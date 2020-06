Nỗ lực, quyết tâm đạt kết quả cao nhất trong phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 23/6, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 để nghe và cho ý kiến các nội dung quan trọng. Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành cấp tỉnh. Phiên họp được tổ chức trực tuyến đến 21 huyện, thành, thị. Ảnh: Phạm Bằng

VỪA CHỐNG DỊCH, VỪA KHÔI PHỤC SẢN XUẤT

Trong 6 tháng đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều hoạt động kinh tế - xã hội bị ngưng trệ, hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề. Cả hệ thống chính trị phải tập trung vừa phòng, chống dịch vừa triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, quyết tâm duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 ước tăng 2,69%, đứng thứ 28 cả nước, thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, toàn tỉnh có 245/411 xã đạt chuẩn NTM, 4 đơn vị cấp huyện hoàn thành mục tiêu xây dựng và đạt chuẩn NTM.

Nghệ An đang nỗ lực phát triển ngành du lịch sau Covid-19. Ảnh tư liệu một góc Thị xã Cửa Lò.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa 6 tháng ước đạt 30.789,12 tỷ đồng, tăng 0,21%. Các hoạt động dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh như: du lịch, nhà hàng, khách sạn. Doanh thu dịch vụ ước đạt 8.381,44 tỷ đồng, bằng 78,81% cùng kỳ năm 2019.

Về thu hút đầu tư, tính đến ngày 16/6/2020, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới cho 33 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 3.157 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tập trung ước 6 tháng đạt tỷ lệ 42,85% kế hoạch. Thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 7.084,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đời sống của một bộ phận người lao động, người dân còn gặp nhiều khó khăn. Tỉnh đã quyết định hỗ trợ cho 637.064 người gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với số tiền hơn 609 tỷ đồng; Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tư, an toàn xã hội được đảm bảo; giáo dục, khoa học công nghệ đạt nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh báo cáo Thông báo kết luận của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 5; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm. Ảnh: Phạm Bằng

Tuy nhiên, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng thấp so với cùng kỳ năm 2019 (cùng kỳ 2019 tăng 8,6%); Thu hút đầu tư giảm so với cùng kỳ năm 2019, một số dự án gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư kéo dài dẫn đến nay vẫn chưa thể triển khai. Hoạt động xuất khẩu lao động giảm, số lượng người lao động bị mất việc, tạm ngừng việc tăng lên đáng kể. Công tác cải cách hành chính vẫn còn một số đơn vị thực hiện chưa tốt…

2 KỊCH BẢN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Hiện nay, Chính phủ dự kiến 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2020. Trong đó, GDP tăng khoảng 4,5%, nỗ lực phấn đấu đạt mức tăng cao hơn. Nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt, thị trường quốc tế phục hồi, phấn đấu đạt mức tăng 5,4%.

Ông Nguyễn Xuân Đức - Quyền Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với Nghệ An, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn; sức tiêu thụ còn yếu; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng... Do vậy, UBND tỉnh dự kiến 2 kịch bản để tập trung chỉ đạo, điều hành:

Kịch bản cao: Dịch Covid-19 được kiểm soát sớm; các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân tiếp tục phát huy hiệu quả; các hoạt động kinh tế, xã hội trở lại bình thường. Dự kiến GRDP năm 2020 tăng khoảng 6,5-7%, thu ngân sách khoảng 14.620 tỷ đồng,... Muốn vậy, trong 6 tháng cuối năm, tốc độ tăng trưởng GRDP phải đạt từ 10,14%, thu ngân sách phải đạt từ 7.535 tỷ đồng,... Kịch bản thấp: Dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát ở trong nước nhưng các nước trên thế giới còn diễn biến phức tạp, khó khăn trong việc giao thương... Dự kiến GRDP năm 2020 tăng 5,5-6,0%, thu ngân sách khoảng 14.060 tỷ đồng,... Muốn vậy, trong 6 tháng cuối năm, tốc độ tăng trưởng GRDP phải đạt từ 8,11%, thu ngân sách phải đạt từ 6.975 tỷ đồng,...