ ở Quảng Trị bất ngờ thấy quả bom 'khủng'
Nhiều người may mắn thoát nạn khi xe taxi công nghệ đâm thủng tường nhà dân
Tài xế ô tô đi ngược chiều "cứng đầu", nhất quyết không chịu nhường đường
Khỉ đuôi lợn quý hiếm xổng chuồng gây náo loạn, tấn công trẻ em ở TP Hồ Chí Minh
Xe buýt tông xe tải chờ đèn đỏ, suýt gây tai nạn đường sắt
Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương cùng nhóm nhạc mới bị công an mời làm việc
Giải cứu 6 người trong gia đình khỏi đám cháy nhà 3 tầng
Bé trai 11 tuổi tử vong khi sạc xe đạp điện
Cổng trường đổ vào người, 2 anh em ruột tử vong
