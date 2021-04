Nợ thuế của Nghệ An so với cùng kỳ giảm 507 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Báo cáo của Cục Thuế Nghệ An cho biết tính đến 31/3/2021, nợ thuế của Nghệ An còn 928 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ năm trước 507 tỷ (năm 2020 là 1.435 tỷ đồng).