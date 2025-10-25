Noble FoKus Rex5: Âm thanh 5 driver liệu có đáng giá 449 USD? Với 5 màng loa trong mỗi bên tai, Noble FoKus Rex5 mang lại chất âm chi tiết hiếm có. Tuy nhiên, mức giá gần 11.5 triệu đồng đòi hỏi người dùng phải đánh đổi nhiều tính năng quan trọng.

Bí mật đằng sau chất âm vượt trội: Cấu trúc 5 màng loa

Ở phân khúc giá 449 USD, Noble FoKus Rex5 không chỉ là một cặp tai nghe không dây cao cấp thông thường. Điểm khác biệt cốt lõi nằm ở cấu trúc âm thanh phức tạp bên trong: mỗi bên tai nghe được trang bị tới năm màng loa (driver). Cấu hình này bao gồm một màng loa dynamic 10mm, một màng loa planar 6mm và ba màng loa balanced armature (BA). Bằng cách kết hợp các loại màng loa khác nhau, Noble Audio tận dụng chuyên môn từ lĩnh vực tai nghe kiểm âm (IEM) để tạo ra một dải âm thanh toàn diện, từ âm trầm sâu lắng đến âm cao trong trẻo.

Thiết kế của Noble FoKus Rex5 mang đậm phong cách của tai nghe kiểm âm chuyên nghiệp.

Trải nghiệm âm thanh: Sân khấu rộng mở và chi tiết đáng kinh ngạc

Hệ thống 5 màng loa mang lại một chất lượng âm thanh vượt trội. Âm trường của FoKus Rex5 rộng và có chiều sâu, tạo cảm giác như đang ở giữa một phòng thu hoặc một buổi biểu diễn trực tiếp. Sự tách bạch giữa các nhạc cụ là cực kỳ rõ ràng, cho phép người nghe nhận ra vị trí của từng nhạc cụ trong bản phối, một điều mà nhiều tai nghe khác khó có thể tái tạo.

Các chi tiết nhỏ trong giọng hát, tiếng guitar hay bộ gõ đều được thể hiện một cách tinh tế. Dải tần đáp ứng của tai nghe được mở rộng từ 20Hz đến 40kHz, vượt qua tiêu chuẩn 20Hz-20kHz thông thường. Để đảm bảo chất lượng truyền tải, FoKus Rex5 hỗ trợ các codec âm thanh chất lượng cao như aptX Adaptive và LDAC của Sony, bên cạnh SBC và AAC tiêu chuẩn.

Hộp sạc cung cấp thêm 35-40 giờ sử dụng, một con số ấn tượng so với các đối thủ.

Thiết kế và cảm giác đeo: Thừa hưởng từ tai nghe kiểm âm

FoKus Rex5 có thiết kế bên ngoài tương tự như một bộ tai nghe kiểm âm (IEM) chuyên nghiệp, với vỏ ngoài bằng acrylic có vân đá và khung hình tam giác bo tròn. Thiết kế này không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn giúp tai nghe nằm gọn và chắc chắn trong tai. Trọng lượng được phân bổ đều, mang lại cảm giác đeo thoải mái ngay cả khi sử dụng trong nhiều giờ liên tục. Noble cũng cung cấp tới chín bộ nút tai với ba hình dạng khác nhau, bao gồm cả mút bọt biển, giúp người dùng dễ dàng tìm được kích cỡ phù hợp nhất.

Phần mềm và các tính năng thông minh

Mọi tùy chỉnh của FoKus Rex5 được quản lý thông qua ứng dụng Noble FoKus. Ứng dụng cho phép người dùng truy cập EQ 10 dải tần, điều khiển cảm ứng và các chế độ chống ồn. Một tính năng nổi bật là Personal EQ, sử dụng công nghệ của Audiodo để tạo ra một hồ sơ âm thanh cá nhân hóa dựa trên khả năng nghe của người dùng. Hồ sơ này được lưu trực tiếp trên chip Qualcomm QCC3091 của tai nghe, do đó các cài đặt âm thanh sẽ được áp dụng trên mọi thiết bị kết nối.

Tai nghe cũng được trang bị Bluetooth đa điểm, cho phép chuyển đổi liền mạch giữa hai thiết bị. Tuy nhiên, một thiếu sót đáng chú ý là tính năng tự động tạm dừng nhạc khi tháo tai nghe do không có cảm biến tiệm cận.

Vỏ acrylic với vân đá tạo nên vẻ ngoài độc đáo cho sản phẩm.

Những điểm trừ đáng cân nhắc ở mức giá cao

Dù có chất âm xuất sắc, FoKus Rex5 vẫn tồn tại những nhược điểm đáng kể. Hiệu suất chống ồn chủ động (ANC) chỉ ở mức trung bình, có khả năng làm giảm các tiếng ồn tần số thấp như tiếng quạt nhưng không hiệu quả với giọng nói hay các âm thanh phức tạp khác. Chất lượng cuộc gọi cũng không phải là điểm mạnh, âm thanh thu được chỉ ở mức đủ dùng và không có chế độ xuyên âm khi đàm thoại, khiến người nói có cảm giác như đang la hét.

Về thời lượng pin, Noble công bố 5 giờ sử dụng khi bật ANC và 7 giờ khi tắt, đây là những con số tiêu chuẩn. Hộp sạc cung cấp thêm 35-40 giờ sử dụng, một ưu điểm lớn so với các đối thủ. Tính năng sạc nhanh 15 phút cho 2 giờ nghe nhạc cũng là một điểm cộng.

Bảng thông số kỹ thuật Noble FoKus Rex5

Thông số Chi tiết Cấu trúc màng loa 1 Dynamic 10mm, 1 Planar 6mm, 3 Balanced Armature Dải tần đáp ứng 20Hz - 40kHz Chip xử lý Qualcomm QCC3091 Codec hỗ trợ SBC, AAC, aptX Adaptive, LDAC Chống ồn chủ động (ANC) Có (hiệu suất trung bình) Thời lượng pin (tai nghe) 5 giờ (bật ANC), 7 giờ (tắt ANC) Tổng thời lượng pin (với hộp sạc) Lên đến 40 giờ Kết nối Bluetooth đa điểm Tính năng đặc biệt Personal EQ (Audiodo), EQ 10 dải tần

Kết luận: Dành cho ai và có lựa chọn nào khác?

Noble FoKus Rex5 là một sản phẩm dành riêng cho những người đam mê âm thanh (audiophile), những người ưu tiên chất lượng âm thanh nguyên bản và chi tiết lên trên tất cả các tính năng khác. Nếu bạn tìm kiếm một trải nghiệm nghe nhạc đắm chìm và sẵn sàng bỏ qua những điểm yếu về chống ồn và chất lượng cuộc gọi, đây là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Với mức giá 449 USD, FoKus Rex5 là một khoản đầu tư đáng kể cho chất lượng âm thanh.

Tuy nhiên, với mức giá 449 USD, người dùng có nhiều lựa chọn khác cung cấp một gói tính năng toàn diện hơn, dù chất âm có thể không đạt đến trình độ của Rex5. Các đối thủ từ Sony, Bose hay Sennheiser mang lại khả năng chống ồn và chất lượng đàm thoại vượt trội hơn trong một mức giá cạnh tranh hơn.