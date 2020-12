Nông dân Nghệ An đốt than sưởi ấm cho gà ngày rét

(Baonghean.vn) - Những ngày rét đậm này, người nuôi gà ở "thủ phủ" nuôi gà VietGAP xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đốt bếp than, lò sưởi để đảm bảo nhiệt độ trong chuồng trên 30 độ C.