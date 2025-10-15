Quốc tế Nobel Kinh tế 2025: Lời cảnh tỉnh cho chủ nghĩa bảo hộ và kỷ nguyên AI Giải thưởng vinh danh lý thuyết “phá hủy sáng tạo” nhưng cũng gửi đi thông điệp mạnh mẽ về những rủi ro của phi toàn cầu hóa và các thách thức mà trí tuệ nhân tạo đặt ra cho thị trường lao động toàn cầu.

Nền tảng của sự thịnh vượng hiện đại

Các thành viên Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố những người đoạt giải Nobel kinh tế, trong đó có ông Peter Howitt (bên phải). Ảnh: TT

Giải thưởng Nobel Kinh tế năm 2025 đã gọi tên 3 nhà kinh tế học: Joel Mokyr, Philippe Aghion và Peter Howitt, vinh danh những công trình đột phá giúp giải mã mối liên hệ sâu sắc giữa đổi mới công nghệ, “sự phá hủy sáng tạo” và tăng trưởng kinh tế bền vững. Giải thưởng năm nay mang thông điệp mạnh mẽ và có tính thời sự cao trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều thách thức từ chủ nghĩa bảo hộ, cạnh tranh địa chính trị và những bước nhảy vọt của công nghệ.

Ngày 13/10 (theo giờ Stockholm), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố Giải thưởng của Ngân hàng Trung ương Thụy Điển về Khoa học Kinh tế để tưởng nhớ Alfred Nobel, hay còn gọi là Nobel Kinh tế, đã thuộc về 3 nhà nghiên cứu uy tín: Joel Mokyr (người Mỹ gốc Hà Lan, 79 tuổi, giáo sư tại Đại học Northwestern, Mỹ), Philippe Aghion (người Pháp, 69 tuổi, giáo sư tại Trường Kinh tế London và College de France), và Peter Howitt (người Canada, 79 tuổi, giáo sư tại Đại học Brown, Mỹ).

Trong tuyên bố của mình, ủy ban giải thưởng nhấn mạnh rằng công trình của bộ ba học giả đã "giải thích về tăng trưởng kinh tế dựa trên đổi mới". Họ đã dạy cho chúng ta rằng không thể xem tăng trưởng bền vững là điều hiển nhiên. "Sự trì trệ kinh tế, chứ không phải tăng trưởng, mới là quy chuẩn trong phần lớn lịch sử nhân loại. Công trình của họ cho thấy chúng ta phải nhận thức và chống lại các mối đe dọa đối với tăng trưởng liên tục", Viện Hàn lâm khẳng định.

Cụ thể, Giáo sư Joel Mokyr được ghi nhận vì đã chứng minh rằng để các phát minh kế tiếp nhau trong một quy trình tự tái tạo, chúng ta không chỉ cần biết một thứ gì đó hoạt động hiệu quả, mà còn phải có lời giải thích khoa học về lý do tại sao. Trong khi đó, hai giáo sư Aghion và Howitt đã góp phần làm sáng tỏ và lượng hóa một cách hiệu quả hơn khái niệm then chốt trong kinh tế học: “Sự phá hủy sáng tạo”. Khái niệm này, lần đầu được nhà kinh tế học Joseph Schumpeter nêu ra năm 1942, mô tả quá trình trong đó những phát minh mới mang lại lợi ích sẽ thay thế, và do đó phá hủy các công nghệ và doanh nghiệp cũ. Aghion và Howitt đã xây dựng các mô hình lý thuyết và phân tích thực nghiệm để chỉ ra cách quá trình này thúc đẩy năng suất, tạo ra sản phẩm mới, cải thiện chất lượng sống và nâng cao mức sống trên toàn cầu. Công trình của họ đã định hình lại cách các nhà kinh tế, nhà hoạch định chính sách và nhà nghiên cứu tiếp cận các cơ chế đằng sau tiến bộ công nghệ và sự thịnh vượng.

Thông điệp từ các tân chủ nhân Nobel

Các nhà khoa học đoạt giải được ghi nhận vì đã làm sáng tỏ hơn khái niệm kinh tế về "sự phá hủy sáng tạo". Ảnh minh hoạ: Reuters

Ngoài giá trị học thuật, những phát biểu của các tân chủ nhân giải Nobel ngay sau khi nhận giải đã trực tiếp đề cập đến những vấn đề nóng của kinh tế thế giới, mang đến góc nhìn sâu sắc từ các bộ óc hàng đầu. Cả ba nhà kinh tế đều bày tỏ lo ngại về xu hướng chống toàn cầu hóa và các rào cản thương mại hiện nay. Giáo sư Howitt thẳng thắn chỉ trích các chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump. "Rất rõ ràng rằng những chính sách này sẽ làm nản lòng sự đổi mới bằng cách giảm đi cái mà chúng tôi gọi là hiệu ứng quy mô", ông nói với Reuters. "Bắt đầu một cuộc chiến thuế quan chỉ làm giảm quy mô thị trường cho tất cả mọi người".

Đồng quan điểm, Giáo sư Aghion nhận định rằng phi toàn cầu hóa và các rào cản thuế quan là "những trở ngại cho tăng trưởng". Ông giải thích, thị trường càng lớn, càng có nhiều cơ hội để trao đổi ý tưởng, chuyển giao công nghệ và cạnh tranh lành mạnh. "Bất cứ điều gì cản trở sự cởi mở đều là trở ngại cho tăng trưởng. Vì vậy, tôi thấy những đám mây đen đang tích tụ, thúc đẩy các rào cản thương mại và sự mở cửa", ông nói.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là lời kêu gọi của Giáo sư Aghion đối với châu Âu. Ông cho rằng châu Âu cần học hỏi từ Mỹ và Trung Quốc, những quốc gia đã tìm ra cách dung hòa giữa cạnh tranh và chính sách công nghiệp chiến lược. "Ở châu Âu, nhân danh chính sách cạnh tranh, chúng tôi đã trở nên rất bài xích bất kỳ hình thức chính sách công nghiệp nào. Tôi nghĩ chúng ta cần phải thay đổi điều đó và tìm cách dung hòa chính sách công nghiệp trong các lĩnh vực như quốc phòng, khí hậu, AI, công nghệ sinh học", ông nói.

Đáng chú ý, chính các tân chủ nhân giải Nobel lại có những góc nhìn đa chiều về tác động của công nghệ đột phá nhất hiện nay: trí tuệ nhân tạo (AI). Giáo sư Peter Howitt cảnh báo, dù AI mang lại "những tiềm năng đáng kinh ngạc", nó cũng có "khả năng phi thường trong việc phá hủy việc làm hoặc thay thế lao động tay nghề cao". Vì vậy, ông nhấn mạnh công nghệ này cần phải được điều tiết, vì các động lực tư nhân trong một thị trường không được kiểm soát sẽ không thể giải quyết xung đột này theo cách tốt nhất cho xã hội.

Ở chiều ngược lại, Giáo sư Joel Mokyr lại có cái nhìn lạc quan hơn. Ông cho rằng: "Máy móc không thay thế chúng ta. Chúng đưa chúng ta đến những công việc thú vị và thách thức hơn". Theo ông, mối lo lớn nhất cho thị trường lao động tương lai không phải là "thất nghiệp công nghệ" mà là tình trạng thiếu hụt lao động khi dân số già đi. Cuộc đối thoại quan điểm ngay giữa các nhà khoa học đoạt giải đã cho thấy tính hai mặt phức tạp của "sự phá hủy sáng tạo" trong kỷ nguyên AI, đặt ra bài toán lớn cho các nhà hoạch định chính sách toàn cầu.

Tựu trung, trong một thế giới đầy biến động, nơi tăng trưởng kinh tế bị thách thức bởi biến đổi khí hậu, căng thẳng địa chính trị và sự bất bình đẳng, công trình của Mokyr, Aghion và Howitt mang đến một lời nhắc nhở sâu sắc: sự thịnh vượng không tự nhiên mà có. Nó được thúc đẩy bởi một quá trình năng động, không ngừng nghỉ của đổi mới, sáng tạo và cả sự chấp nhận "phá hủy" những cái cũ để dọn đường cho cái mới tốt hơn. Chính sách công và môi trường vĩ mô có vai trò quyết định trong việc nuôi dưỡng hoặc kìm hãm quá trình sống còn này. Đó chính là thông điệp cốt lõi và giá trị trường tồn của giải Nobel Kinh tế 2025.