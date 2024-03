Nông dân Nghệ An chống rét cho vật nuôi, cây trồng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Gần 1 tuần nay, tại Nghệ An, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm sâu. Trong 2 ngày 1 và 2/3, ở các huyện miền núi, nhiệt độ có lúc xuống dưới 10 độ C, trời rét đậm, rét hại. Người dân phải tìm cách ứng phó, phòng, chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi…