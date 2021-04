Nồng ấm Tết Bunpimay của du học sinh Lào trên đất Nghệ An

Vui Tết Bunpimay cùng sinh viên Lào

Trong những ngày diễn ra Tết Bunpimay, không khí tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh chộn rộn lạ thường. Khu nhà ở dành cho các sinh viên Lào ngân vang tiếng đàn ghi ta, tiếng hát, tiếng chúc mừng rộn rã. Hòa trong tiếng nhạc, các bạn nữ sinh viên Lào trong trang phục truyền thống đã kết những vòng hoa tươi xinh, chuẩn bị những chén nước thơm, tươi cười choàng hoa vào cổ khách, rưới nước thơm và chúc phúc cho những người đến dự.

Vì công việc học tập và ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều lưu học sinh Lào đã không thể về quê nhà ăn Tết cổ truyền Bunpimay. Vậy nhưng, họ vẫn được các thầy cô, bè bạn và các ban, ngành, đoàn thể ở Nghệ An tổ chức cho các bạn một cái Tết trọn vẹn nghĩa tình.

Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh Nghệ An, Ban Thư ký Hội Sinh viên cùng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh phối hợp tổ chức Chương trình “Giao lưu hữu nghị sinh viên, thanh niên Việt - Lào tại Nghệ An”. Chương trình thu hút hàng trăm sinh viên đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh cùng tham dự.

Tết Lào (Bunpimay) diễn ra từ 14 đến 16/4 hằng năm. Vào ngày Tết, người dân té nước để cầu may mắn, bình yên cho cả năm. Tết Bunpimay mang ý nghĩa đem lại sự mát mẻ, phồn vinh cho vạn vật, ấm no hạnh phúc thanh khiết hóa cuộc sống của con người.

Phoneghong - lưu học sinh người Lào hiện đang học tập tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh chia sẻ: Tết Bunpimay là ngày lễ quan trọng đối với nhân dân các bộ tộc Lào. Những ngày này, người dân Lào được nghỉ, không làm việc và cũng không có các hoạt động buôn bán. Vào 14/4 (như ngày mùng Một Tết Nguyên đán của Việt Nam), buổi sáng, các gia đình thường đi chùa để thắp hương cầu nguyện, buổi chiều thường mời nhà sư về để chúc tốt đẹp, buộc chỉ cổ tay và sau đó té nước cho mọi người để gặp nhiều may mắn.

Tiến hành lễ Buộc chỉ cổ tay tại chương trình “Giao lưu hữu nghị sinh viên, thanh niên Việt - Lào tại Nghệ An" do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh, Ban Thư ký Hội Sinh viên cùng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh phối hợp tổ chức. Ảnh: Thanh Quỳnh