Pháp luật Nỗi ân hận của người cháu “lỡ tay” đoạt mạng chú họ Sau một hồi “chén anh, chén chú” trong đêm rằm, Nguyễn Văn Chinh ngà ngà say và xảy ra mâu thuẫn với vợ. Thấy ồn ào, người chú họ đến can ngăn thì bị Chinh đoạt mạng bằng một cầm dao đâm một nhát vào bụng tử vong…

Án mạng trong đêm rằm

Phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Chinh (SN 1984, trú xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An) về tội “Giết người” vừa diễn ra giữa tháng 7/2024 có khá đông người đến dự. Họ chủ yếu là anh em, họ hàng với nhau, dù đông người nhưng vẫn giữ được không khí im lặng, trật tự. Bị cáo trong vụ án này là tộc trưởng còn nạn nhân chính là ông Nguyễn Văn H. (1959, chú họ của bị cáo).

Nội dung vụ án thể hiện, ngày 24/2, trong khuôn viên nhà của Nguyễn Văn Chinh tổ chức lễ cúng rằm tháng giêng. Sau chầu nhậu tàn canh, ai cũng ngà ngà say, riêng Nguyễn Văn Chinh thì đi không còn vững. Khi tiệc gần tàn, một số người ra về, vợ Chinh đang dọn dẹp, đưa bát ra giếng rửa. Lúc này, phía trong sân, Chinh và một số người trong đó có ông Nguyễn Văn H. vẫn ngồi uống rượu. Đến 0 giờ 15 phút ngày 25/2, Chinh ra khu vực giếng đi vệ sinh. Do uống nhiều, Chinh bước đi liểng xiểng nên bị trượt chân ngã. Thấy vậy, vợ Chinh rửa bát gần đó nhiếc móc chồng. Sau đó giữa hai vợ chồng xảy ra cãi cọ.

Nghe to tiếng ở khu vực giếng, một người trong họ vội chạy ra can ngăn, kéo Chinh vào nhưng không được. Thế nhưng thay vì nghe lời thì Chinh vớ con dao nhọn vừa rửa xong để trong rổ đựng bát đũa lên dọa chém người này nhưng người này sợ quá bỏ chạy nên không trúng.

Bị cáo Nguyễn Văn Chinh gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại. Ảnh: Nguyễn Dương

Tưởng chừng như sự việc sẽ vãn hồi nhưng khi nghe tiếng ồn ào, ông Nguyễn Văn H. cũng chạy ra can ngăn. Chinh khua tay nói chú vào uống rượu tiếp đi còn mọi chuyện để anh em giải quyết. Với tư cách là người cha, người chú, ông H. nói với Chinh “mi không nghe lời chú thì đừng trách, chú đập cho đó”. Vừa dứt lời, ông H. dùng tay đấm một cái vào đầu Chinh như để nhắc nhở cháu. Giữa hai bên dẫn đến giằng co nhau. Do Chinh đang cầm sẵn dao trên tay nên đã đâm một nhát trúng vào bụng chú họ. Nạn nhân lùi vài bước rồi ngã gục xuống đất.

Ngay sau đó, một số người có mặt đã đưa ông H. đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên ông H. đã tử vong. Nguyên nhân chết được xác định là suy tuần hoàn cấp do vết thương thấu bụng làm đứt tĩnh mạch trực tràng, thủng ruột non…

Sau khi dùng dao đâm chú họ, Chinh được mọi người đưa vào nhà nằm nghỉ. Sáng 25/2, sau khi tỉnh rượu, Nguyễn Văn Chinh đến bệnh viện thăm nạn nhân. Khi biết nạn nhân đang nguy kịch, Chinh về Công an xã Võ Liệt đầu thú và giao nộp con dao gây án.

Ân hận muộn màng

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Văn Chinh thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Vừa trả lời câu hỏi của vị chủ tọa, bị cáo vừa cúi đầu thể hiện thái độ ăn năn. Bị cáo thừa nhận, do hôm xảy ra vụ việc uống quá nhiều rượu nên không làm chủ được bản thân và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, mọi hành vi của mình, bị cáo cũng không nhớ một cách cụ thể bởi theo lý giải “bị cáo say nên không nhớ rõ”.

Cũng theo bị cáo Chinh, từ trước đến nay, giữa hai chú cháu không hề xảy ra mâu thuẫn gì với nhau, mọi việc xảy ra là do bộc phát. Ngoài ra, con dao nhọn là bị cáo vơ vội trong rổ đựng bát đũa tại khu vực giếng nơi vợ đang dọn rửa chứ không hề có sự chuẩn bị từ trước.

Cũng bởi giữa bị cáo và bị hại có mối quan hệ thân thiết nên từ khi xảy ra vụ việc, phía gia đình bị hại cũng không hề có sự đòi hỏi gì về vật chất. Thậm chí, khi Nguyễn Văn Chinh tác động vợ đưa số tiền 20 triệu đồng sang nhà bị hại nói chuyện thì gia đình nạn nhân cũng không chịu nhận. Theo vị đại diện viện kiểm sát, khi được các điều tra viên thuyết phục thì gia đình nạn nhân H. mới chịu nhận số tiền trên.

Tại phiên tòa, đại diện gia đình bị hại cũng không yêu cầu bồi thường một con số nào cụ thể mà chỉ yêu cầu xét xử theo quy định của pháp luật và bồi thường tùy theo mức độ trách nhiệm của gia đình bị cáo.

Người đại diện hợp pháp của bị hại đã có đơn xin xem xét giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo. Đồng thời, tại phiên tòa, phía gia đình bị hại cũng đã xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo sớm trở về với gia đình.

Bị cáo Nguyễn Văn Chinh khai nhận tại tòa. Ảnh: Nguyễn Dương

Khi được phép nói lời xin lỗi, Nguyễn Văn Chinh quay sang phía gia đình người bị hại, nơi vợ, con của nạn nhân đang ngồi. “Từ trước đến nay, con và chú cũng chưa hề có mâu thuẫn gì. Con không hề có ý định làm hại chú nhưng vì hôm đó quá chén nên xảy ra cơ sự. Con xin lỗi mự, xin lỗi các em cùng toàn thể gia đình và mong mọi người tha thứ cho lỗi lầm của con” – bị cáo Chinh chắp tay nói. Dù lời xin lỗi muộn màng nhưng những lời từ gan ruột người cháu đã phần nào xoa dịu nỗi đau từ phía gia đình bị hại.

Tại phiên tòa, bị cáo Chinh xin tòa xem xét tình tiết, giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm được trở về với gia đình, cùng vợ nuôi nấng các con. Chinh cũng hứa sẽ bồi thường số tiền 100 triệu đồng theo thỏa thuận giữa hai bên.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm tính mạng con người nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Bị cáo có nhân thân tốt, sau khi xảy ra vụ việc đã chủ động đầu thú, thành khẩn khai báo, đồng thời đã tác động gia đình khắc phục hậu quả. Mặc dù đại diện gia đình bị hại không đòi hỏi gì thêm nhưng về lương tâm, trách nhiệm, bị cáo tác động gia đình khắc phục hậu quả. Trong vụ án này, bị hại cũng có một phần lỗi.

Cân nhắc toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chinh 16 năm tù về tội Giết người. Về dân sự, buộc bị cáo bồi thường số tiền còn lại cho gia đình bị hại.

Phiên tòa kết thúc, Nguyễn Văn Chinh đã phải trả giá về hành vi của mình. Tuy nhiên, đây cũng là bài học đắt giá cho bị cáo khi sử dụng rượu bia quá nhiều và không thể kiểm soát được hành vi. Để rồi khi xót xa, ân hận cũng đã quá muộn màng…