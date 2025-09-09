Nông dân làng nghề hoa cây cảnh Vinh Phú vượt khó khôi phục sản xuất

Sau cơn bão số 5, hàng nghìn gốc cây bóng mát, cây ăn quả, bonsai ở các làng nghề Kim Phúc, Kim Chi, Kim Mỹ (phường Vinh Phú) bị gãy đổ, khô héo, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Hơn hai tuần qua, người dân vẫn bền bỉ dọn dẹp, dựng lại từng gốc cây, chăm từng bầu cây, trong nỗ lực khôi phục làng nghề truyền thống và ổn định sinh kế.

Ông Nguyễn Viết Thắng, chủ một nhà vườn ở làng nghề Kim Phúc cho biết: “80% cây cảnh trong vườn ngã đổ. Có cây khôi phục được nhưng có những cây không thể cứu được, chỉ còn cách chiết cành nhân giống. Bao năm công sức coi như mất trắng. Như cây mận quân này, giá thị trường khoảng 40 triệu đồng bị bật gốc, chết khô đành cưa bỏ”. Ảnh: T.P

Từ những năm 1980, nghề hoa cây cảnh đã bén rễ vùng đất này, lan từ Kim Phúc sang Kim Chi, Kim Mỹ, để rồi hình thành nên vùng chuyên canh rộng khoảng 120 ha, trong đó hơn 66 ha dành riêng cho cây cảnh. Hơn 1.300 hộ dân sinh sống, gần 700 hộ gắn bó với nghề, tạo ra nguồn thu nhập bình quân 200–300 triệu đồng/ha từ hoa, 600 - 700 triệu đồng/ha từ cây cảnh, chiếm đến 37-38% tổng giá trị kinh tế của làng nghề.

Sau bão số 5, làng nghề có khoảng 10.000 chậu, cây cảnh bị ngã đổ, thiệt hại ước tính trên 20 tỷ đồng, 360 hộ dân làng nghề đều bị thiệt hại, hộ ít 50-60 triệu, nhiều lên đến hàng trăm triệu. Chính bởi vậy, sự tái thiết sau bão không chỉ mang ý nghĩa vượt khó trước mắt, mà còn là hành trình giữ nghề, giữ sinh kế, giữ lấy niềm tự hào của một vùng đất đã trở thành “thủ phủ” hoa cây cảnh của Nghệ An.