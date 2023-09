'Nổ' quen biết rộng, có thể 'chạy' tại ngoại để chiếm đoạt 30.000 USD

Ngày 28/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Xuân Bắc (35 tuổi), trú xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khoảng tháng 7/2021, Bắc nghe tin ông Trần Văn B. ở huyện Quỳ Hợp đang bị tạm giam về hành vi khai thác khoáng sản trái phép, người nhà đang tìm cách xin tại ngoại.

Bị cáo Vũ Xuân Bắc lĩnh án 9 năm tù. Ảnh: Trần Vũ

Do không có nghề nghiệp ổn định, cần tiền tiêu xài cá nhân, nên Bắc nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn mà Bắc nghĩ ra là tự giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ, có khả năng đứng ra lo việc tại ngoại cho ông B. Khi người thân của ông B. liên hệ nhờ xin cho ông này tại ngoại, Bắc cam kết làm được và ra giá 30.000 USD.

Vũ Xuân Bắc liên hệ với một người đàn ông ở Hà Nội nhờ kết nối để gặp một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chạy tại ngoại cho B. Dù vị lãnh đạo Công an tỉnh từ chối và cho biết “Vụ việc đang giao cho công an điều tra xử lý, sẽ xử lý đúng quy định pháp luật” nhưng Bắc vẫn tiếp tục lừa đảo chị Lê Thị O. (vợ ông B.).

Sau đó, Bắc yêu cầu chị O. đưa 20.000 USD để lo việc. Nhận số tiền trên, Bắc đã tiêu xài cá nhân.

Sau đó, Vũ Xuân Bắc đưa ra nhiều lý do như cần biếu “sếp” ở Hà Nội để yêu cầu chị O. đưa thêm tiền. Tin tưởng nên người phụ nữ này đã chuyển thêm cho Bắc 10.000 USD.

Đến cuối tháng 8/2021, chờ mãi không thấy Bắc liên hệ với “sếp” để xin tại ngoại cho chồng nên chị O. tự đi tìm hiểu thì phát hiện mình đã bị lừa. Gia đình chị O. đã liên hệ với Bắc, yêu cầu trả tiền nhưng đối tượng này tìm cách trốn tránh.

Ngày 20/4/2023, chị O. làm đơn tố giác tội phạm đến cơ quan công an. Cơ quan điều tra xác định, Bắc đã chiếm đoạt của bị hại gần 700 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai đã dùng số tiền lừa đảo, chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân. Sau khi vụ việc vỡ lỡ, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường toàn bộ tiền cho bị hại.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Xuân Bắc 9 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".