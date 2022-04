Nỗ lực vượt khó ở Nhà máy may An Hưng

Nhà máy may An Hưng ở xã Công Thành (Yên Thành). Ảnh: Văn Trường

Chủ động phòng, chống dịch, đảm bảo sản xuất

Nhà máy may An Hưng ở xã Công Thành (Yên Thành) được thiết kế rộng trên 10 ha với tổng vốn đầu tư xây dựng trên 600 tỷ đồng. Đây là nhà máy may lớn nhất trên địa bàn huyện Yên Thành được đầu tư đồng bộ với quy mô hiện đại; các dây chuyền, thiết bị như máy cắt trải tự động đều được nhập khẩu từ Nhật Bản và Đức. Hiện nay, nhà máy tạo điều kiện làm việc cho trên 10.000 công nhân trên địa bàn huyện Yên Thành và các huyện lân cận.

Những thời điểm tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhà máy đã tăng cường tối đa các giải pháp phòng, chống dịch, bảo vệ an toàn cho công nhân, lao động và ổn định sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, đưa ra các giải pháp, như tạo điều kiện cho các công nhân ở xa nhà được bố trí "3 tại chỗ" tại nhà máy (ăn, ở, làm tại chỗ) tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch, tuyệt đối không tiếp xúc với cộng đồng bên ngoài khu dân cư.

Hàng tuần, nhà máy tổ chức test nhanh, bố trí lực lượng đo thân nhiệt cho công nhân, người lao động vào đầu giờ mỗi buổi làm việc. Hàng ngày, nhà máy bố trí xe ô tô đưa, đón công nhân đi làm việc theo phương châm “1 cung đường 2 điểm đến”, di chuyển bằng ô tô chỉ từ nhà đến công ty để đảm bảo phòng, chống dịch.

Dây chuyền sản xuất tại Nhà máy May An Hưng ở xã Công Thành (Yên Thành). Ảnh: Văn Trường

Trong điều kiện khó khăn, nhờ thực hiện các giải pháp linh hoạt thích ứng, chuyển đổi sản xuất nên doanh nghiệp vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất không đứt gãy dây chuyền và triển khai các kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất trong giai đoạn tới. Sản phẩm may mặc của công ty đa dạng, chủ yếu cho các thương hiệu lớn như Adidas, Victoria's… Các lô hàng đều được xuất sang các nước châu Âu, Mỹ, Canada… Các sản phẩm xuất đi đều đáp ứng các yêu cầu khắt khe về chất lượng tiến độ nên được phía đối tác đánh giá khá cao.

Để chủ động nguồn nguyên liệu, Nhà máy may An Hưng luôn ký kết hợp đồng nguồn hàng trước 3-4 tháng, kiểm tra chặt chẽ chất lượng nguyên phụ liệu. Ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm bằng việc đổi mới quy trình, đạt được những chứng chỉ về quản lý chất lượng.

Quan tâm đời sống công nhân

Nhà máy may An Hưng được xây dựng với dây chuyền khép kín gồm hệ thống nhà xưởng, nhà kho, nhà ăn cho trên 3.000 công nhân, nhà để xe. Cùng với tập trung cho sản xuất, nhà máy luôn chú trọng quan tâm đến người lao động. Tại nơi làm việc đều được bố trí hệ thống làm mát, máy điều hòa nhiệt độ để đảm bảo đời sức khỏe cho người lao động.

Ngoài ra, các chế độ lương, thưởng, phụ cấp, đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân luôn được đảm bảo, công nhân được đào tạo may miễn phí nếu chưa có tay nghề, phụ cấp ăn trưa miễn phí; được hưởng các chế độ khi lên chuyền, phụ cấp chuyên cần 500.000 đồng/tháng; phụ cấp xăng xe 250.000 đồng/tháng, thưởng hàng tháng 300.000 đồng/tháng, thưởng lễ, Tết, tháng 13.

Phục vụ cơm trưa tại Nhà máy. Ảnh: Văn Trường

Thu nhập tương xứng với năng lực trên 6.200.000 đồng/tháng, tiền hỗ trợ tăng ca 500.000 đồng/tháng, được hỗ trợ tiền nuôi con nhỏ, tiền nguyệt san. Đặc biệt, giữ nguyên 100% tiền phụ cấp chuyên cần, xăng xe và xếp loại đối với CBCNV mắc Covid-19 và nghỉ chế độ khi nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Để thuận tiện cho người lao động của nhà máy và người dân trên địa bàn, nhà máy đã xây dựng, chuẩn bị khai trương siêu thị AHG MART.

Điều đáng mừng là mới đây, ngày 8/3/2022, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 39/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho CTCP Tập đoàn An Hưng thực hiện Dự án Nhà máy may An Hưng 2 tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành với diện tích đất thực hiện dự án khoảng 9,88 ha.

Nhà máy may An Hưng ở xã Công Thành (Yên Thành) được đầu tư khang trang, hiện đại. Ảnh: Văn Trường

Dự án có công suất 99 triệu sản phẩm/năm, gồm quần áo phao, áo gió, quần áo thể thao và sơ mi các loại, với tổng vốn đầu tư hơn 700 tỷ đồng. Dự án dự kiến khởi công xây dựng trong quý IV/2022; hoàn thành và đưa nhà máy vào hoạt động trong quý IV/2024.