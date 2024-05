Là xã vùng sâu thuộc huyện rẻo cao Tương Dương với 3 dân tộc Thái, Kinh và Khơ Mú cùng sinh sống (trong đó dân tộc Thái chiếm trên 90%), nay Xiêng My đã là một trong những điểm sáng trong công tác phát triển đảng. Qua trao đổi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xiêng My Lộc Thị Vân cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đặt ra chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 kết nạp 40 đảng viên (bình quân mỗi năm kết nạp từ 8-10 đảng viên), nhưng đến thời điểm này đã kết nạp được 42 đảng viên. Riêng năm 2023, Đảng bộ xã kết nạp được 11quần chúng ưu tú vào đảng trên chỉ tiêu huyện giao là 08 đồng chí (đạt 137,5%). Năm 2024, chỉ tiêu huyện giao là 7 đảng viên, dự kiến đến cuối năm Đảng bộ xã Xiêng My kết nạp được 14 đồng chí.