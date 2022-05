Nơi ươm mầm tài năng bóng đá xứ Nghệ

Trận đấu giữa hai đội TN Quế Phong và TN Quỳnh Lưu tại Giải Bóng đá TNNĐ Cúp Báo Nghệ An năm 2019. Ảnh: Đức Anh

P.V: Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đóng vai trò như thế nào trong công tác tuyển sinh của CLB?

Ông Nguyễn Đình Nghĩa: Hiện tại SLNA đã xây dựng được 25 lớp đào tạo bóng đá ở khắp 21 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh, với chức năng tìm kiếm, thuyết phục, kiểm tra, đào tạo các cầu thủ nhí cho CLB. Qua quá trình tập luyện ở các đơn vị vệ tinh, các cầu thủ nhí sẽ được kiểm tra về chuyên môn, tư duy chơi bóng ở trụ sở chính của CLB SLNA. Nếu vượt qua được buổi kiểm duyệt cuối cùng này, các VĐV sẽ được ký hợp đồng chính thức với đội bóng xứ Nghệ.

Từ 2 năm nay, CLB có sự thay đổi để phù hợp với quy định, cũng như lịch tổ chức các giải đấu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Theo đó, từ năm 2021, SLNA đã mở thêm lớp U9. Đây là lứa tuổi sẽ tham gia Giải U9 toàn quốc, theo hệ thống thi đấu bóng đá trẻ của VFF. Vì vậy, chúng tôi đã mở rộng độ tuổi xét tuyển, lựa chọn các em có năng khiếu từ 8 tuổi trở lên. Các cháu sẽ được ăn, ở, tập luyện tại CLB như các lớp khác ở trong Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ SLNA.

Trong những năm qua, Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đã giúp CLB SLNA, cũng như các trung tâm đào tạo trẻ khắp cả nước khác có thêm kênh để lựa chọn VĐV có năng khiếu thực sự. Để chuẩn bị cho giải đấu này, ở các địa phương đã có sự chuẩn bị khá nghiêm túc. Các HLV ở đó đã rất chịu khó về các cơ sở lựa chọn ra những cầu thủ nhí nổi bật nhất, đưa về tập luyện, nhằm tạo ra một đội bóng có chất lượng để tham dự giải. Quá trình diễn ra các trận đấu của giải giúp các tuyển trạch viên nhận biết được rõ ràng nhất khả năng của các cháu. Từ đó, chúng tôi sẽ thu hút các cháu về tham gia các lớp đào tạo tại trung tâm.

Ông Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thể thao SLNA, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ SLNA chứng kiến một buổi tập của đội U17 SLNA trước khi đội tham dự vòng loại U17 Quốc gia năm 2022. Ảnh: Đức Anh

P.V: Dựa trên những tiêu chí như thế nào để một cầu thủ sẽ được các tuyển trạch viên để ý?

Ông Nguyễn Đình Nghĩa: Chúng tôi dựa vào các tiêu chí như thể hình, tố chất và đặc biệt là tư duy chơi bóng của các cháu để tuyển sinh. Ví như, một cầu thủ nhí khi có bóng sẽ có 3, 4 phương án để thực hiện đường chuyền; chúng tôi sẽ theo dõi cầu thủ ấy chọn điểm nào để đưa bóng cho đồng đội. Dù có thể đường chuyền đó không đến được với đồng đội, nhưng qua đó các tuyển trạch viên sẽ nhìn thấy được tố chất, tư duy chơi bóng của cầu thủ ấy. Chúng tôi cũng mong muốn các cầu thủ nhí đến với giải đấu này sẽ thi đấu thật hồn nhiên, hãy thể hiện hết những tài năng mình có, cống hiến những trận đấu đẹp mắt. Đó là tiêu chí hàng đầu mà BTC muốn hướng đến.

P.V: Ông đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đối với sự phát triển của bóng đá tỉnh nhà nói chung và thể thao Nghệ An nói riêng?

Ông Nguyễn Đình Nghĩa: Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An là một giải đấu có bề dày truyền thống, nằm trong hệ thống giải đấu chính thức của ngành Thể thao Nghệ An. Những năm qua, giải đã được tổ chức rất bài bản, quy mô, có tính chuyên nghiệp cao và ảnh hưởng lớn đến sự phát triển môn bóng đá tại các địa phương. Thông qua giải đấu đã tạo nên nguồn lực lớn để các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ trên khắp cả nước tuyển chọn được các VĐV có năng khiếu nổi trội. Mặt khác, giải còn là sân chơi bổ ích cho các cháu nhỏ trong dịp hè về. Để các cháu được giao lưu,học hỏi với các bè bạn cùng lứa tuổi. Ngoài ra, giải đấu còn là nơi giáo dục cho các cháu về những đức tính cao đẹp mà môn thể thao vua mang lại, giúp các cháu có thêm những hiểu biết về môi trường mới từ đó, phát triển toàn diện các kỹ năng của lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng.

Từng chứng kiến nhiều giải đấu do các tỉnh, thành trên cả nước tổ chức, tôi mạnh dạn cho rằng Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An là giải đấu có chất lượng nhất, dựa trên sự so sánh về nhiều mặt từ công tác tổ chức, điều lệ giải, sức thu hút… Vì thế, duy trì giải đấu là việc làm hết sức cần thiết cho sự phát triển của bóng đá tỉnh nhà.

Tiêu chí đầu tiên để các Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ lựa chon VĐV đó chính là tư duy chơi bóng của các cháu. Ảnh tư liệu

P.V: Hai năm giải đấu bị gián đoạn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh đã ảnh hưởng như thế nào đến các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ?

Ông Nguyễn Đình Nghĩa: Dịch bệnh diễn ra đã làm đình trệ tất cả các hoạt động thể thao nói chung, nhưng riêng với bóng đá thì nó còn ảnh hưởng nặng nề hơn. Các cầu thủ nhí mất một khoảng thời gian dài không được tiếp xúc với trái bóng, đã làm hạn chế sự phát triển tài năng. Điều này đã làm ảnh hưởng nhiều đến quá trình hình thành nên những nhân tài cho bóng đá tỉnh nhà.

Giải đấu không được tổ chức cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến công tác tuyển sinh của các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, đặc biệt là Câu lạc bộ SLNA. Bởi qua giải đấu chúng tôi mới có được cái nhìn cận cảnh, thực chất hơn những VĐV thực sự nổi trội để mang về đào tạo thành cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi rất mừng là giải đấu đã quay trở lại, tạo cơ hội lớn cho các cháu muốn đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp, và cũng rất thuận lợi để các nhà tuyển trạch tìm ra những cầu thủ phù hợp cho đội bóng của mình.

P.V: Theo ông, những điều kiện nào để một đội bóng tạo được thành tích tốt ở giải đấu năm nay?

Ông Nguyễn Đình Nghĩa: Theo tôi, để một đội bóng tạo được dấu ấn trong mùa giải này, thì họ cần phải vào cuộc một cách nghiêm túc, phải có phương án cụ thể để tìm được nhân tài, những em có năng khiếu thật sự cho đội bóng của mình. Bước thứ hai, là cần phải có được lịch tập luyện, giáo án đủ tốt để nâng cao khả năng chơi bóng của các cầu thủ nhí. Mặt khác, phải căn được điểm rơi phong độ của các cháu để có phương pháp huấn luyện đúng đắn. Và cuối cùng là phải tham gia giải đấu với tinh thần thoải mái, cống hiến hết mình.

P.V: Để giải đấu được thành công trọn vẹn, mang đến sân chơi bổ ích cho các cháu, ông có những góp ý như thế nào?

Ông Nguyễn Đình Nghĩa: Phải nói rằng, Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An là giải đấu có truyền thống; việc triển khai đã được đúc rút kinh nghiệm qua nhiều năm. Vì vậy, tôi nghĩ rằng, giải đấu năm nay sẽ diễn ra hết sức thành công. Tôi mong muốn các đội sẽ có sự chuẩn bị chu đáo, để mang đến một giải đấu có sức thu hút lớn đối với khán giả, trở thành ngày hội bóng đá cho các em. Tôi có một gợi ý nhỏ đó là, nên nới rộng lịch thi đấu cho một đội bóng để các em có thời gian hồi phục, qua đó, sẽ cống hiến cho khán giả những trận cầu sôi động, đẹp mắt hơn.

P.V: Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!