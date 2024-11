Quốc tế Nội các Israel chấp thuận kế hoạch ngừng bắn tại Liban do Mỹ đề xuất Thủ tướng Israel Benjamin Netanyuahu đã khen ngợi sự đóng góp của Washington vào tiến trình hòa bình này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyuahu.



Theo TASS đưa tin ngày 27/11, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyuahu thông báo rằng Israel đã chính thức chấp thuận kế hoạch ngừng bắn tại Liban do Mỹ đề xuất.

"Tối nay, nội các chiến tranh đã chấp thuận đề xuất của Mỹ về lệnh ngừng bắn tại Liban. Quyết định này được 10 bộ trưởng ủng hộ; 1 người phản đối", văn phòng thủ tướng Israel cho biết.

Ông khen ngợi sự đóng góp của Washington vào tiến trình hòa bình, đồng thời nói thêm rằng Israel "duy trì quyền đáp trả mọi mối đe dọa an ninh".

Theo tờ The Times of Israel, người duy nhất bỏ phiếu chống là Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir. Vị bộ trưởng này, cũng là lãnh đạo của đảng cực hữu Otzma Yehudit, trước đó đã chỉ trích lệnh ngừng bắn với Liban, gọi đó là một "sai lầm lịch sử".

Vào đêm 26/11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố trong một bài phát biểu đặc biệt phát sóng trên truyền hình rằng ông sẽ đệ trình một kế hoạch ngừng bắn ở Liban lên nội các chiến tranh.

Ông Netanyahu bày tỏ sự tin tưởng rằng chiến dịch quân sự chống lại Hezbollah đã khiến nhóm này tụt hậu hàng thập kỷ về năng lực quân sự. Thủ tướng cho biết lực lượng Israel đã hạ sát Tổng Thư ký Hezbollah Hassan Nasrullah, một số thủ lĩnh khác, phá hủy hầu hết vũ khí, hàng nghìn chiến binh và cơ sở hạ tầng quan trọng của họ.

Theo ông Netanyahu, Israel sẽ "tôn trọng nghiêm ngặt thỏa thuận và phản ứng gay gắt với bất kỳ hành vi vi phạm nào". Ông cho biết lệnh ngừng bắn sẽ tạo cơ hội cho Israel tập trung vào mối đe dọa từ Iran, tái trang bị vũ khí và xây dựng lại quân đội, đồng thời cô lập các lực lượng Hamas còn lại ở Gaza.