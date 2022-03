Nỗ lực giữ bình yên ở Long Xá

Những dòng họ tự quản về an ninh



Nói đến dòng họ Ngô ở xã Long Xá, người dân dọc vùng đất ven sông Lam này đều tấm tắc về một cộng đồng đoàn kết, chia sẻ đùm bọc nhau. Cũng nhờ đó, hàng chục năm nay những gia đình của dòng họ Ngô đều có cuộc sống yên ổn, hạnh phúc, hầu như không có người vi phạm pháp luật.

Ông Ngô Minh Cường, đại diện gia tộc dòng họ Ngô rất tự hào khi giới thiệu với chúng tôi cơ ngơi khá bề thế của khu thờ tự chung.

Ông Ngô Minh Cường - đại diện Ban gia tộc dòng họ Ngô (thứ hai, phải sang) giới thiệu những thành tích tự quản con cháu. Ảnh: Hoài Thu Chia sẻ bí quyết giúp con cháu nhiều đời tránh xa được các tệ nạn xã hội, tuân thủ chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, ông Cường cho biết, trước hết các bậc cha chú phải làm gương thực hiện trước. Sau đó nữa là sự kết hợp, liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương để cùng giáo dục, quản lý con em mình. Ông Nguyễn Ngọc Nga - Phó Bí thư Đảng ủy xã Long Xá cho hay, những thập niên 1990 - 2000 vùng Long Xá là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, nhất là nạn nghiện hút và buôn bán ma túy, trộm cắp. Tuy nhiên, con cháu dòng họ Ngô chỉ có 1 người sa vào tệ nạn ma túy là anh N.X.T. Song điều đáng nói, sau khi phát hiện trong dòng họ có người nghiện ma túy, hội đồng gia tộc đã gặp gỡ, vận động anh T. tự cai nghiện, chủ động báo với chính quyền để phối hợp giúp đỡ con cháu mình. Nhờ đó, không chỉ giúp được anh N.X.T đoạn tuyệt với ma túy mà còn trở thành người chăm chỉ lao động giỏi, tạo dựng được cơ ngơi bề thế và xây dựng được gia đình hạnh phúc.

Gần đây nhất, dòng họ Ngô được Công an tỉnh tặng Bằng khen về thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2005 - 2010 và giai đoạn 2017 - 2020” Ông Nguyễn Ngọc Nga “Họ Ngô là dòng họ đầu tiên của huyện Hưng Nguyên được Bộ Công an tặng Bằng khen “Dòng họ tiêu biểu trong đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội” vào năm 2005. Từ đó cho đến nay, các thế hệ con cháu của dòng họ Ngô vẫn giữ vững được truyền thống, hàng năm đều được các cấp, ngành khen thưởng, biểu dương và hầu như không có con cháu vi phạm pháp luật.

Đại diện gia tộc họ Lê, ông Lê Văn Lan (ngoài cùng bên trái) chia sẻ về phương pháp giáo dục con cháu tuân thủ chính sách, pháp luật. Ảnh: Hoài Thu Ở Long Xá, từ hiệu quả của việc xây dựng mô hình “Dòng họ tự quản về an ninh trật tự”, năm 2021 Đảng ủy xã đã triển khai nhân rộng mô hình này đối với dòng họ Lê. Chỉ sau 1 năm, dòng họ Lê được UBND huyện Hưng Nguyên biểu dương là dòng họ tiêu biểu trong xây dựng phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. “Dòng họ chúng tôi được công nhận là Dòng họ văn hóa từ năm 2018. Đây chính là tiền đề để chúng tôi thực hiện dòng họ tự quản về an ninh trật tự. Trong các cuộc họp họ, hoặc trao đổi gặp gỡ gia đình các con cháu, ban gia tộc đều nhắc nhở việc tuân thủ pháp luật. Ví như năm 2020 có hai vợ chồng trong họ mâu thuẫn xung đột với nhau, rồi đâm đơn ra tòa ly hôn, chúng tôi đã tìm hiểu nguyên nhân, rồi cùng với ban hòa giải của xóm khuyên nhủ, động viên nên nay gia đình đã trở lại hòa thuận, êm ấm” - ông Lê Văn Lan - Phó Ban gia tộc dòng họ Lê cho biết. Không để xảy ra sự việc “nóng”



Năm 2020, xã Long Xá được hình thành từ sự sáp nhập 2 xã Hưng Long và Hưng Xá. Trong hai địa bàn này, xã Hưng Long cũ vốn là địa bàn từng nhức nhối về tệ nạn buôn bán, sử dụng ma túy. “Sau sáp nhập, công việc tăng lên gấp đôi, địa bàn quản lý rộng hơn nên việc nắm bắt và xử lý ngay những sự vụ nóng, gây xôn xao dư luận luôn được chúng tôi chỉ đạo thực hiện thường xuyên, triệt để nhằm vừa giữ yên an ninh trật tự, vừa răn đe ngăn chặn những vi phạm tương tự xảy ra” - ông Nguyễn Ngọc Nga cho biết.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Long Xá cũng cho biết thêm, để làm được việc này, ngay từ đầu năm Đảng ủy đều ban hành các chương trình, kế hoạch giao nhiệm vụ cho các tổ chức, đoàn thể và cấp ủy thôn xóm, kế hoạch phối hợp với lực lượng công an, dân quân tự vệ thiết lập và duy trì nghiêm an ninh trật tự. Khi có sự việc “nóng” cần thông tin ngay cho chính quyền, công an để giải quyết.

Công an xã Long Xá kiểm tra, nhắc nhở người dân tuân thủ Luật giao thông đường bộ. Ảnh: Hoài Thu Ví như vụ việc mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa hai gia đình ông V.T.C ở xóm Đồng Tân và ông N.H.T ở xóm Đình Tiến gây xôn xao trong thôn xóm, nguy cơ xảy ra ẩu đả diễn ra vào giữa năm 2021. Ngay sau khi nắm bắt sự việc, Ban Công an xã cùng với cấp ủy, cán bộ địa chính và cấp ủy, chính quyền ở hai xóm đến gặp gỡ, trao đổi và thuyết phục hai bên hóa giải mâu thuẫn. Nhờ đó, từ việc không thể thỏa thuận về ranh giới xây dựng mương nước giữa hai gia đình, qua hòa giải và phân tích, hai bên đã thống nhất xây mương, xác định ranh giới và trở lại hòa thuận, vui vẻ. Cũng trong năm 2021, trên địa bàn Long Xá xảy ra 2 vụ mâu thuẫn dẫn đến xô xát, dùng hung khí gây thương tích cũng được quần chúng nhân dân trình báo và lực lượng công an đã nhanh chóng tiếp cận, ngăn chặn, hòa giải xích mích giữa các đối tượng, phòng tránh được sự thương vong đáng tiếc cho người dân. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19, Công an xã đã phối hợp với dân quân tự vệ, các hội, đoàn thể thường xuyên tuần tra, kiểm soát nhắc nhở nhiều người có biểu hiện vi phạm quy định về phòng chống dịch. Trong đó, có 3 trường hợp bị lập biên bản xử phạt vì cố tình vi phạm, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng. Gần đây nhất, ngày 4/3, Công an xã Long Xá đã phối hợp với Công an xã Nam Cát (Nam Đàn) bắt nhanh 3 đối tượng đi xe máy cướp giật điện thoại của người đi đường, trả lại tài sản cho người dân. Một người dân sống gần địa điểm xảy ra cướp giật cho biết, khi nghe tin địa bàn gần nhà mình xảy ra sự việc cướp tài sản, nhiều người rất hoang mang, lo lắng. Tuy nhiên, chỉ sau 1 ngày lực lượng công an đã bắt được thủ phạm nên người dân rất yên tâm, tin tưởng vào lực lượng chức năng và chính quyền trong việc giữ gìn, bảo vệ an ninh trật tự.

Lãnh đạo xã Long Xá thường xuyên bám sát chỉ đạo các lực lượng, tổ chức đoàn thể giữ an ninh trật tự thôn xóm. Ảnh: Hoài Thu “Xây dựng các mô hình Dòng họ tự quản về an ninh trật tự”, mô hình dân vận khéo khác như “Địa bàn không có người sinh con thứ ba ở xóm Đinh Tiến”, ký cam kết không vi phạm pháp luật giữa các tổ chức đoàn thể và 8 khối dân vận ở 8 xóm… Bên cạnh đó, huy động sự vào cuộc của các tổ chức, đoàn thể, nòng cốt là lực lượng công an xã trong công tác giữ gìn ANTT là một trong những biện pháp hữu hiệu giúp Long Xá ngày càng bình yên”- Phó Bí thư Đảng ủy xã Long Xá nhấn mạnh.