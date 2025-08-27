Kinh tế Nông dân Nghệ An đội mưa gặt tay, vớt vát lúa đổ rạp hư hỏng sau bão số 5 Bão số 5 quét qua địa bàn Nghệ An, nhiều cánh đồng lúa đang vào vụ thu hoạch bị đổ rạp, ngập nước. Máy móc không thể tiếp cận, nông dân buộc phải đội mưa ra đồng, dùng liềm gặt tay, cố vớt vát những bông lúa đã bắt đầu có dấu hiệu hư hỏng.

Clip: Văn Trường

Ghi nhận của phóng viên, vào sáng ngày 27/8, tại xã Quan Thành có nhiều diện tích lúa đang bị đổ rạp ngâm trong nước, nông dân đội mưa ra đồng, sử dụng liềm để gặt thủ công.

Lúa bị đổ rạp, không thể dùng máy gặt nên bà con xã Quan Thành phải dùng liềm gặt thủ công. Ảnh: Văn Trường

Trên cánh đồng xóm 1, bà Trần Thị Nhị cho biết, toàn bộ 4 sào lúa của gia đình đều bị đổ gãy. “Máy gặt không thể vào vì ruộng ngập nước lầy lội, lúa đổ hết rồi. Chúng tôi phải gặt tay từng bông. Có bông đã mọc mầm, có bông ngâm nước bị thối rữa, cũng cố vớt vát được chút nào hay chút đó, về xay ra cho gà ăn...", bà Nhị chia sẻ. Không chỉ thu hoạch khó khăn, lúa sau khi gặt còn phải đập tay, phơi bằng quạt do không có máy tuốt.

Lúa bị ngâm trong nước lũ nên hầu hết đều bị nảy mầm. Ảnh: Văn Trường

Trong khi đó, những ruộng bị đổ nhẹ hơn thì một số hộ dân thuê máy gặt đập liên hoàn để tranh thủ thu hoạch. Tuy nhiên, ông Nguyễn Minh Chiến - chủ một máy gặt cho hay: “Lúa đổ gặt bằng máy rất khó, guồng quay đôi khi kéo cả bùn đất lên, làm lúa lẫn đất”.

Nông dân vất vả vác lúa đưa lên xe. Ảnh: Văn Trường

Ông Cao Xuân Toản - Phó Chủ tịch UBND xã Quan Thành cho biết, toàn xã có 1.042 ha lúa hè thu thì đã có khoảng 950 ha bị đổ gãy, ngập sâu sau bão số 5. Phần lớn diện tích lúa đã chín nhưng bị đổ gãy, ngập trong nước nên máy gặt không thể tiếp cận. Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân tranh thủ thời tiết, chủ động gặt tay để vớt vát thu hoạch, giảm thiểu thiệt hại.

Lúa bị ngâm trong nước vừa nảy mầm, vừa bị thối. Ảnh: Văn Trường

Ngoài ra, xã đang chỉ đạo các xóm khơi thông hệ thống thoát nước, khuyến khích bà con buộc dựng lại lúa và huy động nhân lực thu hoạch thủ công ở những nơi bị ảnh hưởng nặng.

Lúa được đưa lên xe bò lốp để chở về nhà. Ảnh: Văn Trường

Tại các xã vùng trũng như xã Hợp Minh, xã Yên Thành, xã Đông Thành, xã Quảng Châu..., nhiều diện tích lúa vẫn bị đổ rạp ngâm trong nước lũ nên người dân chưa thể triển khai thu hoạch, đang phải chờ nước rút.

Nhiều diện tích lúa ở Nghệ An bị đổ gãy nên thu hoạch rất khó khăn. Ảnh: Văn Trường

Bà Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Nghệ An có hơn 75.292 ha lúa hè thu - mùa, ảnh hưởng do bão số 5, hiện toàn tỉnh bị ngập úng, đổ gãy thiệt hại 30.564 ha. Ngành Nông nghiệp chỉ đạo các địa phương tranh thủ thời tiết thuận lợi triển khai thu hoạch nhanh các diện tích lúa chín, đối với các ruộng lúa bị đổ gãy, máy móc chưa tiếp cận được có thể chủ động gặt thủ công nhằm giảm thiểu thiệt hại.