‘Nổ’ là cán bộ đoàn, lừa bạn học cũ hơn 9 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thành Nam (SN 1997), trú tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh để điều tra làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan Công an làm việc với Nguyễn Thành Nam. Ảnh: Văn Hậu

Từ tháng 01/2023 đến nay, do cần tiền đầu tư sàn giao dịch BO (sàn giao dịch quyền chọn nhị phân để đưa ra dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm của các tài sản trên không gian mạng), Nguyễn Thành Nam đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một người đàn ông là bạn học cũ của Nam. Theo đó, để nạn nhân tin tưởng, Nam “nổ” với bạn rằng, bản thân hiện đang là cán bộ đoàn có quan hệ thân thiết với lãnh đạo tỉnh và Trung ương. Khi được lòng nạn nhân, Nam nói dối lấy lý do cần tiền “chạy việc” lên chức cho Nam rồi nhiều lần vay tiền của nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân với số tiền lên tới trên 9,4 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền lừa đảo được từ bị hại, Nam sử dụng đầu tư vào sàn giao dịch BO, sau đó thua lỗ, mất trắng.

Điều đáng nói, là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định nhưng Nam lại tự tạo cho mình một “vỏ bọc” bề ngoài tri thức, thành đạt, thường xuyên đăng tải các hình ảnh tại các địa điểm sang trọng để phục vụ cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình.

Xác định hành vi của Nguyễn Thành Nam có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền rất lớn. Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, sau thời gian nắm tình hình, ngày 20/11/2023, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Nam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", thu và tạm giữ nhiều tang vật, giấy tờ liên quan.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An thông báo những ai là bị hại của Nguyễn Thành Nam liên hệ hoặc đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An để trình báo và phối hợp giải quyết.