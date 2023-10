Nỗ lực tìm kiếm học sinh mất tích do nước lũ cuốn trôi

(Baonghean.vn) -Ngày 1/10, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Quỳ Hợp đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội… triển khai tìm kiếm học sinh mất tích do nước lũ cuốn trôi.

Trước đó, vào khoảng 1 - 1h30 sáng cùng ngày, 2 em học sinh Trường THPT Quỳ Hợp III là Ngô Quốc C. (SN 2008) trú tại bản Công, xã Châu Hồng và Lương Minh H. (SN 2007) trú tại xóm Hạ Đông, xã Châu Cường, di chuyển bằng xe đạp điện từ thị trấn Quỳ Hợp về bản Mường Ham, xã Châu Cường.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Huy Nhâm

Khi 2 em H. và C. đi đến giữa cầu tràn Mường Ham thì trời mưa to, nước lũ tràn về và chảy xiết nên cả 2 bị trượt ngã khiến cả xe đạp điện cùng 2 em bị nước cuốn trôi. Em Lương Minh H. may mắn đã bơi được vào bờ, còn em Ngô Quốc C. thì bị nước lũ cuốn trôi.

Nhận được tin báo, Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Quỳ Hợp và chính quyền xã Châu Cường đã tổ chức huy động lực lượng xuống hiện trường tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm học sinh mất tích do bị nước cuốn trôi. Ảnh: Huy Nhâm - Trung Hiếu

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa tìm thấy em C. Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã yêu cầu các thành viên trực 24/24 giờ, chỉ đạo huy động các lực lượng dân quân, tự vệ, công an… và nhân dân mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc theo tuyến sông đi qua địa bàn các xã Châu Cường, Châu Quang, Châu Đình, Thọ Hợp, Tam Hợp, Nghĩa Xuân.

Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm học sinh mất tích. Clip: Huy Nhâm- Trọng Hiếu

Đồng thời, tiến hành triển khai các giải pháp, phương án hiệu quả, kịp thời, bằng mọi cách tìm kiếm nạn nhân bị cuốn trôi trong thời gian sớm nhất.