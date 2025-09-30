Kinh tế

Nỗ lực khắc phục hậu quả bão tại cảng quốc tế Vissai Nghệ An

Hơn 500 mét cầu dẫn, băng chuyền, mái che tại bến số 2, Cảng quốc tế Vissai Nghệ An bị bão số 10 phá hỏng. Hiện, đơn vị đang lên phương án điều chuyển toàn bộ khối lượng sang bến số 1, quyết tâm duy trì chuỗi cung ứng.