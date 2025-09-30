Nỗ lực khắc phục hậu quả bão tại cảng quốc tế Vissai Nghệ An

Clip: Quang An Cảng biển Quốc tế Vissai Nghệ An là một trong những cảng biển quan trọng của tỉnh, giữ vai trò cửa ngõ giao thương khu vực Bắc Trung Bộ, phục vụ xuất khẩu xi măng và hàng hóa tổng hợp, góp phần thúc đẩy kinh tế biển. Tuy nhiên, sau bão số 10, cảng đã bị thiệt hại nặng. Ảnh: Quang An Theo ghi nhận của phóng viên trong sáng 30/9, tuyến cầu dẫn tại bến số 2 dài khoảng 2Km xuất hiện hàng loạt điểm hư hỏng sau bão, trong đó có hơn 500 mét bị nặng nhất, hoạt động vận tải bị ngưng trệ tạm thời. Ảnh: Quang An Một đoạn cầu dẫn ra khu vực máy cẩu bị bão đánh sập, chia cắt hoàn toàn, việc tiếp hàng bị gián đoạn. Ảnh: Quang An Hệ thống băng chuyền bị phá hỏng. Được biết trước đó, bến số 2 tại cảng đảm nhận xuất khoảng 15.000 tấn hàng mỗi ngày. Ảnh: Quang An Nhiều đoạn băng chuyền không thể trụ được với sức gió lớn và quần thảo liên tục sau bão số 10. Ảnh: Quang An Một số hạng mục kỹ thuật chưa thể khôi phục sau bão. Theo ông Nguyễn Quốc Tài – Giám đốc Cảng Quốc tế Vissai Nghệ An cho biết: Đây là cơn bão có sức tàn phá mạnh nhất sau nhiều năm, dù Cảng đã triển khai các phương án phòng chống từ trước nhưng vẫn bị ảnh hưởng nặng tại bến số 2. Ảnh: Quang An Mặt đường cầu dẫn bị bong tróc, hiện chỉ có xe máy mới lưu thông được qua được khu vực này. Ảnh: Quang An Nhiều đoạn băng chuyền, mái che bị trôi xuống biển. Ảnh: Quang An Theo lãnh đạo Cảng Quốc tế Vissai, việc khắc phục bến số 2 sẽ mất khoảng 6 tháng, tuy nhiên, đơn vị sẽ có các giải pháp để dòng chảy hàng hóa không bị gián đoạn. Ảnh: Quang An Trong điều kiện bến số 2 phải tạm dừng hoạt động, lãnh đạo cảng đã lên phương án chuyển toàn bộ khối lượng hàng hóa sang bến số 1. Điều này đồng nghĩa với việc hệ thống cầu dẫn, băng chuyền, mặt đường, mái che tại bến số 1 phải gánh thêm công suất lớn hơn để đáp ứng yêu cầu khách hàng trong thời gian tới. Ảnh: Quang An
