Nỗ lực vượt qua khó khăn, đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững

Chiều 12/12, trong chương trình làm việc, HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền, Hoàng Viết Đường chủ trì kỳ họp.

Quang cảnh phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh thứ 17, khóa XVII. Ảnh: Nguyên Nguyên

NGHIÊM TÚC TIẾP THU Ý KIẾN CỦA CÁC ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH

Phát biểu tại phiên chất vấn, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh là rất thắng thắn, sâu sắc, toàn diện và có nhiều đề xuất giải pháp để giúp UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức trách, nhiệm vụ của UBND tỉnh, cũng như các sở, ngành trực thuộc.

Bên cạnh đó, những nội dung chất vấn đều là những vấn đề hết sức có tính thời sự, được cử tri và người dân quan tâm. Thể hiện trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu HĐND tỉnh đối với sự phát triển chung của tỉnh.

Đánh giá cao điểm mới trong phiên chất vấn của kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, đồng chí Nguyễn Đức Trung cho rằng, phương pháp chất vấn này sẽ nâng cao trách nhiệm của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương có liên quan trong việc chủ động chuẩn bị nội dung trả lời và đề ra các giải pháp giải quyết, xử lý.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên chất vấn. Ảnh: Thành Cường

Thông qua chất vấn, các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã chỉ ra được những tồn tại trên nhiều lĩnh vực như: vấn đề quy hoạch đất đai, quy hoạch xây dựng, khai thác khoáng sản, quy hoạch đô thị, quản lý đất đai, bồi thường GPMB, quản lý rừng, môi trường, hoàn trả lưới điện, dự án chậm tiến độ, an ninh xã hội, vướng mắc, khó khăn sau sáp nhập xã, xóm, bản…

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, các vấn đề đại biểu HĐND tỉnh nêu đã được các sở, ngành giải trình, đưa ra giải pháp xử lý. Tuy nhiên, có những giải trình chưa đáp ứng được mong muốn, nguyện vọng của các đại biểu HĐND tỉnh, cũng như các cử tri trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, UBND tỉnh nghiêm túc tiếp thu đầy đủ những vấn đề các đại biểu HĐND tỉnh và cử tri nêu, để từ đó tiếp tục đề ra những giải pháp để giải quyết, xử lý trong thời gian tới.

PHẤN ĐẤU ĐẠT MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CAO NHẤT

Báo cáo một số nội dung, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, những kết quả kinh tế - xã hội đạt được trong năm 2020 có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp, giám sát của HĐND tỉnh và sự điều hành của UBND tỉnh và đặc biệt là sự đồng thuận của các cấp, ngành, sự đồng lòng của doanh nghiệp và người dân.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đặt ra mục tiêu phát triển cho 5 năm tới là tăng trưởng từ 9,5-10,5%; đến năm 2025, thu ngân sách của tỉnh đạt 26.000-30.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người là 83 triệu đồng và cho rằng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới là vô cùng thách thức.

Các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 17, khóa XVII. Ảnh: Thành Cường

Ngay từ năm 2021, là năm đầu tiên của nhiệm kỳ, tỉnh sẽ phải đối mặt với những thách thức, khó khăn, đặc biệt là sự ảnh hưởng kéo dài của đại dịch Covid-19 gây ra. Vì thế, theo người đứng đầu UBND tỉnh, việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ ngay từ năm đầu nhiệm kỳ đã gặp khó khăn.

Trên cơ sở tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng, tỉnh đề ra mục tiêu tăng trưởng cho năm 2021 là từ 7,5-8,5%; thu ngân sách năm 2021 là 14.032 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người là 49 triệu đồng. So với mục tiêu của cả nhiệm kỳ thì thấp hơn nhưng UBND tỉnh xác định, đây vẫn là thách thức lớn trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phía trước. Song, UBND tỉnh cam kết, sẽ nỗ lực, quyết tâm để đạt mục tiêu, chỉ tiêu cao nhất trong năm 2021.

7 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM



Ngoài những nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo trình HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm để cố gắng hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2021, cũng như mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2021-2025.

Thứ nhất, ngay sau kỳ họp HĐND tỉnh và ngay trong tháng 12/2020, UBND tỉnh sẽ triển khai giao kế hoạch kinh tế - xã hội, kế hoạch ngân sách của năm 2021 và triển khai ngay các Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua. Trong từng tháng, quý, UBND tỉnh sẽ xây dựng kịch bản điều hành để có cơ sở phấn đấu đạt mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Thứ hai, gắn với thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trên cơ sở Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã được thông qua, UBND tỉnh sẽ thông qua Kế hoạch hành động của UBND tỉnh và sẽ bắt tay thực hiện ngay khi Kế hoạch hành động được ban hành, đây là cơ sở cho cả nhiệm kỳ 2021-2025.

TP. Vinh nhìn từ xa. Ảnh tư liệu Thứ ba, UBND tỉnh sẽ đẩy nhanh công tác quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở để hoạch định sự phát triển của tỉnh trong 10 năm tới và cho chặng đường dài phía trước, phù hợp với thực tế, yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Tỉnh sẽ tập trung thực hiện đúng theo quy hoạch, quản lý chặt chẽ, sẽ đưa ra khỏi quy hoạch những nội dung, dự án mà có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của tỉnh, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Qua đó, đưa tỉnh phát triển bền vững.



Thứ tư, UBND tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn tối đa cho người dân, đảm bảo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Đồng thời, đảm bảo an sinh xã hội cho những đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Thứ năm, UBND tỉnh sẽ cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính để thu hút được nhiều dự án đầu tư, thu hút được các dự án trọng điểm. Quan điểm của UBND tỉnh là đồng hành cùng nhà đầu tư từ khi bắt đầu vào tìm hiểu đến khi dự án đi vào hoạt động. Và các sở, ngành, địa phương phải chủ động, có trách nhiệm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư. Tỉnh sẽ phải chủ động các điều kiện cần thiết về mặt bằng, hạ tầng, nguồn nhân lực.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định, năm 2021 sẽ cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu thu hút được các dự án trọng điểm. Trong ảnh: KCN VSIP. Ảnh tư liệu Thứ sáu, trong giai đoạn tới tỉnh sẽ bố trí nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm, cho những công trình, dự án có tính động lực, có tính kết nối cao để tạo nền tảng tốt phục vụ cho sự phát triển của tỉnh. Trong đó, ưu tiên nguồn lực cho các dự án tuyến đường ven biển, cảng biển, nâng cấp sân bay, các dự án giao thông ở miền núi nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa khu vực miền Đông và miền Tây của tỉnh.



Thứ bảy, tỉnh sẽ quản lý chặt chẽ công tác thu - chi ngân sách, cố gắng cải thiện chất lượng, cơ cấu nguồn thu ngân sách một cách bền vững hơn. Đặc biệt, phấn đấu công tác giải ngân vốn đầu tư công phải đạt 100% theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tin tưởng, với quyết tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp, tỉnh sẽ đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời, trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự hỗ trợ, giám sát của HĐND tỉnh, sự ủng hộ của MTTQ tỉnh, các đoàn thể, sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp vì sự phát triển chung của tỉnh.