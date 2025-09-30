Kinh tế Nỗ lực cấp lại nước sạch cho người dân sau bão số 10 Những ngày qua, do ảnh hưởng của bão, khu vực thành phố Vinh cũ bị mất nước. Hiện nay, lNhiều người dân các phường Trường Vinh, Thành Vinh và Vinh Lộc cho biết, trước khi bão vào, chiều 28/9 đã bị mất nước và cho đến hôm nay vẫn chưa cấp trở lại.

Mất nước diện rộng do mất điện

Ông Nguyễn Văn Hà - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP cấp nước Nghệ An cho biết, tình trạng mất nước xảy ra trên diện rộng từ chiều 29/8. Nguyên nhân là do 3 nhà máy cung cấp nước của Công ty là Nhà máy nước Hưng Vĩnh, Nhà máy nước Cầu Bạch (Nam Giang cũ) và Nhà máy nước Hưng Nguyên đều ở trong vùng mất điện lưới, không thể sản xuất và bơm cung cấp nước cho người dân.

Công ty đã có thông báo sự cố mất và yếu nước trên trang Zalo của Công ty để khách hàng biết.

Thông báo của Công ty CP Cấp nước Nghệ An về tình trạng mất nước, yếu nước sau bão số 10. Ảnh N.H

Đại diện Công ty CP cấp nước Nghệ An cũng cho biết: Theo thiết kế, khu vực TP Vinh cũ và vùng phụ cận có tổng công suất là 94.000m3/ngày đêm và phải đồng thời vận hành cả 3 nhà máy mới đảm bảo an toàn hệ thống.

Công nhân Công ty CP cấp nước sửa chữa 1 đoạn đường ống để khắc phục mất nước tại địa bàn đường Đinh Lễ, phường Trường Vinh. Ảnh: Nguyễn Hải

Sau bão, Công ty CP cấp nước đã thành lập 3 tổ công tác, huy động tất cả cán bộ công nhân viên rà soát, kiểm tra tình trạng đường ống và các trạm bơm; tổ chức vệ sinh phát quang các khu vực xung yếu; đảm bảo ngay sau khi có điện trở lại thì vận hành nhà máy để sản xuất, cung ứng. Công ty mong muốn được Điện lực Nghệ An đưa hệ thống đường dây điện cấp cho các nhà máy nước vào diện ưu tiên sửa chữa để cấp điện trở lại sớm nhất nhằm tạo điều kiện vận hành nhà máy nước cấp cho khách hàng. Với năng lực hiện tại, chỉ cần có điện trở lại sau khoảng 2 giờ đồng hồ thì nước sẽ đẩy về cấp cho khách hàng.

Nỗ lực khắc phục để sớm cấp nước trở lại

Sáng 29/9, ngay sau khi bão tan, Công ty CP cấp nước đã phối hợp của Điện lực Nghệ An khắc phục sự cố và đến 19h ngày 29/9 điện đã cấp trở lại tại Nhà máy nước Hưng Vĩnh nên nhà máy đã chạy vận hành cấp nước. Tuy nhiên, do mới chỉ 1/3 nhà máy hoạt động nên công suất chưa đủ và hệ thống thường xuyên bị tụt áp và sản xuất, nguồn nước cung còn thiếu ổn định.

Kiểm tra vận hành sản xuất nước tại Nhà máy nước Hưng Vĩnh, phường Thành Vinh. Ảnh: Ng.Hải

Chia sẻ với chúng tôi, trước mùa mưa bão gây sự cố mất điện thường xuyên, Công ty đã khuyến cáo các gia đình, khách hàng nên có các bể trữ nước để đảm bảo sử dụng từ 2-3 ngày trong tình huống xảy ra sự cố mất nước, nước yếu; không nên dùng trực tiếp từ hệ thống của Công ty bơm như hiện nay. Thực tế cho thấy, khách hàng và địa bàn bị ảnh hưởng mất nước sớm nhất là do dùng nước trực tiếp từ hệ thống bơm của công ty cấp đẩy trên đường ống.

Kiểm tra dây chuyền sản xuất nước tại Nhà máy nước Cầu Bạch, Nam Giang cũ (nay là xã Kim Liên). Ảnh: Nguyễn Hải

Theo thông tin từ Điện lực Nghệ An, hiện Công ty đang cố gắng sửa chữa để cấp điện trở lại cho người dân càng sớm càng tốt. Đối với hệ thống điện cấp cho Nhà máy nước Hưng Nguyên và Nhà máy nước Cầu Bạch liên quan đến sự cố đường dây 35 KV và Trạm biến áp do bão số 10, các đơn vị đang trong quá trình khắc phục và chưa chốt được thời điểm cấp điện trở lại.