Thứ Ba, 23/9/2025
Kinh tế

Nông dân Nghệ An chạy đua ứng phó với khả năng mưa lớn do bão Ragasa

Thanh Phúc 23/09/2025 13:53

Trước thông tin siêu bão Ragasa giật cấp 17 sắp tiến vào đất liền, gây mưa lớn trên diện rộng, nông dân Nghệ An đang bước vào cuộc “chạy đua” khẩn trương: Người tất bật thu hoạch nông sản, người gia cố nuôi trồng thủy sản, làm thủy lợi chống ngập. Tất cả đều chung tâm thế “gồng mình” trước thử thách khắc nghiệt của thiên tai.

Tất bật thu hoạch, chạy đua từng giờ với mưa bão

bna_lua.jpg
Nông dân Môn Sơn cấp tập gặt lúa chạy bão. Ảnh: T.P

Ngay từ sáng 23/9, khi các bản tin dự báo khí tượng cho biết bão Ragasa tiến gần, nguy cơ gây mưa lớn kéo dài tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, nhiều nông dân trong tỉnh đã đồng loạt xuống đồng, tranh thủ từng giờ thu hoạch nông sản.

Ở xã Môn Sơn (Con Cuông), 782 ha lúa hè thu – mùa đang vào cao điểm gặt hái. Ông Ngân Văn Trường, Trưởng phòng Kinh tế xã cho biết: “Đến nay, toàn xã đã thu hoạch được khoảng 85 – 90%. Những diện tích lúa chín muộn, do thiếu nước sản xuất, hiện cũng đã chín khoảng 80% nên chính quyền đang khuyến cáo bà con gặt ngay, không để nước mưa ngập úng gây hư hại”.

bão số 9- Ảnh: TP7040789588840_bb8a35c91301e90dd8c1c564377bd5fa
Nông dân Quỳnh Mai buộc lại ruộng đậu leo giàn. Ảnh: T.P

Trên những cánh đồng trũng thấp ở xã Anh Sơn Đông, gia đình ông Nguyễn Văn Biểu cùng hàng xóm hối hả thuê máy gặt. Với những ruộng lúa đã bị ngã đổ, bà con phải huy động thêm nhân lực gặt tay. Số lúa tươi sau khi gặt được thương lái thu mua ngay tại ruộng. Ông Biểu chia sẻ: “Năm nay mất mùa, lúa lép nhiều do bão lũ trước, lại thêm nguy cơ mưa lớn nữa. Giá lúa rẻ nhưng vẫn phải bán luôn, vì nếu chậm, gặp mưa to thì hạt nảy mầm, hỏng hết”.

Không chỉ lúa, nông dân vùng trồng rau màu cũng đang “chạy đua” với bão. Tại xã Quỳnh Anh và phường Quỳnh Mai, người dân tất bật thu hoạch rau màu, cà, hành lá; bà con khẩn trương buộc chống, chằng néo giàn su su, mướp...

bão số 9- Ảnh: TP7040793624388_22a39526b594916316dff7d3f1282a86
Cấp tập thu hoạch cà trước mưa lớn. Ảnh: T.P

Bà Nguyễn Thị Hồng, khối Liên Hải, phường Quỳnh Mai, vừa buộc giàn mướp vừa lo lắng: “Nghe tin bão về, gây mưa to, cả làng trồng màu như chúng tôi đều thấp thỏm. Rau màu là nguồn thu nhập chính, giờ mưa bão dồn dập, nhiều diện tích mới bén xanh đã phải di dời lên cao. Thất thu là khó tránh”.

Trên ruộng cà, bà Nguyễn Thị Lan đang tất bật thu hái sớm để bán “chạy bão”. Giá cà hiện ở mức 16.000 đồng/kg, cao so với trước đó. Tuy vậy, bà Lan cũng không mấy phấn khởi: “Mừng thì mừng, nhưng diện tích rau năm nay giảm nhiều do liên tiếp thiên tai, nên sản lượng không còn được như trước”.

bna_tl.jpg
Nông dân phường Vinh Phú dọn bèo tây, khơi thông dòng chảy tránh ngập úng khi có mưa lớn. Ảnh: T.P

Cùng lúc, các hộ sản xuất trong nhà màng, nhà lưới cũng căng mình đối phó. Tại các xã Vạn An, Kim Liên, Đại Huệ hay Thần Lĩnh, Nghi Lộc nhiều nhà vườn đã chằng néo, gia cố công trình. Anh Nguyễn Văn Long (xã Nghi Lộc) cho hay: “Đợt đầu tháng 8 vừa thu 6 tấn dưa lưới, hiện còn khoảng 10 tấn chờ thu sau 1 tuần nữa. Chỉ mong bão đừng kèm gió lớn, nếu chỉ mưa thì còn đỡ lo”.

Không chỉ đồng ruộng, làng hoa cây cảnh Vinh Phú cũng rút kinh nghiệm sau thiệt hại nặng từ bão số 5. Những ngày qua, Hội Nông dân phường đã huy động bà con trục vớt bèo, khơi thông kênh mương để đề phòng ngập úng cục bộ. Bà Nguyễn Thị Hương Lê, Chủ tịch Hội Nông dân phường cho biết: “Hệ thống tiêu thoát đã thông thoáng, đồng thời, bà con được khuyến cáo chuẩn bị bao tải đất, máy bơm, tránh tái diễn ngập úng như đợt trước”.

Gia cố ao hồ thủy sản

bão số 9- Ảnh: TP7040813439737_6edd6a6f86bea7548c7cf21758e56c18
Gia cố lại mái che, cột chống bảo vệ ao nuôi. Ảnh: T.P

Ngành nuôi trồng thủy sản Nghệ An cũng đang đứng trước áp lực nặng nề khi bão Ragasa dự báo gây mưa 100 – 250mm, có nơi trên 400mm.

Tại các vùng nuôi tôm ven biển, công tác gia cố, chằng chống ao hồ, nhà lưới được triển khai khẩn cấp. Ông Nguyễn Hồng Cương – Giám đốc Công ty tôm Hải Tuấn (phường Quỳnh Mai) cho biết: “Đơn vị hiện có hơn 20 nhà lưới nuôi tôm, ốc hương. Trước bão, chúng tôi đã gia cố bờ bao, căng lưới chắn, một số nơi tháo tạm bạt để tránh gió. Đồng thời, dự trữ thức ăn, máy phát điện, sẵn sàng đối phó khi mất điện diện rộng”.

bão số 9- Ảnh: TP7040804796513_196a0a5f4f9fb7b33a690ffda520107e
Nông dân Tân Mai gia cố lại bờ bao nuôi thủy sản. Ảnh: T.P

Không riêng doanh nghiệp lớn, nhiều nông dân nuôi tôm nhỏ lẻ cũng khẩn trương củng cố ao hồ. Anh Phan Bốn (phường Tân Mai) cùng gia đình đã gia cố bờ bao, chuẩn bị máy bơm tiêu thoát, vừa làm, vừa ngóng từng bản tin thời tiết. Anh nói: “Chỉ mong trời thương, bão đi qua nhẹ thôi. Bao công sức, vốn liếng dồn hết vào vụ tôm này, nếu ngập tràn, thiệt hại chắc không gượng nổi”.

Ngành thủy sản Nghệ An cũng đã phát đi khuyến cáo: Các hộ nuôi cần theo dõi sát tình hình, không cho ăn nhiều trước khi mưa bão để giảm ô nhiễm ao hồ; đồng thời, chuẩn bị phương án di dời, xả bớt nước khi mực nước dâng cao.

Trên thực tế, những thiệt hại từ cơn bão số 5 còn chưa kịp khắc phục xong, nay bà con đã phải căng mình trước siêu bão Ragasa. Ở nhiều vùng nuôi, nông dân vẫn tranh thủ kéo lưới, thu tỉa số thủy sản đạt kích cỡ thương phẩm để giảm thiệt hại.

bão số 9- Ảnh: TP7040813587061_614b6b90032ec35ea88e2c8479c328f2
Kiểm tra lại hệ thống tiêu thoát nước cho bể nuôi lót bạt. Ảnh: T.P

Trong khi các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến bão, phát đi khuyến cáo kịp thời, thì trên đồng ruộng, ao hồ, từng người nông dân vẫn miệt mài chạy đua với thời gian. Họ hiểu rằng, mỗi giờ khẩn trương hôm nay sẽ giảm đi phần nào tổn thất ngày mai. Và trong cuộc chiến không cân sức với thiên nhiên ấy, ý chí con người vẫn là điều quý giá nhất.

