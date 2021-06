'Nổ' quen biết với Giám đốc Công an tỉnh để lừa chạy án

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt quả tang một đối tượng nữ nhận tiền để “chạy án”.



Vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 24/6/2021, tại một quán cà phê tại hẻm 338 Trường Chinh (phường Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai).

Tại đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt quả tang đối với Nguyễn Thị Thảo (SN 1989, trú tổ 1, phường Chi Lăng, TP Pleiku) khi đối tượng đang nhận số tiền 115 triệu đồng tiền “chạy án”.

Trước đó, từ ngày 10/6/2021, đơn vị này tiếp nhận đơn của 4 công dân tố giác Nguyễn Thị Thảo. Theo trình bày trong đơn, Thảo thường khoe khoang quen biết với Giám đốc Công an tỉnh, Viện trưởng Viện KSND tỉnh, Chánh án TAND tỉnh và lãnh đạo Bộ Công an, Viện KSND tối cao… có thể lo “chạy án” cho các bị can đang bị cơ quan điều tra khởi tố.

Thảo khoe mình có thể giúp người nhà các bị can giảm nhẹ hình phạt tử hình, phạt tù thành án treo hoặc trắng án, mục đích để nhận tiền của người nhà các bị can rồi chiếm đoạt.

Đối tượng Nguyễn Thị Thảo bị bắt quả tang cùng số tiền lừa đảo “chạy án”. Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố giác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vào cuộc xác minh, điều tra và đã bắt giữ đối tượng trên.



Tại cơ quan Công an, bước đầu, Thảo thừa nhận đưa ra thông tin không có thật để lừa đảo một phụ nữ ở huyện La Grai nhằm chiếm đoạt số tiền tổng cộng là 230 triệu đồng của nạn nhân.

Được biết, Thảo có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, năm 2018 bị Tòa án nhân dân TP. Pleiku xử phạt 33 tháng tù giam, vừa ra tù lại tiếp tục phạm tội.