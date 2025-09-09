Thứ Ba, 9/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Kinh tế

Nông dân làng nghề hoa cây cảnh Vinh Phú vượt khó khôi phục sản xuất

Thanh Phúc 09/09/2025 17:22

Sau cơn bão số 5, hàng nghìn gốc cây bóng mát, cây ăn quả, bonsai ở các làng nghề Kim Phúc, Kim Chi, Kim Mỹ (phường Vinh Phú) bị gãy đổ, khô héo, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Hơn hai tuần qua, người dân vẫn bền bỉ dọn dẹp, dựng lại từng gốc cây, chăm từng bầu cây, trong nỗ lực khôi phục làng nghề truyền thống và ổn định sinh kế.

sao đen
Hai tuần sau bão số 5, những vườn cây bóng mát, cây ăn quả, cây cảnh ở các làng nghề Kim Mỹ, Kim Chi, Kim Phúc nằm trơ gốc, cành gãy, lá khô... Sau bão số 5, làng nghề có khoảng 10.000 chậu, cây cảnh bị ngã đổ, thiệt hại ước tính trên 20 tỷ đồng, 360 hộ dân làng nghề đều bị thiệt hại, hộ ít 50-60 triệu, nhiều lên đến hàng trăm triệu đồng. Ảnh: T.P
bna_ngon-6f29466afed89cd9cb3fe622860d0189.jpg
Những vườn cây cảnh ở làng nghề sau bao tháng ngày chăm sóc nay ngã đổ hàng loạt, chưa kịp khôi phục. Ảnh: T.P
bna_ngang.jpg
Hàng trăm gốc bằng lăng, tường vi của gia đình chị Trần Thị Tâm, khối Kim Phúc thân gãy ngang, thiệt hại lên đến cả trăm triệu đồng. Ảnh: T.P
bần thần
Ông Nguyễn Viết Thắng, chủ một nhà vườn ở làng nghề Kim Phúc cho biết: “80% cây cảnh trong vườn ngã đổ. Có cây khôi phục được nhưng có những cây không thể cứu được, chỉ còn cách chiết cành nhân giống. Bao năm công sức coi như mất trắng. Như cây mận quân này, giá thị trường khoảng 40 triệu đồng bị bật gốc, chết khô đành cưa bỏ”. Ảnh: T.P
bna_bon.jpg
Những cây cảnh dáng, thế có giá cả trăm triệu đồng nay biến thành củi khô sau mưa bão. Ảnh: T.P
bna_lan.jpg
Vườn ngọc lan 100 gốc của gia đình anh Nguyễn Viết Thành, làng nghề Kim Phúc sau bão được bứng vào bầu chăm sóc nhưng vẫn không thể cứu vãn. Anh Nguyễn Viết Thành cho biết: “Chúng tôi cắt tỉa, bứng cây vào bầu, tưới ngày đêm. Nhưng nắng nóng gay gắt, đến nay khoảng 40% cây đã chết, thiệt hại hơn 60 triệu đồng.” Ảnh: T.P
tùng cãy
Cây tùng 50 triệu đồng của hộ ông Lê Văn Dung cũng bị gãy cành do bão, phải mất cả năm trời chăm sóc, tỉa, tạo dáng thì mới có thể phục hồi, bán ra thị trường. Ảnh: T.P
giữ cây
Gượng dậy sau thiệt hại, hiện các hộ dân làng nghề đang từng ngày đổ mồ hôi, công sức dựng cây, chằng néo lại cây để chăm sóc, khôi phục. Ảnh: T.P
cáp néo
Những cây bon-sai có giá hàng trăm triệu đồng được chằng néo cố định lại thế, dáng bằng tăng đơ, cọc chống. Ảnh: T.P
bna_chat.jpg
Người dân thuê nhân công hoặc nhờ anh em, họ hàng cưa tỉa, dựng cây, chăm sóc bộ rễ nhằm hồi phục diện tích cây trồng. Hiện, mỗi ngày công lao động chăm cây được trả 600.000-700.000 đồng song vẫn khó tìm. Ảnh: T.P
bna_nd(1).jpg
Hội Nông dân phường xuống đồng động viên bà con khôi phục sản xuất. Bà Nguyễn Thị Hương Lê - Chủ tịch Hội Nông dân phường Vinh Phú, chia sẻ: “Chúng tôi đã đến từng vườn kiểm đếm thiệt hại, hướng dẫn bà con khắc phục và báo cáo lên cấp trên để có phương án hỗ trợ kịp thời”.
bna_chang.jpg
Một phần vườn cây ở Kim Phúc, Kim Chi, Kim Mỹ đã được dựng lại, cho thấy nỗ lực không ngừng nghỉ của bà con trong hành trình giữ nghề, giữ sinh kế và phục hồi làng nghề truyền thống. Ảnh: T.P

Từ những năm 1980, nghề hoa cây cảnh đã bén rễ vùng đất này, lan từ Kim Phúc sang Kim Chi, Kim Mỹ, để rồi hình thành nên vùng chuyên canh rộng khoảng 120 ha, trong đó hơn 66 ha dành riêng cho cây cảnh. Hơn 1.300 hộ dân sinh sống, gần 700 hộ gắn bó với nghề, tạo ra nguồn thu nhập bình quân 200–300 triệu đồng/ha từ hoa, 600 - 700 triệu đồng/ha từ cây cảnh, chiếm đến 37-38% tổng giá trị kinh tế của làng nghề.

Sau bão số 5, làng nghề có khoảng 10.000 chậu, cây cảnh bị ngã đổ, thiệt hại ước tính trên 20 tỷ đồng, 360 hộ dân làng nghề đều bị thiệt hại, hộ ít 50-60 triệu, nhiều lên đến hàng trăm triệu. Chính bởi vậy, sự tái thiết sau bão không chỉ mang ý nghĩa vượt khó trước mắt, mà còn là hành trình giữ nghề, giữ sinh kế, giữ lấy niềm tự hào của một vùng đất đã trở thành “thủ phủ” hoa cây cảnh của Nghệ An.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Mặt bằng kinh doanh hoa cây cảnh Tết ở Nghệ An tăng giá, khó thuê

Mặt bằng kinh doanh hoa cây cảnh Tết ở Nghệ An tăng giá, khó thuê

Xem thêm Kinh tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Kinh tế
      Nông dân làng nghề hoa cây cảnh Vinh Phú vượt khó khôi phục sản xuất

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO